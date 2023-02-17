https://sputnik-georgia.ru/20230217/minyust-gruzii-espch-podtverdil-sistemnost-pytok-v-gruzinskikh-tyurmakh-do-2012-goda-274978556.html

Минюст Грузии: ЕСПЧ подтвердил системность пыток в грузинских тюрьмах до 2012 года

Минюст Грузии: ЕСПЧ подтвердил системность пыток в грузинских тюрьмах до 2012 года

В 2011 году заключенного Акаки Очигава так избили, что повредили ему позвоночник и он потерял способность ходить 17.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-17T18:51+0400

2023-02-17T18:51+0400

2023-02-17T18:53+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Решение Европейского суда по правам человека по делу "Очигава против Грузии" подтвердило системность пыток заключенных в грузинских тюрьмах до 2012 года, говорится в сообщении Минюста. ЕСПЧ установил нарушение статьи о запрете пыток в отношении Акакия Очигава в период его пребывания в заключении в Глданской тюрьме в Тбилиси в 2011-2012 годах, а также нарушение эффективности расследования, и обязал власти выплатить ему компенсацию за моральный ущерб в размере 20 тысяч евро. Решение ЕСПЧ еще раз подтвердило, что в грузинских тюрьмах до смены власти в 2012 году заключенных избивали дважды в неделю, при этом обязательный характер носило избиение только поступивших в тюрьму (т. н. процедура карантина) заключенных. В камеры помещали столько заключенных, что сидеть они могли только по очереди. Кроме того, заключенных помещали на длительный срок в карцер и в течение дня не разрешали садиться на кровать - им приходилось сидеть на бетонном полу. "Резолюция Европарламента – вершина цинизма" – глава парламента Грузии>>Разговаривать разрешали только шепотом. Более того, применяли маску с шариком-кляпом, чтобы невозможно было говорить. Были ограничения на прием пищи и пользование туалетом. Постоянно ограничивались свидания заключенных с членами семьи.Решением ЕСПЧ подтвердились и другие факты насилия над Акакием Очигава. Ему дубинкой сломали пальцы, раздели в душевой, облили холодной водой и жестоко избили дубинками. После очередных побоев он очнулся прикованный наручниками в тюремном морге рядом с покойниками. По данным Минюста, Очигава сообщил о пытках над ним только после смены власти в Грузии. В 2017 году обвинения по делу были предъявлены нескольким гражданам, которым в 2018 году Тбилисский городской суд вынес обвинительный приговор. Позже это решение оставили в силе суды высших инстанций. ЕСПЧ посчитал неэффективным промедление в расследовании, так с момента обращения Очигава до выявления обвиняемых по делу прошло пять лет.Тюремный скандал В 2012 году, незадолго до парламентских выборов, в стране разгорелся тюремный скандал. Он начался с заявления МВД о раскрытии дела о пытках заключенных в Глданской тюрьме и аресте по делу трех сотрудников.Премьер-министр Грузии: пытки и страдания не вернутся в нашу страну>>В ту же ночь два телеканала показали кадры избиений и изнасилований заключенных в особо извращенной форме в нескольких тюрьмах. Начались акции протеста, после чего власти признали, что пытки заключенных носили системный характер. Как говорят эксперты, этот скандал сыграл решающую роль в исходе выборов. Парламентские выборы 2012 года завершились поражением партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" и приходом к власти коалиции миллиардера Бидзины Иванишвили "Грузинская мечта".По делу о пытках и бесчеловечном обращении с заключенными к уголовной ответственности привлекли около 150 госслужащих.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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