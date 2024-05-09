https://sputnik-georgia.ru/20240509/eto-prizyv-k-gosperevorotu-v-gruzii--deputat-o-zayavlenii-saakashvili-287830635.html

Это призыв к госперевороту в Грузии – депутат о заявлении Саакашвили

Это призыв к госперевороту в Грузии – депутат о заявлении Саакашвили

Sputnik Грузия

Саакашвили написал пост в соцсети, в котором заявил, что выборы должно провести временное (переходящее, техническое) правительство 09.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-09T18:36+0400

2024-05-09T18:36+0400

2024-05-09T18:36+0400

политика

грузия

новости

михаил саакашвили

единое национальное движение

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Заявление осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили является призывом к оппозиции совершить государственный переворот в стране до парламентских выборов, назначенных на 26 октября 2024 года, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Цагареишвили. Саакашвили написал пост в соцсети, в котором заявил, что возлагать излишние надежды на предстоящие выборы будет ошибкой, отметив, что выборы должно провести временное (переходящее, техническое) правительство. Осужденный экс-президент привел в пример Майдан и покинувшего Киев Виктора Януковича, отметив, что если бы этого не произошло, Украину поглотила бы Россия, как это сейчас грозит Грузии. Кроме того, Саакашвили взбодрил общественность словами: "У народа огромная сила". Служба государственной безопасности Грузии сообщила о подготовке провокаций, направленных на развитие насильственных сценариев во время акций протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", организованных финансируемыми из-за рубежа политическими лидерами и неправительственными организациями. С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, михаил саакашвили, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024