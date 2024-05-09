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Владимир Путин поздравил ветеранов и народ Грузии с Днем Победы
Владимир Путин поздравил ветеранов и народ Грузии с Днем Победы
Sputnik Грузия
Российский президент пожелал ветеранам здоровья и долголетия, а народу Грузии – мира и процветания 09.05.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и народ Грузии с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.Владимир Путин отметил и важность пресечения любых попыток исказить или предать забвению общую историю, а также необходимость бережно хранить и передавать следующим поколениям славные традиции дружбы и взаимовыручки.По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.Сейчас в Грузии в живых остались 66 ветеранов ВОВ, в прошлом году это число составляло 116.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, россия, владимир путин, 9 мая, праздник 9 мая 2024
новости, грузия, россия, владимир путин, 9 мая, праздник 9 мая 2024
Владимир Путин поздравил ветеранов и народ Грузии с Днем Победы
Российский президент пожелал ветеранам здоровья и долголетия, а народу Грузии – мира и процветания
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и народ Грузии с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.
"Победа в Великой Отечественной войне является бесценным достоянием для народов России и Грузии. В наших странах свято чтят память о беспримерных подвигах и неисчислимых жертвах тех, кто доблестно сражался с нацистскими захватчиками на поле боя, о стойкости и сомоотверженности всех, кто трудился в тылу", – говорится в поздравлении президента России.
Владимир Путин отметил и важность пресечения любых попыток исказить или предать забвению общую историю, а также необходимость бережно хранить и передавать следующим поколениям славные традиции дружбы и взаимовыручки.
"Искренне желаю вам, дорогие ветераны, доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни, а всему грузинскому народу — мира, счастья и процветания", – сказано в поздравительном письме Путина.
По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.
Сейчас в Грузии в живых остались 66 ветеранов ВОВ, в прошлом году это число составляло 116.