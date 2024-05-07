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Трагедия в Сванети: спасатели обнаружили тело последнего из трех погибших школьников
Трагедия в Сванети: спасатели обнаружили тело последнего из трех погибших школьников
Sputnik Грузия
Автомобиль, в котором находились трое школьников, сорвался с дороги и упал в реку у села Накра 07.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-07T17:07+0400
2024-05-07T17:07+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Грузинские спасатели обнаружили в реке Накра Местийского района тело подростка Сабы Гвармиани, погибшего в результате ДТП с двумя несовершеннолетними друзьями, сообщила телекомпания "Рустави 2". Несколькими часами ранее во вторник было обнаружено тело Георгия Виблиани. Авария произошла 2 мая. Автомобиль, в котором находились трое школьников (Эка и Георгий Виблиани, а также Саба Гвармиани), сорвался с дороги и упал в реку у села Накра. Машину спасатели нашли на второй день, тело Эки Виблиани – на третий. Трагедия в Сванети: спасатели обнаружили тело второго подростка >>Вместе с сотрудниками Службы по управлению чрезвычайными ситуациями в поисково-спасательных мероприятиях участвовали добровольцы и местные жители.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, сванети, дтп
происшествия, грузия, новости, сванети, дтп
Трагедия в Сванети: спасатели обнаружили тело последнего из трех погибших школьников
17:07 07.05.2024 (обновлено: 17:53 07.05.2024)
Автомобиль, в котором находились трое школьников, сорвался с дороги и упал в реку у села Накра
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Грузинские спасатели обнаружили в реке Накра Местийского района тело подростка Сабы Гвармиани, погибшего в результате ДТП с двумя несовершеннолетними друзьями, сообщила телекомпания "Рустави 2".
Несколькими часами ранее во вторник было обнаружено тело Георгия Виблиани. Авария произошла 2 мая. Автомобиль, в котором находились трое школьников (Эка и Георгий Виблиани, а также Саба Гвармиани), сорвался с дороги и упал в реку у села Накра.
Машину спасатели нашли на второй день, тело Эки Виблиани – на третий.
Вместе с сотрудниками Службы по управлению чрезвычайными ситуациями в поисково-спасательных мероприятиях участвовали добровольцы и местные жители.