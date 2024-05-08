https://sputnik-georgia.ru/20240508/v-tbilisi-primenyayut-otrabotannye-v-drugikh-stranakh-stsenarii-k-besporyadkam---politolog-287804719.html

В Тбилиси применяют отработанные в других странах сценарии к беспорядкам – политолог

В Тбилиси применяют отработанные в других странах сценарии к беспорядкам – политолог

Sputnik Грузия

По словам эксперта, нужно приложить максимум усилий, чтобы в стране не было смуты и эксцессов 08.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-08T18:08+0400

2024-05-08T18:08+0400

2024-05-08T19:03+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. На акциях протеста в Тбилиси ощущаются отработанные в других странах сценарии беспорядков, заявила эксперт, доктор политических наук, профессор Тамар Кикнадзе в беседе со Sputnik Грузия, комментируя заявление СГБ. Служба государственной безопасности Грузии сообщила о подготовке провокаций, направленных на развитие насильственных сценариев во время акций протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", организованных финансируемыми из-за рубежа политическими лидерами и неправительственными организациями. По ее словам, нужно приложить максимум усилий, чтобы в стране не было смуты и эксцессов, это чревато последствиями. "Мы чувствуем и подвергаемся ежедневному террору в отношении спортсменов, представителей шоу-бизнеса, простых людей. И очень хорошо, что спецорганы стали осуществлять контрмеры и раскрывать планы", – добавила Кикнадзе. По информации Службы госбезопасности, с целью нейтрализовать спецподразделение и полицию, организаторы преступных действий, во многих случаях, не раскрывая истинных причин, поручают молодежи, проводящей акции протеста, принести к парламенту легковоспламеняющиеся вещества, которые будут использованы позже с целью изготовления "коктейлей Молотова", а также для противостояния с сотрудниками правоохранительных органов им был отдан приказ тайно приносить на акции камни и железные дубинки. Заявление СГБ Грузии отображает реальность - политолог>>По данным СГБ, для того, чтобы спровоцировать массовые беспорядки, хаос и правоохранительные органы, организаторы в ходе акций протеста действуют по поручениям иностранных инструкторов и активно используют методы насильственных учений, проводимых сербским Центром прикладных ненасильственных действий и стратегий (CANVAS) и американским коучем Питером Аккерманом, целью которых является т. н. "майданизация" текущих процессов и провоцирование событий, аналогичных гражданской войне 1990-х годов в Грузии. В рамках этого деструктивного плана, как отмечено в заявлении, отдельные политики и радикально настроенные организаторы акции считают необходимым парализовать транспортные узлы в Тбилиси, блокировать, забаррикадировать и перекрыть дороги к правительственным учреждениям и стратегическим объектам, блокировать железную дорогу, устроить т. н. палаточные городки на центральных проспектах, блокировать базы дислокации правоохранительных органов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тамар кикнадзе, тбилиси, сгб, законопроект об иноагентах