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Фашизм и радикализм всегда будут побеждены – Каладзе
Фашизм и радикализм всегда будут побеждены – Каладзе
Sputnik Грузия
Бывшая партия власти в Грузии действует теми же грязными методами, что и прежде, только теперь с меньшими ресурсами, сказал Каладзе 09.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-09T14:33+0400
2024-05-09T14:33+0400
2024-05-09T15:54+0400
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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каха каладзе
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Фашизм и радикализм всегда будут побеждены в Грузии, какие бы усилия не прилагала для этого бывшая партия власти "Единое национальное движение", заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе. С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния". 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. По словам мэра, эти же люди во время своего пребывания у власти отличались особой озлобленностью по отношению к грузинскому народу. Радикальной оппозицией представители "Грузинской мечты" называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", а также основанные экс-членами "Нацдвижения" партии "Стратегия Агмашенебели", "Новая", "Дроа", "Гирчи – больше свободы". Как в Грузии будут развиваться события вокруг законопроекта об "иноагентах"?>>Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, грузия, политика, новости, каха каладзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, оппозиция
акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, грузия, политика, новости, каха каладзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, оппозиция
Фашизм и радикализм всегда будут побеждены – Каладзе
14:33 09.05.2024 (обновлено: 15:54 09.05.2024)
Бывшая партия власти в Грузии действует теми же грязными методами, что и прежде, только теперь с меньшими ресурсами, сказал Каладзе
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Фашизм и радикализм всегда будут побеждены в Грузии, какие бы усилия не прилагала для этого бывшая партия власти "Единое национальное движение", заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния". 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.
"Как бы они не меняли имена, эти люди своими внутренними убеждениями и мировоззрением остаются все теми же людьми, с теми же методами. Просто у них меньше возможностей и они делают все грязные дела тем, чем располагают. Это их отношение к вере, Патриархии и успешным людям. Еще раз повторяю, фашизм всегда будет побежден, радикализм всегда будет побежден", – сказал Каладзе.
По словам мэра, эти же люди во время своего пребывания у власти отличались особой озлобленностью по отношению к грузинскому народу.
Радикальной оппозицией представители "Грузинской мечты" называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", а также основанные экс-членами "Нацдвижения" партии "Стратегия Агмашенебели", "Новая", "Дроа", "Гирчи – больше свободы".
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.