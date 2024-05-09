День Победы в Грузии отметили у могилы героя ВОВ Мелитона Кантария
© courtesy of Georgian-Russian Public Center named after PrimakovГрузино-Российский центр им Е.М.Примакова отметил День Победы на родине героя ВОВ Мелитона Кантария, водрузившего Знамя Победы над рейхстагом в 1945 году
© courtesy of Georgian-Russian Public Center named after Primakov
Подписаться
Младший сержант Мелитон Кантария, который водрузил Знамя Победы над рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Сотрудники Грузино-Российского общественного центра имени Е. М. Примакова по случаю 79-й годовщины Победы над фашизмом возложили цветы к могиле Героя Советского Союза Мелитона Кантария в его родном поселке Джвари Цаленджихского муниципалитета (регион Самегрело - Земо Сванети).
В Грузии отмечают День Победы над фашизмом – 9 Мая. Главная часть официальных мероприятий прошла в парке Киквидзе в Тбилиси.
© courtesy of Georgian-Russian Public Center named after PrimakovМогила героя ВОВ Мелитона Кантария, водрузившего Знамя Победы над рейхстагом в 1945 году. Поселок Джвари, Западная Грузия
Могила героя ВОВ Мелитона Кантария, водрузившего Знамя Победы над рейхстагом в 1945 году. Поселок Джвари, Западная Грузия
© courtesy of Georgian-Russian Public Center named after Primakov
"Мы поздравляем общественность Грузии с Днем победы над мировым злом – фашизмом! В этот праздничный день мы приехали в Цаленджихский район в поселок Джвари, где находится могила Героя Советского Союза, Мелитона Кантария, который вместе с сослуживцем Егоровым водрузил Знамя Победы над рейхстагом в Берлине, тем самым увековечив этот день в памяти миллионов", – заявил руководитель Грузино-Российского центра им Е. М. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе.
В мероприятии также участвовали местные жители, народный певец Вахтанг Палиашвили-Гордели, который исполнил несколько песен на военную тематику, а также почетный гость из Москвы, представитель Грузинской диаспоры Гела Буачидзе.
© courtesy of Georgian-Russian Public Center named after PrimakovДиректор Грузино-Российского общественного центра имени Примакова Дмитрий Лорткипанидзе у могилы Мелитона Кантария в поселке Джвари, Западная Грузия
Директор Грузино-Российского общественного центра имени Примакова Дмитрий Лорткипанидзе у могилы Мелитона Кантария в поселке Джвари, Западная Грузия
© courtesy of Georgian-Russian Public Center named after Primakov
По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза.
Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.
© courtesy of Georgian-Russian Public Center named after PrimakovДиректор Грузино-Российского общественного центра имени Примакова Дмитрий Лорткипанидзе и племянник Мелитона Кантария Джумбер Кантария
Директор Грузино-Российского общественного центра имени Примакова Дмитрий Лорткипанидзе и племянник Мелитона Кантария Джумбер Кантария
© courtesy of Georgian-Russian Public Center named after Primakov
За совершенный подвиг они были удостоены почетного звания Героев Советского Союза 8 мая 1946 года.
Сейчас в Грузии в живых остались 66 ветеранов ВОВ, в прошлом году это число составляло 116.