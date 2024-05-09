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Трудности в отношениях Грузии и ЕС будут преодолены – премьер-министр

Трудности в отношениях Грузии и ЕС будут преодолены – премьер-министр

Sputnik Грузия

Премьер подчеркнул, что вступление в ЕС остается главным приоритетом для Грузии 09.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-09T20:43+0400

2024-05-09T20:43+0400

2024-05-09T21:31+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Трудности, связанные с развитием Евросоюза и отношениями Грузии и Евросоюза, будут преодолены и Грузия станет членом ЕС в 2030 году, говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. Ряд международных партнеров Грузии в США и ЕС заявили, что дальнейший прогресс Грузии на пути к членству в ЕС оказался под угрозой из-за желания правящей партии "Грузинская мечта" принять закон "О прозрачности иностранного влияния". Премьер подчеркнул, что вступление в ЕС остается главным приоритетом для Грузии. "Членство в ЕС является главным приоритетом внешней политики Грузии. Я верю, что Грузия к 2030 году обязательно станет полноправным членом Евросоюза, после чего наша страна со своей уникальной культурой и традициями внесет важный вклад в успех Евросоюза", – говорится в заявлении. Грузия в декабре 2023 года получила статус страны-кандидата и девять новых условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. Он напомнил, что ЕС был основан на таки ценностях, как верховенство закона и права человека. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, источником 20% годового дохода которых поступает из-за рубежа, и заполнение ежегодной декларации. Ограничений для их деятельности нет. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, сша, европа, законопроект об иноагентах