https://sputnik-georgia.ru/20240507/otorvano-ot-realnosti---glava-parlamenta-gruzii-otvetil-na-zayavlenie-gosdepa-ssha-287781321.html

Оторвано от реальности – глава парламента Грузии ответил на заявление Госдепа США

Оторвано от реальности – глава парламента Грузии ответил на заявление Госдепа США

Sputnik Грузия

Власти Грузии утверждают, что законопроект об "иноагентах" гораздо мягче, чем в США 07.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-07T12:47+0400

2024-05-07T12:47+0400

2024-05-07T13:16+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Подобные поверхностные заявления и информация, не соответствующая правде, поощряют радикальные группы в Грузии, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети, комментируя заявление главы пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера относительно законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По мнению Миллера, Закон об иноагентах в США "очень отличается" от нормы, которую рассматривают в Грузии. Так, в США "он о людях, которые работают в интересах иностранного правительства, не про тех, кто делают законную неправительственную работу, гуманитарную или работу в интересах гражданского общества", заявил Миллер, отметив, что по сравнению с грузинским законом "это очень разные вещи".При этом глава грузинского законодательного органа напомнил, что в реестре Закона о регистрации иностранных агентов (FARA) в США значится мать осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания, а также оппозиционный телеканал "Формула", основателем которого является разыскиваемый грузинскими властями экс-министр обороны Давид Кезерашвили.В 2023 году Департамент юстиции США обнародовал данные о работе нанятых семьей Саакашвили лоббистских компаний, включая агитацию о введении санкций против Грузии, проекты резолюций Европарламента, визит польских врачей, который обернулся скандалом, и другое. По данным департамента юстиции США, Саакашвили и его мать Гиули Аласания наняли две компании – Akerman и GP International. Отчет касается их деятельности за полгода. Ранее департамент юстиции США также обнародовал данные о работе американской лоббистской компании Cornerstone Government Affairs, нанятой телеканалом "Формула", основанной Кезерашвили. В правящей партии уже давно заявляют, что Кезерашвили финансирует крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", отмечая, что этот весомый политик времен президентства Михаила Саакашвили сейчас является олигархом. Оппозиционный телеканал "Формула" оформил контракт с американской лоббистской компанией Cornerstone Government Affairs на сумму 420 тысяч долларов. Согласно обнародованным Департаментом юстиции США документам, компания с мая 2023 года начала активно лоббировать телеканал "Формула" и предоставляла информацию о текущих в Грузии событиях представителям Конгресса и исполнительной власти США, американским СМИ, аналитическим центрам и другим организациям. В докладе говорится о связях лоббистской группы с проживающим в США азербайджанским журналистом Алексом Рауфоглу (Alex Raufoglu), который отличается критическими заявлениями в адрес Грузии во время брифингов Госдепартамента США. Кого поддерживает Запад: "Грузинскую мечту" или оппозицию ?>>Что касается законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", то он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, михаил саакашвили, давид кезерашвили, шалва папуашвили, европарламент, единое национальное движение, сша, госдепартамент сша, госдеп сша