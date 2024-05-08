https://sputnik-georgia.ru/20240508/ikh-nuzhno-znat---politolog-otsenila-sozdanie-v-gruzii-bazy-prichastnykh-k-nasiliyu-287803010.html

Их нужно знать – политолог оценила создание в Грузии базы данных причастных к насилию

Их нужно знать – политолог оценила создание в Грузии базы данных причастных к насилию

Sputnik Грузия

Молодежь специально обучают технологиям беспорядков, отметила эксперт 08.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-08T15:43+0400

2024-05-08T15:43+0400

2024-05-08T17:08+0400

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шалва папуашвили

тбилиси

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Если правящая партия "Грузинская мечта" создаст базу данных, куда будут включены лица, финансируемые из-за границы и готовящие беспорядки в Грузии, то этот шаг можно лишь приветствовать, заявила эксперт, доктор политических наук, профессор Тамар Кикнадзе в беседе со Sputnik Грузия. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Грузинская мечта" на фоне массовых протестов против т. н. закона об "иноагентах" решила создать сайт с базой данных о тех, кто уличен в насилии, угрозах и шантаже, а также публично поддерживают подобное. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, раз уж эти люди не стыдятся публично шантажировать, оказывать давление и заниматься буллингом тех, кто их не поддерживает, пусть общество знает, кто они такие. По словам Кикнадзе, эти люди спонсируются из-за границы и по приказу "хозяев" должны быть активными. "Мы увидели 29 апреля, что гораздо больше людей на стороне правительства, на стороне нормализации политической ситуации. Эти люди, участники акций, это небольшая часть людей, которые спонсируются и получают директивы из-за границы, но они более активны, пассионарны", – сказала Кикнадзе. По ее словам, молодежь специально обучают технологиям беспорядков, о чем неоднократно говорили премьер-министр Грузии и спикер парламента. База данных причастных к насилию и угрозам будет создана в Грузии>>С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния". 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. В ходе беспорядков пострадали десятки человек, большинству из которых на месте была оказана скорая медицинская помощь. По данным МВД, пострадали шестеро правоохранителей, 63 человека задержаны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тамар кикнадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, шалва папуашвили, тбилиси, законопроект об иноагентах