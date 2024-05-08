https://sputnik-georgia.ru/20240508/politolog-vakhtang-maisaya-podvergalsya-pytkam-v-tyurme--espch-vynes-reshenie-287809297.html

Политолог Вахтанг Маисая подвергался пыткам в тюрьме – ЕСПЧ вынес решение

Политолог Вахтанг Маисая подвергался пыткам в тюрьме – ЕСПЧ вынес решение

Sputnik Грузия

Суд обязал государство выплатить политологу 15 тысяч евро в качестве компенсации 08.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-08T19:52+0400

2024-05-08T19:52+0400

2024-05-08T19:54+0400

еспч

суд

бидзина иванишвили

вахтанг маисая

михаил саакашвили

тбилиси

новости

грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24304/94/243049494_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_6eb36988af5e1fa67f6f69079ace5cd4.jpg

ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Европейский суд по правам человека признал нарушение статьи о запрете пыток и нечеловеческого обращения в отношении политолога Вахтанга Маисая в период его нахождения в грузинской тюрьме в 2009-2013 годах. Декана факультета политологии Тбилисского госуниверситета, экс-сотрудника МИД Грузии Вахтанга Маисая задержали 5 мая 2009 года в его квартире в Тбилиси. МВД Грузии тогда распространило запись допроса политолога, где он признался в преступлении. Маисая обвинили в шпионаже, приговорив в январе 2010 года к 20 годам лишения свободы. На свободу Вахтанг Маисая вышел в 2013 году после получения статуса политзаключенного. Статья же, по которой осудили политолога, была признана не соответствующей Конституции Грузии в том же году. Суд обязал государство выплатить политологу 15 тысяч евро в качестве компенсации. Основным аргументом суда было уже существующее дело против Грузии, в котором доказано, что в тюрьмах Грузии до 2012 года широко использовалась практика пыток и ненадлежащего обращения с заключенными со стороны тюремных администраций. Суд также получил доказательства повреждений, полученных Маисая, и посчитал их достаточными, чтобы возложить ответственность за нарушение статьи Европейской конвенции по правам человека о запрете пыток и нечеловеческого обращения на государство. Кроме того, суд установил нарушение процессуальной части этой же статьи, отметив, что несмотря на заявление Маисая о нечеловеческом обращении еще в 2010 году, расследование было неэффективным. Минюст Грузии: ЕСПЧ подтвердил системность пыток в грузинских тюрьмах до 2012 года>>Год назад ЕСПЧ установил нарушение статьи о запрете пыток в отношении Акакия Очигава в период его пребывания в заключении в Глданской тюрьме в Тбилиси в 2011-2012 годах, а также нарушение эффективности расследования, и обязал власти выплатить ему компенсацию за моральный ущерб в размере 20 тысяч евро. Тюремный скандал В 2012 году, незадолго до парламентских выборов, в стране разгорелся тюремный скандал. Он начался с заявления МВД о раскрытии дела о пытках заключенных в Глданской тюрьме и аресте по делу трех сотрудников. Как говорят эксперты, этот скандал сыграл решающую роль в исходе выборов. Парламентские выборы 2012 года завершились поражением партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" и приходом к власти коалиции миллиардера Бидзины Иванишвили "Грузинская мечта". По делу о пытках и бесчеловечном обращении с заключенными к уголовной ответственности привлекли около 150 госслужащих. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

еспч, суд, бидзина иванишвили, вахтанг маисая, михаил саакашвили, тбилиси, новости, грузия