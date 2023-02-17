https://sputnik-georgia.ru/20230217/minyust-gruzii-espch-podtverdil-sistemnost-pytok-v-gruzinskikh-tyurmakh-do-2012-goda-274978556.html
Минюст Грузии: ЕСПЧ подтвердил системность пыток в грузинских тюрьмах до 2012 года
Минюст Грузии: ЕСПЧ подтвердил системность пыток в грузинских тюрьмах до 2012 года
В 2011 году заключенного Акаки Очигава так избили, что повредили ему позвоночник и он потерял способность ходить 17.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-17T18:51+0400
2023-02-17T18:51+0400
2023-02-17T18:53+0400
грузия
новости
тбилиси
михаил саакашвили
бидзина иванишвили
еспч
европейский суд по правам человека
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/13/262209514_0:155:1280:875_1920x0_80_0_0_ea4357b5a1b6dc878abc4ef3ca0d3d6c.jpg
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Решение Европейского суда по правам человека по делу "Очигава против Грузии" подтвердило системность пыток заключенных в грузинских тюрьмах до 2012 года, говорится в сообщении Минюста. ЕСПЧ установил нарушение статьи о запрете пыток в отношении Акакия Очигава в период его пребывания в заключении в Глданской тюрьме в Тбилиси в 2011-2012 годах, а также нарушение эффективности расследования, и обязал власти выплатить ему компенсацию за моральный ущерб в размере 20 тысяч евро. Решение ЕСПЧ еще раз подтвердило, что в грузинских тюрьмах до смены власти в 2012 году заключенных избивали дважды в неделю, при этом обязательный характер носило избиение только поступивших в тюрьму (т. н. процедура карантина) заключенных. В камеры помещали столько заключенных, что сидеть они могли только по очереди. Кроме того, заключенных помещали на длительный срок в карцер и в течение дня не разрешали садиться на кровать - им приходилось сидеть на бетонном полу. "Резолюция Европарламента – вершина цинизма" – глава парламента Грузии>>Разговаривать разрешали только шепотом. Более того, применяли маску с шариком-кляпом, чтобы невозможно было говорить. Были ограничения на прием пищи и пользование туалетом. Постоянно ограничивались свидания заключенных с членами семьи.Решением ЕСПЧ подтвердились и другие факты насилия над Акакием Очигава. Ему дубинкой сломали пальцы, раздели в душевой, облили холодной водой и жестоко избили дубинками. После очередных побоев он очнулся прикованный наручниками в тюремном морге рядом с покойниками. По данным Минюста, Очигава сообщил о пытках над ним только после смены власти в Грузии. В 2017 году обвинения по делу были предъявлены нескольким гражданам, которым в 2018 году Тбилисский городской суд вынес обвинительный приговор. Позже это решение оставили в силе суды высших инстанций. ЕСПЧ посчитал неэффективным промедление в расследовании, так с момента обращения Очигава до выявления обвиняемых по делу прошло пять лет.Тюремный скандал В 2012 году, незадолго до парламентских выборов, в стране разгорелся тюремный скандал. Он начался с заявления МВД о раскрытии дела о пытках заключенных в Глданской тюрьме и аресте по делу трех сотрудников.Премьер-министр Грузии: пытки и страдания не вернутся в нашу страну>>В ту же ночь два телеканала показали кадры избиений и изнасилований заключенных в особо извращенной форме в нескольких тюрьмах. Начались акции протеста, после чего власти признали, что пытки заключенных носили системный характер. Как говорят эксперты, этот скандал сыграл решающую роль в исходе выборов. Парламентские выборы 2012 года завершились поражением партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" и приходом к власти коалиции миллиардера Бидзины Иванишвили "Грузинская мечта".По делу о пытках и бесчеловечном обращении с заключенными к уголовной ответственности привлекли около 150 госслужащих.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/13/262209514_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f07b966c46fe1dbead5918d455df59d6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, тбилиси, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, еспч, европейский суд по правам человека
грузия, новости, тбилиси, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, еспч, европейский суд по правам человека
Минюст Грузии: ЕСПЧ подтвердил системность пыток в грузинских тюрьмах до 2012 года
18:51 17.02.2023 (обновлено: 18:53 17.02.2023)
В 2011 году заключенного Акаки Очигава так избили, что повредили ему позвоночник и он потерял способность ходить
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Решение Европейского суда по правам человека по делу "Очигава против Грузии" подтвердило системность пыток заключенных в грузинских тюрьмах до 2012 года, говорится в сообщении Минюста.
ЕСПЧ установил нарушение статьи о запрете пыток в отношении Акакия Очигава в период его пребывания в заключении в Глданской тюрьме в Тбилиси в 2011-2012 годах, а также нарушение эффективности расследования, и обязал власти выплатить ему компенсацию за моральный ущерб в размере 20 тысяч евро.
"Европейский суд по правам человека опубликовал свое решение по делу "Очигава против Грузии", тем самым еще раз подтвердив, что пытки и жестокое обращение с заключенными в пенитенциарных учреждениях Грузии до 2012 года "были системной проблемой и были характерны для всей системы", - говорится в сообщении Минюста.
Решение ЕСПЧ еще раз подтвердило, что в грузинских тюрьмах до смены власти в 2012 году заключенных избивали дважды в неделю, при этом обязательный характер носило избиение только поступивших в тюрьму (т. н. процедура карантина) заключенных.
В камеры помещали столько заключенных, что сидеть они могли только по очереди. Кроме того, заключенных помещали на длительный срок в карцер и в течение дня не разрешали садиться на кровать - им приходилось сидеть на бетонном полу.
Разговаривать разрешали только шепотом. Более того, применяли маску с шариком-кляпом, чтобы невозможно было говорить. Были ограничения на прием пищи и пользование туалетом. Постоянно ограничивались свидания заключенных с членами семьи.
"Заявитель Акаки Очигава испытал на себе вышеупомянутые формы пыток. В ноябре 2011 года его избили с особой жестокостью, в результате чего у него был поврежден позвоночник и он потерял способность ходить", - сказано в сообщении Минюста.
Решением ЕСПЧ подтвердились и другие факты насилия над Акакием Очигава. Ему дубинкой сломали пальцы, раздели в душевой, облили холодной водой и жестоко избили дубинками. После очередных побоев он очнулся прикованный наручниками в тюремном морге рядом с покойниками.
По данным Минюста, Очигава сообщил о пытках над ним только после смены власти в Грузии. В 2017 году обвинения по делу были предъявлены нескольким гражданам, которым в 2018 году Тбилисский городской суд вынес обвинительный приговор. Позже это решение оставили в силе суды высших инстанций.
ЕСПЧ посчитал неэффективным промедление в расследовании, так с момента обращения Очигава до выявления обвиняемых по делу прошло пять лет.
Тюремный скандал
В 2012 году, незадолго до парламентских выборов, в стране разгорелся тюремный скандал. Он начался с заявления МВД о раскрытии дела о пытках заключенных в Глданской тюрьме и аресте по делу трех сотрудников.
В ту же ночь два телеканала показали кадры избиений и изнасилований заключенных в особо извращенной форме в нескольких тюрьмах. Начались акции протеста, после чего власти признали, что пытки заключенных носили системный характер.
Как говорят эксперты, этот скандал сыграл решающую роль в исходе выборов. Парламентские выборы 2012 года завершились поражением партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" и приходом к власти коалиции миллиардера Бидзины Иванишвили "Грузинская мечта".
По делу о пытках и бесчеловечном обращении с заключенными к уголовной ответственности привлекли около 150 госслужащих.