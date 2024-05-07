https://sputnik-georgia.ru/20240507/evroparlamenatrii-khotyat-usilit-protestnyy-zaryad-v-gruzii---deputat-gruzinskoy-mechty-287787451.html

Европарламенатрии хотят усилить протестный заряд в Грузии - депутат "Грузинской мечты"

Европарламенатрии хотят усилить протестный заряд в Грузии - депутат "Грузинской мечты"

Sputnik Грузия

Более 30 депутатов Европарламента призвали вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля приостановить Грузии статус кандидата в ЕС 07.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-07T17:37+0400

2024-05-07T17:37+0400

2024-05-07T17:37+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Обращение ряда Европарламентариев к вице-президенту Еврокомиссии, верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю направлено на то, чтобы поддержать протестный заряд на акциях против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии, заявила председатель парламентского комитета по вопросам европейской интеграции Мака Бочоришвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Более 30 депутатов Европарламента призвали вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля приостановить Грузии статус кандидата в ЕС, пересмотреть финансирование правительственных программ, предоставить промежуточную оценку прогресса Грузии в реализации девяти шагов, установленных Еврокомиссией для начала переговоров о вступлении в ЕС. По их словам, разгоном мирных демонстрантов и принятием аналога российского закона "об иноагентах", инициированного правящей партией, власти перешли все грани. По ее словам, заявка Грузии о вступлении в Европейский Союз была подана грузинскими властями осознанно и была основана на воле грузинского народа, на его пути не может стать заявление 31 депутата Европарламента. "Я бы задала вопрос: чему это служит и в чьих интересах подобные пожелания европейских парламентариев? В какой степени это отвечает интересам грузинского государства и народа, если и правительство, и народ озвучили желание интегрировать в ЕС?" - заявила Бочоришвили. Европарламент 24 апреля принял резолюцию, которая призвала Евросовет не открывать для Грузии переговоры по вступлению в ЕС, пока на повестке дня стоит законопроект "О прозрачности иностранного влияния". В поправках к резолюции говорится о необходимости пересмотра безвизового режима, введения санкций против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и освобождения экс-президента Саакашвили. Кого поддерживает Запад: "Грузинскую мечту" или оппозицию ?>>Власти Грузии настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Противники т. н. закона об "иноагентах" называют его "российским законом", а инициировавших и голосовавших за него депутатов от парламентского большинства – рабами. С 15 апреля они ежедневно проводят акции протеста в Тбилиси. С 30 апреля мирные акции переросли в беспорядки. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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