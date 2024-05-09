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Посол Грузии во Франции принял решение уйти в отставку

Посол Грузии во Франции принял решение уйти в отставку

Sputnik Грузия

Я не хочу чтобы мои искренние слова воспринимались как политический демарш в чью-то пользу или в во вред кому-то, заявил дипломат 09.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-09T19:05+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Посол Грузии во Франции Гоча Джавахишвили заявил, что покидает занимаемую должность из-за сложностей в отношениях с партнерами из-за проекта закона "О прозрачности иностранного влияния". Ряд международных партнеров Грузии в США и ЕС заявили, что дальнейший прогресс Грузии на пути к членству в ЕС оказался под угрозой из-за желания правящей партии "Грузинская мечта" принять закон "О прозрачности иностранного влияния". По его словам, он понимает, что в действиях властей есть определенная тактика, но он не видит в этом своей роли. "Я лично не знаю вокруг себя открыто пророссийских ни в правительстве ни в дипломатах. Я понимаю, что это может быть своеобразной тактикой для достижения определенной цели. Но я уже не вижу своей роли и ресурса в этом направлении: Идти в Европу и защищаться от Европы", - написал Джавахишвили. Он также призвал не воспринимать его отставку как политический демарш. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, источником 20% годового дохода которых поступает из-за рубежа, и заполнение ежегодной декларации. Ограничений для их деятельности нет. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, франция, европа, законопроект об иноагентах