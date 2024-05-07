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https://sputnik-georgia.ru/20240507/evroparlamenatrii-khotyat-usilit-protestnyy-zaryad-v-gruzii---deputat-gruzinskoy-mechty-287787451.html
Европарламенатрии хотят усилить протестный заряд в Грузии - депутат "Грузинской мечты"
Европарламенатрии хотят усилить протестный заряд в Грузии - депутат "Грузинской мечты"
Sputnik Грузия
Более 30 депутатов Европарламента призвали вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля приостановить Грузии статус кандидата в ЕС 07.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-07T17:37+0400
2024-05-07T17:37+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Обращение ряда Европарламентариев к вице-президенту Еврокомиссии, верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю направлено на то, чтобы поддержать протестный заряд на акциях против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии, заявила председатель парламентского комитета по вопросам европейской интеграции Мака Бочоришвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Более 30 депутатов Европарламента призвали вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля приостановить Грузии статус кандидата в ЕС, пересмотреть финансирование правительственных программ, предоставить промежуточную оценку прогресса Грузии в реализации девяти шагов, установленных Еврокомиссией для начала переговоров о вступлении в ЕС. По их словам, разгоном мирных демонстрантов и принятием аналога российского закона "об иноагентах", инициированного правящей партией, власти перешли все грани. По ее словам, заявка Грузии о вступлении в Европейский Союз была подана грузинскими властями осознанно и была основана на воле грузинского народа, на его пути не может стать заявление 31 депутата Европарламента. "Я бы задала вопрос: чему это служит и в чьих интересах подобные пожелания европейских парламентариев? В какой степени это отвечает интересам грузинского государства и народа, если и правительство, и народ озвучили желание интегрировать в ЕС?" - заявила Бочоришвили. Европарламент 24 апреля принял резолюцию, которая призвала Евросовет не открывать для Грузии переговоры по вступлению в ЕС, пока на повестке дня стоит законопроект "О прозрачности иностранного влияния". В поправках к резолюции говорится о необходимости пересмотра безвизового режима, введения санкций против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и освобождения экс-президента Саакашвили. Кого поддерживает Запад: "Грузинскую мечту" или оппозицию ?&gt;&gt;Власти Грузии настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Противники т. н. закона об "иноагентах" называют его "российским законом", а инициировавших и голосовавших за него депутатов от парламентского большинства – рабами. С 15 апреля они ежедневно проводят акции протеста в Тбилиси. С 30 апреля мирные акции переросли в беспорядки. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, тбилиси, сша, жозеп боррель, еврокомиссия, бидзина иванишвили, европарламент
новости, грузия, тбилиси, сша, жозеп боррель, еврокомиссия, бидзина иванишвили, европарламент

Европарламенатрии хотят усилить протестный заряд в Грузии - депутат "Грузинской мечты"

17:37 07.05.2024
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников оппозиции у здания парламента Грузии 2 мая
Акция протеста сторонников оппозиции у здания парламента Грузии 2 мая - Sputnik Грузия, 1920, 07.05.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Более 30 депутатов Европарламента призвали вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля приостановить Грузии статус кандидата в ЕС
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Обращение ряда Европарламентариев к вице-президенту Еврокомиссии, верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю направлено на то, чтобы поддержать протестный заряд на акциях против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии, заявила председатель парламентского комитета по вопросам европейской интеграции Мака Бочоришвили.
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Более 30 депутатов Европарламента призвали вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля приостановить Грузии статус кандидата в ЕС, пересмотреть финансирование правительственных программ, предоставить промежуточную оценку прогресса Грузии в реализации девяти шагов, установленных Еврокомиссией для начала переговоров о вступлении в ЕС. По их словам, разгоном мирных демонстрантов и принятием аналога российского закона "об иноагентах", инициированного правящей партией, власти перешли все грани.

"Мы уже видели резолюцию Европарламента, и я думаю, что эти 31 депутатов Европарламента могли выразить свое мнение в этой резолюции, которую принял Европарламент. Я не знаю, что осталось недосказанного вне резолюции, хотя это дополнительный инструмент, чтобы как-то помочь протестному заряду здесь и создать дополнительные новости в Грузии", - заявила Бочоришвили.

По ее словам, заявка Грузии о вступлении в Европейский Союз была подана грузинскими властями осознанно и была основана на воле грузинского народа, на его пути не может стать заявление 31 депутата Европарламента.
"Я бы задала вопрос: чему это служит и в чьих интересах подобные пожелания европейских парламентариев? В какой степени это отвечает интересам грузинского государства и народа, если и правительство, и народ озвучили желание интегрировать в ЕС?" - заявила Бочоришвили.
Европарламент 24 апреля принял резолюцию, которая призвала Евросовет не открывать для Грузии переговоры по вступлению в ЕС, пока на повестке дня стоит законопроект "О прозрачности иностранного влияния". В поправках к резолюции говорится о необходимости пересмотра безвизового режима, введения санкций против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и освобождения экс-президента Саакашвили.
Кого поддерживает Запад: "Грузинскую мечту" или оппозицию ?>>
Власти Грузии настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.
Противники т. н. закона об "иноагентах" называют его "российским законом", а инициировавших и голосовавших за него депутатов от парламентского большинства – рабами. С 15 апреля они ежедневно проводят акции протеста в Тбилиси. С 30 апреля мирные акции переросли в беспорядки.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.
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