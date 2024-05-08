https://sputnik-georgia.ru/20240508/mezhdu-aktsiyami-protesta-v-tbilisi-i-maydanom-legko-provesti-paralleli---papuashvili-287802652.html

Между акциями протеста в Тбилиси и "Майданом" легко провести параллели - Папуашвили

Между акциями протеста в Тбилиси и "Майданом" легко провести параллели - Папуашвили

Sputnik Грузия

Организаторы протестного движения используют такие же приемы как и во время протестов на Украине, убежден политик 08.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-08T15:05+0400

2024-05-08T15:05+0400

2024-05-08T15:05+0400

новости

грузия

политика

тбилиси

украина

киев

шалва папуашвили

виктор янукович

петр порошенко

сгб

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/01/286043496_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_19ba68af54c96f93ed2f4605d1708315.jpg

ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Между акциями протеста в Тбилиси против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и "Майданом" в Киеве легко провести параллели - организаторы используют одни и те же визуальные приемы, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на брифинге. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Служба государственной безопасности Грузии сообщила о подготовке провокаций, направленных на развитие насильственных сценариев во время акций протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", организованных финансируемыми из-за рубежа политическими лидерами и неправительственными организациями. Главная киевская площадь – майдан Незалежности (площадь Независимости) – была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам. База данных причастных к насилию и угрозам будет создана в Грузии>>По словам председателя парламента, заявление СГБ отражает то, что происходит в Грузии в действительности, что происходит инспирация насильственных процессов. По данным СГБ, для того, чтобы спровоцировать массовые беспорядки, хаос и правоохранительные органы, организаторы в ходе акций протеста действуют по поручениям иностранных инструкторов и активно используют методы насильственных учений, проводимых сербским Центром прикладных ненасильственных действий и стратегий (CANVAS) и американским коучем Питером Аккерманом, целью которых является т.н. "майданизация" текущих процессов и провоцирование событий, аналогичных гражданской войне 1990-х годов в Грузии. Как отметил Папуашвили, вызывает разочарование тот факт, что, когда было осуществлено нападение и штурм здания парламента в прямом эфире несколько дней назад, некоторые иностранные акторы оценили это как мирный протест, что полиция не должна была применять силу. Скандальный законопроект Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти Грузии настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они требует отозвать обратно законопроект. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ. Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции. С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. В ходе беспорядков пострадали десятки человек, большинству из которых на месте была оказана скорая медицинская помощь. По данным МВД, пострадали шестеро правоохранителей, 63 человека задержаны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

украина

киев

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, тбилиси, украина, киев, шалва папуашвили, виктор янукович, петр порошенко, сгб, верховная рада