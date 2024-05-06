https://sputnik-georgia.ru/20240506/vnimanie-kak-dolgo-mozhno-khranit-paskhalnye-yaytsa--rekomendatsii-vracha-287711285.html
Внимание! Как долго можно хранить пасхальные яйца – рекомендации врача
Внимание! Как долго можно хранить пасхальные яйца – рекомендации врача
Sputnik Грузия
Яйца – это скоропортящийся продукт и, с учетом рисков, необходимо точно следовать условиям хранения, напомнил врач 06.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-06T12:02+0400
2024-05-06T12:02+0400
2024-05-06T11:49+0400
пасха 2024
пасха
куриные яйца
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иване чхаидзе
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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Покрашенные яйца не следует хранить дольше недели в холодильнике, а держать их при комнатной температуре можно не дольше двух часов, сказал меддиректор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.По словам медика, яйца – это скоропортящийся продукт и, с учетом рисков, необходимо точно следовать условиям хранения. Как отметил Чхаидзе, мало того, что яйца – это особенный аллерген, есть и вторая опасность – интоксикация.По словам врача, яйца должны быть сварены вкрутую. Желательно, чтобы их варили в течение 12 минут, точно не менее десяти минут.Чхаидзе подчеркнул, что в случае яиц есть риск возникновения такой инфекции как сальмонеллез. Эта инфекция может быть и в скорлупе яиц, и внутри яйца. Поэтому соблюдение правил варки и всех рекомендаций поможет избежать этой инфекции, отметил Чхаидзе.Пасха 2024 в Тбилиси: как будет работать общественный транспорт?>>Сальмонеллез – инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Salmonella. Чаще всего протекает с поражением органов ЖКТ, но описаны и случаи развития тяжелого системного процесса (с поражением других органов и систем). Заболевание распространено повсеместно, заразиться может человек любого возраста.Медик напомнил, что в том случае, если яйца грязные, перед тем, как отправить их кастрюлю, следует тщательно вымыть их в теплой воде с мылом. Декорированные яйца желательно хранить отдельно. А те яйца, которые лежат долго на столе, а не в холодильнике, лучше не есть.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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пасха 2024, пасха, куриные яйца, общество, иване чхаидзе
пасха 2024, пасха, куриные яйца, общество, иване чхаидзе
Внимание! Как долго можно хранить пасхальные яйца – рекомендации врача
Яйца – это скоропортящийся продукт и, с учетом рисков, необходимо точно следовать условиям хранения, напомнил врач
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Покрашенные яйца не следует хранить дольше недели в холодильнике, а держать их при комнатной температуре можно не дольше двух часов, сказал меддиректор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.
По словам медика, яйца – это скоропортящийся продукт и, с учетом рисков, необходимо точно следовать условиям хранения. Как отметил Чхаидзе, мало того, что яйца – это особенный аллерген, есть и вторая опасность – интоксикация.
"Желательно, чтобы яйца хранились не на полке в холодильнике, а в глубине холодильника, там температура более низкая. Также лучше хранить яйца в пластиковых или картонных пакетах, в которых они продаются. Это идеальное место для хранения", – пояснил Чхаидзе.
По словам врача, яйца должны быть сварены вкрутую. Желательно, чтобы их варили в течение 12 минут, точно не менее десяти минут.
Чхаидзе подчеркнул, что в случае яиц есть риск возникновения такой инфекции как сальмонеллез. Эта инфекция может быть и в скорлупе яиц, и внутри яйца. Поэтому соблюдение правил варки и всех рекомендаций поможет избежать этой инфекции, отметил Чхаидзе.
Сальмонеллез – инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Salmonella. Чаще всего протекает с поражением органов ЖКТ, но описаны и случаи развития тяжелого системного процесса (с поражением других органов и систем). Заболевание распространено повсеместно, заразиться может человек любого возраста.
Медик напомнил, что в том случае, если яйца грязные, перед тем, как отправить их кастрюлю, следует тщательно вымыть их в теплой воде с мылом. Декорированные яйца желательно хранить отдельно. А те яйца, которые лежат долго на столе, а не в холодильнике, лучше не есть.