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ЕБРР встревожен ситуацией в Грузии вокруг законопроекта об "иноагентах"

ЕБРР встревожен ситуацией в Грузии вокруг законопроекта об "иноагентах"

Sputnik Грузия

Осложнения для инвестиций может создать и напряженность, возникшая в Грузии из-за рассмотрения законопроекта, считает глава ЕБРР 07.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-07T21:20+0400

2024-05-07T21:20+0400

2024-05-07T21:20+0400

грузия

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европейский банк реконструкции и развития

ебрр

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

инвестиции

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо не исключает вреда для экономики и инвестиций в Грузию в случае принятия проекта закона "О прозрачности иностранного влияния". Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Проект уже приняли в двух чтениях и на следующей неделе парламент рассмотрит проект в третьем, окончательном чтении. По ее словам, осложнения для инвестиций может создать и напряженность, возникшая в Грузии из-за рассмотрения законопроекта. "Новая тенденция вокруг законопроекта и напряженность может оказать экономическое влияние на частный сектор и желание осуществлять инвестиции в страну", – заявила Рено-Бассо. ЕБРР является одним из крупнейших инвесторов для Грузии. На сегодняшний день ЕБРР инвестировал в Грузию 5,16 миллиарда евро, около половины этой суммы – в частный сектор. По данным кредитора, текущий портфель проектов в стране составляет 1,11 миллиарда евро. Инвестиции в Грузию сократились в 2023 году >>По данным Национальной службы статистики Грузии, объем прямых иностранных инвестиций в страну в 2023 году сократился на 24% по сравнению с 2022 годом и составил 1,6 миллиарда долларов. Причиной сокращения инвестиций в ведомстве называют сокращение объема реинвестиций на 7,2% и долговых обязательств.С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, европейский банк реконструкции и развития, ебрр, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, инвестиции