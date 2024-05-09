https://sputnik-georgia.ru/20240509/veteran-adamashvili-spasibo-za-svobodu-287816843.html

Ветеран Адамашвили, спасибо за Свободу!

Ветеран Адамашвили, спасибо за Свободу!

Sputnik Грузия

Керчь, кровопролитные бои, гибель однополчан и долгожданная Победа. Ветеран Великой Отечественной войны из Грузии вспоминает о самом тяжелом 09.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-09T17:02+0400

2024-05-09T17:02+0400

2024-05-09T17:02+0400

праздник 9 мая 2024

общество

9 мая

грузия

вов

интервью

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Историю ветерана ВОВ Вахтанга Адамашвили, участвовавшего в Керченской оборонительной операции, широкая общественность узнала в 2020 году – в год пандемии, когда, несмотря на запреты и непогоду, он два часа шел под дождем с портретом Сталина, чтобы прийти на Могилу Неизвестного Солдата.Вахтанг Адамашвили встретил меня на пороге своего большого дома, докуривая сигарету. "Курю редко", – поясняет 99-летний ветеран, надевая китель с наградами. Накануне 79-й годовщины Великой Победы наш корреспондент был единственным журналистом, кто посетил героя, который впервые показал свою коллекцию – сувениры с изображением Сталина. На вопрос, сможет ли ветеран прийти 9 мая на праздничное мероприятие в парк Киквидзе, Адамашвили ответил на русском языке: "Конечно! Я ни один День Победы не пропускаю! За мной пришлют машину. Там всегда приходят члены правительства, нас все поздравляют. Меня уже посетили представители Департамента ветеранов, принесл подарки, грамоту, футболку с надписью "Ветеран, спасибо за Свободу!" Вахтанг Адамашвили родился 15 марта 1925 года в селе Патара Тонети Тетрицкаройского района. В детстве рано лишился матери, отец женился во второй раз и мальчик со школьной скамьи стал работать пастухом. "В 10 лет я уже пас овец, подрабатывал на жизнь. В армию меня призвали в 17 лет. Вначале нашу бригаду отправили в Кутаиси. После недолгой подготовки оказались прямо на фронте, в Керчи, где шли кровопролитные бои, в которых полегло много грузин. Позже, когда Сталину доложили, что почти вся грузинская молодежь, сражавшаяся в Керчи, погибла, он принял решение о выводе грузинской дивизии, в которой я служил. Одного из моих товарищей из Самегрело, который тогда остался на поле боя, я встретил позже в поезде – он был без ног и рук... Война – это ужасно. Что мы ели? Еду нам привозили из села на лошади. Если немцы не бомбили, то удавалось перекусить. Иногда ели одну рыбу в день. С одной стороны были немцы, а с другой – вода, которая в проливе была темная…" Во время интервью ветеран охотно говорил на русском языке, который, по его словам, выучил на фронте. "Я же вырос в деревне и с русскими не был знаком, никогда их не видел. А общаясь с однополчанами, стал немного говорить. К тому же при отправлении писем с фронта, адрес надо было указывать на русском. Однажды ко мне зашел русский командир, увидев, что я не могу писать на русском, ушел и вскоре принес грузинско-русский словарь", – вспоминает Адамашвили. Адамашвили стал работать на большом городском рынке в Сабуртало. На первую зарплату сшил у портного на заказ пиджак и брюки. В 25 лет женился на Ольге Гогишвили из села, с которой прожил 60 лет. Ветерану обещали квартиру в Тбилиси, но он так ее и не получил. Когда устал ждать, решил сам построить дом и попросил выделить ему землю. В 50-х годах взял беспроцентный кредит в 100 тысяч рублей и построил двухэтажный дом с садом на улице Будапешта. "Я привлек к строительству только каменщиков. Остальное все сделал сам, и двери, и окна. Я же плотник", – поясняет ветеран. Теперь в доме живет вся большая семья Адамашвили – трое детей, четыре внука, три правнука и пять праправнуков, которые бережно хранят память о войне. У меня своя спальня, отдельная комната с моими медалями и коллекцией сувениров. Смотрю телевизор, слежу за новостями. Кормлю дворовых кошек, которые приходят ко мне каждый день. А встаю я рано, обычно в 7 утра. Так что 9 Мая я не опоздаю. Обязательно встретимся в парке Киквидзе". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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общество, 9 мая, грузия, вов, интервью