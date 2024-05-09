https://sputnik-georgia.ru/20240509/eto-prizyv-k-gosperevorotu-v-gruzii--deputat-o-zayavlenii-saakashvili-287830635.html
Это призыв к госперевороту в Грузии – депутат о заявлении Саакашвили
Это призыв к госперевороту в Грузии – депутат о заявлении Саакашвили
Sputnik Грузия
Саакашвили написал пост в соцсети, в котором заявил, что выборы должно провести временное (переходящее, техническое) правительство 09.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-09T18:36+0400
2024-05-09T18:36+0400
2024-05-09T18:36+0400
политика
грузия
новости
михаил саакашвили
единое национальное движение
парламентские выборы в грузии 2024
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/03/279191857_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_974cf233f7b3a66b81262e5d77ab4d4d.jpg
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Заявление осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили является призывом к оппозиции совершить государственный переворот в стране до парламентских выборов, назначенных на 26 октября 2024 года, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Цагареишвили. Саакашвили написал пост в соцсети, в котором заявил, что возлагать излишние надежды на предстоящие выборы будет ошибкой, отметив, что выборы должно провести временное (переходящее, техническое) правительство. Осужденный экс-президент привел в пример Майдан и покинувшего Киев Виктора Януковича, отметив, что если бы этого не произошло, Украину поглотила бы Россия, как это сейчас грозит Грузии. Кроме того, Саакашвили взбодрил общественность словами: "У народа огромная сила". Служба государственной безопасности Грузии сообщила о подготовке провокаций, направленных на развитие насильственных сценариев во время акций протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", организованных финансируемыми из-за рубежа политическими лидерами и неправительственными организациями. С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/03/279191857_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_e85eeb2d5dd9eaab4a1a237322a81c50.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, михаил саакашвили, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, михаил саакашвили, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024
Это призыв к госперевороту в Грузии – депутат о заявлении Саакашвили
Саакашвили написал пост в соцсети, в котором заявил, что выборы должно провести временное (переходящее, техническое) правительство
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Заявление осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили является призывом к оппозиции совершить государственный переворот в стране до парламентских выборов, назначенных на 26 октября 2024 года, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Цагареишвили.
Саакашвили написал пост в соцсети, в котором заявил, что возлагать излишние надежды на предстоящие выборы будет ошибкой, отметив, что выборы должно провести временное (переходящее, техническое) правительство. Осужденный экс-президент привел в пример Майдан и покинувшего Киев Виктора Януковича, отметив, что если бы этого не произошло, Украину поглотила бы Россия, как это сейчас грозит Грузии. Кроме того, Саакашвили взбодрил общественность словами: "У народа огромная сила".
"Этот разбойник не изменит своей морали ни при каких обстоятельствах. Его сегодняшнее заявление показывает, что он призывает оппозицию сменить правительство силовыми методами. Что означает этот бред в стиле Саакашвили? Это означает, что до 26 октября нынешнее правительство, парламент, правительство должно быть свергнуто оппозицией по приказу, плану и указаниям Саакашвили и прийти к власти", – заявил Цагареишвили эфире телеканала "Имеди".
Служба государственной безопасности Грузии сообщила о подготовке провокаций, направленных на развитие насильственных сценариев во время акций протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", организованных финансируемыми из-за рубежа политическими лидерами и неправительственными организациями.
С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.