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Болгарские авиакомпании могут появиться на авиарынке Грузии
Болгарские авиакомпании могут появиться на авиарынке Грузии
Sputnik Грузия
Авиационная отрасль Грузии характеризуется растущей динамикой, чему способствовала либеральная политика правительства в сфере авиации, заявил замминистра 09.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-09T22:17+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Болгарские авиакомпании приглашены в Грузию для изучения перспективы открытия прямых авиарейсов между двумя странами, говорится в сообщении министерства экономики Грузии. По данным министерства, встреча с представителями авиакомпаний Болгарии прошла в Софии. По его словам, авиационная отрасль Грузии характеризуется растущей динамикой, чему способствовала либеральная политика правительства в сфере авиации. По словам Гурамишвили, Грузия подписала либеральные соглашения о воздушном сообщении со многими странами-партнерами, в том числе с Болгарией, Израилем, Индией, Бахрейном, Китаем, Саудовской Аравией и другими. Замминистра предоставил участникам встречи обширную информацию о текущей ситуации в сфере авиации, пассажиропотоках и инфраструктурных проектах, в том числе о строительстве нового Тбилисского международного аэропорта и взлетно-посадочной полосы в Кутаиси. В январе-марте Тбилисский международный аэропорт обслужил 913,9 тысячи пассажиров, а Батумский – 103,2 тысячи. Что касается Кутаисского международного аэропорта, по данным за январь-март 2024 года, пассажиропоток вырос на 57%, а количество рейсов – на 42% по сравнению с данными за три месяца с начала 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, болгария, агентство гражданской авиации, авиасообщение в грузии
экономика, грузия, новости, болгария, агентство гражданской авиации, авиасообщение в грузии
Болгарские авиакомпании могут появиться на авиарынке Грузии
Авиационная отрасль Грузии характеризуется растущей динамикой, чему способствовала либеральная политика правительства в сфере авиации, заявил замминистра
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Болгарские авиакомпании приглашены в Грузию для изучения перспективы открытия прямых авиарейсов между двумя странами, говорится в сообщении министерства экономики Грузии.
По данным министерства, встреча с представителями авиакомпаний Болгарии прошла в Софии.
"Мы считаем, что либеральная правовая база и привлекательный авиационный рынок в Грузии будут стимулировать болгарские авиакомпании расширять свою деятельность в направлении Грузии, что будет способствовать улучшению сообщения между двумя странами, развитию туризма и торгово-экономического сотрудничества", – заявил на встрече заместитель министра экономики Гурам Гурамишвили.
По его словам, авиационная отрасль Грузии характеризуется растущей динамикой, чему способствовала либеральная политика правительства в сфере авиации.
По словам Гурамишвили, Грузия подписала либеральные соглашения о воздушном сообщении со многими странами-партнерами, в том числе с Болгарией, Израилем, Индией, Бахрейном, Китаем, Саудовской Аравией и другими.
Замминистра предоставил участникам встречи обширную информацию о текущей ситуации в сфере авиации, пассажиропотоках и инфраструктурных проектах, в том числе о строительстве нового Тбилисского международного аэропорта и взлетно-посадочной полосы в Кутаиси.
Пассажиропоток в аэропортах Тбилиси и Батуми в первом квартале 2024 года вырос на 28% и 34% соответственно.
В январе-марте Тбилисский международный аэропорт обслужил 913,9 тысячи пассажиров, а Батумский – 103,2 тысячи.
Что касается Кутаисского международного аэропорта, по данным за январь-март 2024 года, пассажиропоток вырос на 57%, а количество рейсов – на 42% по сравнению с данными за три месяца с начала 2023 года.