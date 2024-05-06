https://sputnik-georgia.ru/20240506/radikalizm-ili-mirnyy-protest-politiki-otsenili-aktsii-v-gruzii-287772635.html

Радикализм или мирный протест? Политики оценили акции в Грузии

Радикализм или мирный протест? Политики оценили акции в Грузии

Sputnik Грузия

Реальное намерение оппозиции – устроить революцию и захватить власть, убеждены депутаты 06.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-06T11:44+0400

2024-05-06T11:44+0400

2024-05-06T13:09+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Свобода слова и выражения в Грузии максимально защищены, однако определенные силы пытаются придать акциям против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" радикальный характер, заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Хатия Цилосани. С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. Депутаты вернутся к рассмотрению спорного законопроекта в третьем чтении на будущей неделе. Противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они требует отозвать обратно законопроект. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ. Во время рассмотрения, оппозиция не смогла представить не единого аргумента, который позволил бы внести какие-то поправки в законопроект, заявила депутат от партии "Сила народа" Эка Сепашвили. Западные фонды косвенно финансируют политические партии в Грузии – спикер парламента >>"Оппозиция на самом деле использует этот законопроект как повод. Их реальное намерение – устроить революцию и захватить власть. Большая часть населения Грузии хорошо осознает реальную цель этого законопроекта и поддерживают суверенитет Грузии", – заявила Сепашвили. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, сша, грузинская мечта - демократическая грузия, "сила народа"