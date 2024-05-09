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Насилие не должно принять массовый характер – Народный защитник Грузии

Насилие не должно принять массовый характер – Народный защитник Грузии

Sputnik Грузия

Факты требует немедленного и эффективного реагирования со стороны правоохранительных органов, подчеркнул омбудсмен 09.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-09T17:33+0400

2024-05-09T17:33+0400

2024-05-09T18:32+0400

грузия

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политика

единое национальное движение

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леван иоселиани

законопроект об иноагентах

акция против закона об иноагентах

народный защитник грузии

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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Факты насилия должны получить надлежащий ответ со стороны государства, чтобы они не приняли массовый характер, говорится в заявлении Народного защитника Грузии Левана Иоселиани. Неизвестные 8 мая избили члена самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Дмитрия Чиковани, одного из организаторов акций против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", байкера Лашу Гвинианидзе, а также брата лидера партии "Гирчи – больше свободы" Гию Джапаридзе. Народный защитник категорически напомнил всем, что, как бы ни было неприемлемо иное и критическое мнение, преследование людей, запугивание членов их семей, несовершеннолетних детей, физическое преследование граждан является преступлением. Такие факты требует немедленного и эффективного реагирования со стороны правоохранительных органов, подчеркнул омбудсмен. Народный защитник еще раз призвал правоохранительные органы немедленно отреагировать и предоставить общественности информацию о реализуемых мерах. По данным оппозиционных СМИ, у обоих потерпевших сотрясение мозга и они вынуждены остаться в клинике до понедельника С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. СГБ Грузии накануне сообщила о подготовке провокаций, направленных на развитие насильственных сценариев во время акций протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", организованных финансируемыми из-за рубежа политическими лидерами и неправительственными организациями. Организаторы акций надеются, что протесты приведут к человеческим жертвам, заявили в СГБ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, единое национальное движение, сгб, леван иоселиани, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах, народный защитник грузии