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Ветераны ВОВ в объективе Sputnik Грузия

Ветераны ВОВ в объективе Sputnik Грузия

Sputnik Грузия

Сегодня 9 Мая – день, который невольно возвращает всех в прошлое, в дни Великой Отечественной войны 09.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-09T13:30+0400

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В Грузии в 1939 году проживало 3,5 миллиона человек, на фронт ушла огромная доля населения – 562,7 тысячи человек. Корреспондентам Sputnik-Грузия посчастливилось лично познакомиться и побеседовать с ветеранами, которые собственными глазами видели войну. Истории, которые они рассказывали, были настолько удивительными, что все эти люди казались героями легенд об отваге и самоотверженности. В этом году мы решили собрать всех свидетелей войны, которые в разные годы попадали в объектив Sputnik Грузия."Солдаты не жалуются" – Николоз Чарашвили Николай Чарашвили был настоящим героем, точно таким, какие встречаются в фильмах, книгах, легендах. Даже в 95 лет, когда журналисты Sputnik Грузия записали с ним интервью, он показался им неимоверно сильным. Он держался прямо, уверенно, мог выдержать физические нагрузки, заставлял себя всегда быть в форме, не унывать и не жаловаться на старость, боль, болезнь. Это не подобает солдату, говорил он. "Неужели мне уже столько лет?" – Евдокия Климова Климова дожила до 103 года. Каждый год в беседе с журналистами она не скрывала, что сама не верит, что дожила до такого возраста. Многие моменты из хроник Великой Отечественной войны вспомнить она уже не могла. Но никогда не забывала, как оставила сына матери, пошла на войну, получила сильное ранение, из-за которого оставалась в госпитале даже после окончания войны. Война отняла у нее первого мужа, но она же подарила вторую любовь – грузинского капитана, который привез ее в Грузию. Война Николая Чуянова с одиночеством Николай Чуянов смог пережить войну, но ему тяжело было справиться с одиночеством. Это то, о чем он постоянно жаловался журналистам и всем людям, с которыми ему приходилось встречаться. Он радовался приходу сотрудника соцобслуживания, который каждый месяц приносил ему пенсию. В последние годы ему помогли с сиделкой, и он не чувствовал себя таким одиноким, как раньше. Десять благодарностей от Сталина Мария Недодаева была незаменимой связисткой 173-го артиллерийского полка и получила десять благодарностей от Иосифа Сталина. Не удивительно, ведь она носила тяжелые катушки на расстояния 5-10 километров, с автоматом на плече, маневрируя среди разрывов, обеспечивала устойчивую связь для управления и снабжала необходимыми сведениями. "Помните цену победы" – Иродион Табатадзе Ветерана Второй мировой войны, пилота-бомбардировщика Иродиона Табатадзе не стало в декабре 2020 года. За три года до его кончины корреспонденты Sputnik Грузия побывали в его доме в городе Гори и записали с ним интервью. Несмотря на то, что некоторые события он помнил уже смутно, старался рассказать все до мельчайших деталей. Он хотел, чтобы будущие поколения знали и помнили, через что пришлось пройти людям в дни войны и какой ценой далась победа. "Важнее ясного неба нет ничего" – Давид Джишкариани Давид Джишкариани попросил журналистов Sputnik Грузия всегда помнить о том, насколько важно ясное небо над головой. Он попросил напоминать это молодежи, чтобы они ценили это больше всего. Он попал на войну, когда ему было 20 лет. Вместо того, чтобы учиться, ему пришлось воевать. На войне он был тяжело ранен и получил первую степень инвалидности. "Нельзя показывать свою боль" – Шалва Божадзе Шалва Божадзе был эталоном галантности и сдержанности. Его манеры сразу же бросались в глаза. Интервью с Божадзе корреспонденты Sputnik Грузия записали в тбилисском доме престарелых еще до пандемии. Он до последних дней был галантным и вежливым. Невозможно забыть, как, несмотря на сильные боли, он не оставил съемочную группу, пока она не покинула стены дома престарелых. "Это мой последний День Победы" – Шота Сомхишвили С такими словами Шота Сомхишвили встретил группу Sputnik Грузия. Его слова оказались пророческими. Действительно, корреспондентам удалось успеть навестить Сомхишвили перед его последним 9 Мая. Он тогда как-то особенно обрадовался гостям.Журналистам он признался, что главный секрет долголетия – постоянно движение человека и генетике. Именно поэтому он старался меньше лежать и больше двигаться.Победа – лучший подарок на день рождения Дмитрию Вешагулидзе уже 101 год. Символично, что у него день рождения 9 мая. Все его военные награды у него украли в поезде, когда он возвращался домой. Как память об участии в ВОВ у него остались лишь фотографии с бывшими сослуживцами. "Поверьте, человек устает и от жизни" – Марина Арзуманова Марина Арзуманова в годы Великой Отечественной войны была разведчицей зенитной артиллерии. Она как ребенок радовалась любому вниманию, особенно со стороны журналистов. Ей вручили орден II степени, за предоставление точной информацию о том, какие самолеты куда летели. Во время разговора с корреспондентами она призналась, что в ее роду было много долгожителей, и она пошла в предков, но в конце добавила: "Поверьте, человек устает и от жизни". Сбывшаяся мечта Мухамеда Иремадзе Мухамед Иремадзе больше 103 лет. Война разлучила Иремадзе с его страстью –танцами. Но он не отказался от своей мечты. 35 лет назад он стал участником танцевального ансамбля "Бермуха", с которым прославился на всю Грузию. Иремадзе настоящий пример того, что никогда не стоит отказываться от любимого занятия. Главное – верить. И мечта, которая когда-то казалась нереальной, может стать реальностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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