https://sputnik-georgia.ru/20240509/v-gruzii-s-1-iyulya-vstupit-v-silu-zapret-na-azartnye-igry-dlya-ryada-kategoriy-grazhdan-287810007.html

В Грузии с 1 июля вступит в силу запрет на азартные игры для ряда категорий граждан

В Грузии с 1 июля вступит в силу запрет на азартные игры для ряда категорий граждан

Sputnik Грузия

В стране еще в 2021 году заявили о необходимости запретить онлайн-казино 09.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-09T09:01+0400

2024-05-09T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Запреты, действующие в Грузии в отношении азартных игр, ужесточаются с 1 июля 2024 года, вступают в силу новые штрафы для казино и интернет-кафе.Штраф за допуск таких лиц к азартным играм онлайн, как и вживую, составит 10 тысяч лари. Повторное нарушение приведет к штрафу в размере 20 тысяч лари. Кроме того, с 1 июля 2024 года за организацию и устраивание азартных игр онлайн будут штрафовать и интернет-кафе. Штраф за подобное действие составит 15 тысяч лари, а повторное нарушение будет караться штрафом в размере 30 тысяч лари. В ноябре 2021 года премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о необходимости запретить онлайн-казино в стране, однако отметил, что это произойдет поэтапно. В Грузии лицо, зависимое от азартных игр, может попасть в официальный реестр лудоманов, которым запрещено играть, двумя способами. В первом случае человек подает заявку в Службу доходов и его вносят в реестр, во втором – в суд обращается семья игромана и его вносят в список в случае положительного решения суда. Социально незащищенные лица младше 25 лет и чиновники попадают в список автоматически. Кроме того, в стране с 2005 года действует закон "О лотереях и устройстве азартных и выигрышных игр". Именно он регулирует работу казино, тотализаторов, слот-клубов и прочих развлекательных игр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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