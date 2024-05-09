https://sputnik-georgia.ru/20240509/fashizm-i-radikalizm-vsegda-budut-pobezhdeny---kaladze-287826730.html

Фашизм и радикализм всегда будут побеждены – Каладзе

Фашизм и радикализм всегда будут побеждены – Каладзе

Sputnik Грузия

Бывшая партия власти в Грузии действует теми же грязными методами, что и прежде, только теперь с меньшими ресурсами, сказал Каладзе 09.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-09T14:33+0400

2024-05-09T14:33+0400

2024-05-09T15:54+0400

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

грузия

политика

новости

каха каладзе

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

оппозиция

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1f/283850829_109:336:1938:1365_1920x0_80_0_0_bc2f52de87c5b8afd387da5408df8584.jpg

ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Фашизм и радикализм всегда будут побеждены в Грузии, какие бы усилия не прилагала для этого бывшая партия власти "Единое национальное движение", заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе. С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния". 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. По словам мэра, эти же люди во время своего пребывания у власти отличались особой озлобленностью по отношению к грузинскому народу. Радикальной оппозицией представители "Грузинской мечты" называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", а также основанные экс-членами "Нацдвижения" партии "Стратегия Агмашенебели", "Новая", "Дроа", "Гирчи – больше свободы". Как в Грузии будут развиваться события вокруг законопроекта об "иноагентах"?>>Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, грузия, политика, новости, каха каладзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, оппозиция