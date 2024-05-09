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Спрос на размещение в гостиницах Тбилиси и Батуми упал

Спрос на размещение в гостиницах Тбилиси и Батуми упал

Sputnik Грузия

Вместе со спросом на отели, снизились и цены на размещение, утверждают аналитики 09.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-09T11:57+0400

2024-05-09T11:57+0400

2024-05-09T11:57+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Спрос на размещение в отелях Тбилиси и Батуми в первом квартале 2024 года снизился на сайте Airbnb, на котором можно забронировать жилье по всему миру, сообщила медиаплатформа BMG со ссылкой на аналитическую компанию и Galt&Taggart. Туризм падает, но аэропорт расширяется - что происходит в горах Грузии?>>В частности, в первом квартале количество забронированных на Airbnb ночей в Тбилиси сократилось на 3,1% за год и составило 120,7 тысячи бронирований. В Батуми наблюдается сравнительно резкий спад – на 30,2%, в первом квартале было сделано 42,9 тысячи бронирований. При этом вместе со спросом снизились и цены. Стоимость однодневного проживания в отеле в Тбилиси на Airbnb в среднем составляет 54 доллара, что на 6% меньше, чем в январе-марте прошлого года, а в Батуми снижение составило 14% и составило 37 долларов. Согласно обзору аналитиков, в стране растет количество мест размещения. За год их число выросло на 0,3% до 1 188 единиц. Кроме того, количество номеров выросло на 1,6% до 35 875. Большинство гостиничных номеров находятся в Тбилиси (36,5%) и в Аджарии (30,4%). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, туризм, грузия, тбилиси, батуми, аджария, цены