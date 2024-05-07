https://sputnik-georgia.ru/20240507/kogo-podderzhivaet-zapad-gruzinskuyu-mechtu-ili-oppozitsiyu--287779782.html
Кого поддерживает Запад: "Грузинскую мечту" или оппозицию ?
Кого поддерживает Запад: "Грузинскую мечту" или оппозицию ?
Sputnik Грузия
"Грузинская мечта" – это достаточно прочная прозападная сила, считает депутат Гия Вольский 07.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-07T11:42+0400
2024-05-07T11:42+0400
2024-05-07T12:57+0400
политика
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грузинская мечта - демократическая грузия
бидзина иванишвили
единое национальное движение
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Нельзя говорить, что Запад выступает против правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и поддерживает деятельность таких политиков, как член самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Зураба Чиаберашвили, заявил вице-спикер парламента Гия Вольский. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Чиаберашвили, комментируя акции протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния" в Тбилиси, заявил, что Грузия ходит по острию ножа, и если в стране "упаси Господи, произойдет какой-нибудь фатальный случай", никто не знает, какой вид примут происходящие события. По его словам, полная ответственность за это будет лежать на почетном председателе "Грузинской мечты" Бидзине Иванишвили и его правительстве. По его словам, некоторые силы на Западе не хотят нести ответственность, но как только ответственность будет определена законом "О прозрачности иностранного влияния", они сто раз подумают, прежде чем противопоставлять себя грузинскому обществу. На акциях против закона об "иноагентах" в Грузии может произойти фатальный случай?>>По словам депутата партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили, некоторые силы на Западе ведут игру по двойным стандартам, когда, с одной стороны, говорят о необходимости прозрачности в демократическом государстве, а с другой – утверждают, что Грузии закон о прозрачности не нужен. С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. Депутаты вернутся к рассмотрению спорного законопроекта в третьем чтении на будущей неделе. Противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они требует отозвать обратно законопроект. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, бидзина иванишвили, единое национальное движение, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, бидзина иванишвили, единое национальное движение, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Кого поддерживает Запад: "Грузинскую мечту" или оппозицию ?
11:42 07.05.2024 (обновлено: 12:57 07.05.2024)
"Грузинская мечта" – это достаточно прочная прозападная сила, считает депутат Гия Вольский
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Нельзя говорить, что Запад выступает против правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и поддерживает деятельность таких политиков, как член самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Зураба Чиаберашвили, заявил вице-спикер парламента Гия Вольский.
Чиаберашвили, комментируя акции протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния" в Тбилиси, заявил, что Грузия ходит по острию ножа, и если в стране "упаси Господи, произойдет какой-нибудь фатальный случай", никто не знает, какой вид примут происходящие события. По его словам, полная ответственность за это будет лежать на почетном председателе "Грузинской мечты" Бидзине Иванишвили и его правительстве.
"На самом деле, не говорите, что Запад обязательно поддерживает действия Чиаберашвили и выступает против "Грузинской мечты". "Грузинская мечта" – это достаточно прочная прозападная сила, которая имеет громадные показатели и значительно опережает многие страны ЕС", – заявил Вольский.
По его словам, некоторые силы на Западе не хотят нести ответственность, но как только ответственность будет определена законом "О прозрачности иностранного влияния", они сто раз подумают, прежде чем противопоставлять себя грузинскому обществу.
По словам депутата партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили, некоторые силы на Западе ведут игру по двойным стандартам, когда, с одной стороны, говорят о необходимости прозрачности в демократическом государстве, а с другой – утверждают, что Грузии закон о прозрачности не нужен.
"Международные акторы на примере своих стран говорят, что прозрачность – это вызов для современной демократии. Но в то же время почему-то говорят Грузии, что прозрачность не нужна нам и нашей демократии. Это двойной стандарт и он неприемлем", – заявил Ионатамишвили.
С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.
Депутаты вернутся к рассмотрению спорного законопроекта в третьем чтении на будущей неделе. Противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они требует отозвать обратно законопроект. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.