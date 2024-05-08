https://sputnik-georgia.ru/20240508/ikh-nuzhno-znat---politolog-otsenila-sozdanie-v-gruzii-bazy-prichastnykh-k-nasiliyu-287803010.html
Их нужно знать – политолог оценила создание в Грузии базы данных причастных к насилию
Их нужно знать – политолог оценила создание в Грузии базы данных причастных к насилию
Sputnik Грузия
Молодежь специально обучают технологиям беспорядков, отметила эксперт 08.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-08T15:43+0400
2024-05-08T15:43+0400
2024-05-08T17:08+0400
грузия
политика
новости
тамар кикнадзе
грузинская мечта - демократическая грузия
шалва папуашвили
тбилиси
законопроект об иноагентах
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/02/282866209_0:10:1280:730_1920x0_80_0_0_92c563a2030303fbf58435593e35727f.jpg
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Если правящая партия "Грузинская мечта" создаст базу данных, куда будут включены лица, финансируемые из-за границы и готовящие беспорядки в Грузии, то этот шаг можно лишь приветствовать, заявила эксперт, доктор политических наук, профессор Тамар Кикнадзе в беседе со Sputnik Грузия. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Грузинская мечта" на фоне массовых протестов против т. н. закона об "иноагентах" решила создать сайт с базой данных о тех, кто уличен в насилии, угрозах и шантаже, а также публично поддерживают подобное. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, раз уж эти люди не стыдятся публично шантажировать, оказывать давление и заниматься буллингом тех, кто их не поддерживает, пусть общество знает, кто они такие. По словам Кикнадзе, эти люди спонсируются из-за границы и по приказу "хозяев" должны быть активными. "Мы увидели 29 апреля, что гораздо больше людей на стороне правительства, на стороне нормализации политической ситуации. Эти люди, участники акций, это небольшая часть людей, которые спонсируются и получают директивы из-за границы, но они более активны, пассионарны", – сказала Кикнадзе. По ее словам, молодежь специально обучают технологиям беспорядков, о чем неоднократно говорили премьер-министр Грузии и спикер парламента. База данных причастных к насилию и угрозам будет создана в Грузии>>С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния". 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. В ходе беспорядков пострадали десятки человек, большинству из которых на месте была оказана скорая медицинская помощь. По данным МВД, пострадали шестеро правоохранителей, 63 человека задержаны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/02/282866209_118:0:1257:854_1920x0_80_0_0_9c0db4ebd3e4be0e010759bd5fcf1bc8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, тамар кикнадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, шалва папуашвили, тбилиси, законопроект об иноагентах
грузия, политика, новости, тамар кикнадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, шалва папуашвили, тбилиси, законопроект об иноагентах
Их нужно знать – политолог оценила создание в Грузии базы данных причастных к насилию
15:43 08.05.2024 (обновлено: 17:08 08.05.2024)
Молодежь специально обучают технологиям беспорядков, отметила эксперт
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik.
Если правящая партия "Грузинская мечта" создаст базу данных, куда будут включены лица, финансируемые из-за границы и готовящие беспорядки в Грузии, то этот шаг можно лишь приветствовать, заявила эксперт, доктор политических наук, профессор Тамар Кикнадзе в беседе со Sputnik Грузия
.
"Грузинская мечта" на фоне массовых протестов против т. н. закона об "иноагентах" решила создать сайт с базой данных о тех, кто уличен в насилии, угрозах и шантаже, а также публично поддерживают подобное. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, раз уж эти люди не стыдятся публично шантажировать, оказывать давление и заниматься буллингом тех, кто их не поддерживает, пусть общество знает, кто они такие.
"Есть сайт mona.ge, "мона" на грузинском означает "раб", куда вносят тех людей, которые не нравятся оппозиции, кто критикует их. Так что это их методы. Если будет такой ответ со стороны власти, то мне кажется, мы должны знать, кто эти люди. У них очень широкая сеть влияния в вузах, в школах", – рассказала эксперт.
По словам Кикнадзе, эти люди спонсируются из-за границы и по приказу "хозяев" должны быть активными.
"Мы увидели 29 апреля, что гораздо больше людей на стороне правительства, на стороне нормализации политической ситуации. Эти люди, участники акций, это небольшая часть людей, которые спонсируются и получают директивы из-за границы, но они более активны, пассионарны", – сказала Кикнадзе.
По ее словам, молодежь специально обучают технологиям беспорядков, о чем неоднократно говорили премьер-министр Грузии и спикер парламента.
С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния". 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.
В ходе беспорядков пострадали десятки человек, большинству из которых на месте была оказана скорая медицинская помощь. По данным МВД, пострадали шестеро правоохранителей, 63 человека задержаны.