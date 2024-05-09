https://sputnik-georgia.ru/20240509/nasilie-ne-dolzhno-prinyat-massovyy-kharakter--narodnyy-zaschitnik-gruzii-287829216.html
Насилие не должно принять массовый характер – Народный защитник Грузии
Насилие не должно принять массовый характер – Народный защитник Грузии
Sputnik Грузия
Факты требует немедленного и эффективного реагирования со стороны правоохранительных органов, подчеркнул омбудсмен 09.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-09T17:33+0400
2024-05-09T17:33+0400
2024-05-09T18:32+0400
грузия
новости
политика
единое национальное движение
сгб
леван иоселиани
законопроект об иноагентах
акция против закона об иноагентах
народный защитник грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/07/275533291_0:8:1750:992_1920x0_80_0_0_89932c9765fabbffe4a4e8bc28d93079.jpg
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Факты насилия должны получить надлежащий ответ со стороны государства, чтобы они не приняли массовый характер, говорится в заявлении Народного защитника Грузии Левана Иоселиани. Неизвестные 8 мая избили члена самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Дмитрия Чиковани, одного из организаторов акций против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", байкера Лашу Гвинианидзе, а также брата лидера партии "Гирчи – больше свободы" Гию Джапаридзе. Народный защитник категорически напомнил всем, что, как бы ни было неприемлемо иное и критическое мнение, преследование людей, запугивание членов их семей, несовершеннолетних детей, физическое преследование граждан является преступлением. Такие факты требует немедленного и эффективного реагирования со стороны правоохранительных органов, подчеркнул омбудсмен. Народный защитник еще раз призвал правоохранительные органы немедленно отреагировать и предоставить общественности информацию о реализуемых мерах. По данным оппозиционных СМИ, у обоих потерпевших сотрясение мозга и они вынуждены остаться в клинике до понедельника С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. СГБ Грузии накануне сообщила о подготовке провокаций, направленных на развитие насильственных сценариев во время акций протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", организованных финансируемыми из-за рубежа политическими лидерами и неправительственными организациями. Организаторы акций надеются, что протесты приведут к человеческим жертвам, заявили в СГБ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/07/275533291_59:0:1616:1168_1920x0_80_0_0_f8d03a1b2468e9dcc2507362eeffc566.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, единое национальное движение, сгб, леван иоселиани, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах, народный защитник грузии
грузия, новости, политика, единое национальное движение, сгб, леван иоселиани, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах, народный защитник грузии
Насилие не должно принять массовый характер – Народный защитник Грузии
17:33 09.05.2024 (обновлено: 18:32 09.05.2024)
Факты требует немедленного и эффективного реагирования со стороны правоохранительных органов, подчеркнул омбудсмен
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Факты насилия должны получить надлежащий ответ со стороны государства, чтобы они не приняли массовый характер, говорится в заявлении Народного защитника Грузии Левана Иоселиани.
Неизвестные 8 мая избили члена самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Дмитрия Чиковани, одного из организаторов акций против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", байкера Лашу Гвинианидзе, а также брата лидера партии "Гирчи – больше свободы" Гию Джапаридзе.
"Важно, чтобы каждое такое насилие получало строгий и надлежащий ответ со стороны государства, и такие случаи не должны принимать форму массового организованного преследования и насилия, что несовместимо с принципами демократического и правового государства, основанного на правах человека", – говорится в заявлении народного защитника.
Народный защитник категорически напомнил всем, что, как бы ни было неприемлемо иное и критическое мнение, преследование людей, запугивание членов их семей, несовершеннолетних детей, физическое преследование граждан является преступлением.
Такие факты требует немедленного и эффективного реагирования со стороны правоохранительных органов, подчеркнул омбудсмен.
Народный защитник еще раз призвал правоохранительные органы немедленно отреагировать и предоставить общественности информацию о реализуемых мерах.
По информации "Единого национального движения", секретарь по связям с общественностью партии Дмитрий Чиковани все еще находится в клинике под наблюдением врачей, как и Гия Джапаридзе.
По данным оппозиционных СМИ, у обоих потерпевших сотрясение мозга и они вынуждены остаться в клинике до понедельника
С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.
СГБ Грузии накануне сообщила о подготовке провокаций, направленных на развитие насильственных сценариев во время акций протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", организованных финансируемыми из-за рубежа политическими лидерами и неправительственными организациями. Организаторы акций надеются, что протесты приведут к человеческим жертвам, заявили в СГБ.