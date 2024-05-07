https://sputnik-georgia.ru/20240507/tragediya-v-svaneti-spasateli-obnaruzhili-telo-poslednego-iz-trekh-pogibshikh-shkolnikov-287786918.html

Трагедия в Сванети: спасатели обнаружили тело последнего из трех погибших школьников

Трагедия в Сванети: спасатели обнаружили тело последнего из трех погибших школьников

Sputnik Грузия

Автомобиль, в котором находились трое школьников, сорвался с дороги и упал в реку у села Накра 07.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-07T17:07+0400

2024-05-07T17:07+0400

2024-05-07T17:53+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Грузинские спасатели обнаружили в реке Накра Местийского района тело подростка Сабы Гвармиани, погибшего в результате ДТП с двумя несовершеннолетними друзьями, сообщила телекомпания "Рустави 2". Несколькими часами ранее во вторник было обнаружено тело Георгия Виблиани. Авария произошла 2 мая. Автомобиль, в котором находились трое школьников (Эка и Георгий Виблиани, а также Саба Гвармиани), сорвался с дороги и упал в реку у села Накра. Машину спасатели нашли на второй день, тело Эки Виблиани – на третий. Трагедия в Сванети: спасатели обнаружили тело второго подростка >>Вместе с сотрудниками Службы по управлению чрезвычайными ситуациями в поисково-спасательных мероприятиях участвовали добровольцы и местные жители.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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