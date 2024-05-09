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"Взорвать мирный мост из Азии в Европу" – политик о планах США по Грузии
"Взорвать мирный мост из Азии в Европу" – политик о планах США по Грузии
Sputnik Грузия
Пока в Грузии будет мир, китайско-европейские перспективы будут для Вашингтона проблемой, считает политик 09.05.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Педалирование процессов радикализации в Грузии со стороны нынешней администрации США нацелено на то, чтобы "взорвать" мирный мост из Азии в Европу, и сделать Европу зависимой от штатов, написал на своей странице в соцсети член общественного движения "Сила народа" Зураб Кадагидзе. По его словам, все соединяющие дороги между Азией и Европой взорваны, и никто не знает, когда ситуация разрешится, кроме одной – Кавказского коридора, который проходит через Грузию. По его словам, визит китайского лидера Си Цзиньпина в Европу стал еще одним поводом для беспокойства США, и пока в Грузии будет мир, китайско-европейские перспективы будут для Вашингтона проблемой. "А в случае волнений в Грузии и взрыва единственного мирного коридора, усилия Китая потеряют всякую актуальность, поскольку Азия физически не сможет полноценно соединиться с Европой. Так что, кого волнует судьба Грузии и остался ум, задумайтесь, для каких масштабов провокаций вас используют", – написал Кадагидзе. Власти Грузии придают огромное значение развитию Среднего коридора, в котором Китай играет огромную роль. Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и Турцию в страны Европы. По мнению грузинского правительства, на сегодняшний день Средний коридор является наиболее привлекательным и надежным транспортным сообщением между Востоком и Западом, Европой и Азией. С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты, выступающие против законопроекта, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля митингуют у парламента в Тбилиси. Не принимать законопроект т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств. Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, в мире, политика, европа, азия, сша, китай, "сила народа", оон
"Взорвать мирный мост из Азии в Европу" – политик о планах США по Грузии
20:16 09.05.2024 (обновлено: 21:40 09.05.2024)
Пока в Грузии будет мир, китайско-европейские перспективы будут для Вашингтона проблемой, считает политик
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Педалирование процессов радикализации в Грузии со стороны нынешней администрации США нацелено на то, чтобы "взорвать" мирный мост из Азии в Европу, и сделать Европу зависимой от штатов, написал на своей странице в соцсети член общественного движения "Сила народа" Зураб Кадагидзе.
По его словам, все соединяющие дороги между Азией и Европой взорваны, и никто не знает, когда ситуация разрешится, кроме одной – Кавказского коридора, который проходит через Грузию.
"Именно поэтому Грузия находится под таким большим ударом, и никто не прекращает попыток взорвать единственный перспективный и мирный мост из Азии в Европу, чтобы вся Европа попала в зависимость от США", – написал Кадагидзе.
По его словам, визит китайского лидера Си Цзиньпина в Европу стал еще одним поводом для беспокойства США, и пока в Грузии будет мир, китайско-европейские перспективы будут для Вашингтона проблемой.
"А в случае волнений в Грузии и взрыва единственного мирного коридора, усилия Китая потеряют всякую актуальность, поскольку Азия физически не сможет полноценно соединиться с Европой. Так что, кого волнует судьба Грузии и остался ум, задумайтесь, для каких масштабов провокаций вас используют", – написал Кадагидзе.
Власти Грузии придают огромное значение развитию Среднего коридора, в котором Китай играет огромную роль. Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и Турцию в страны Европы. По мнению грузинского правительства, на сегодняшний день Средний коридор является наиболее привлекательным и надежным транспортным сообщением между Востоком и Западом, Европой и Азией.
С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.
Служба государственной безопасности Грузии сообщила о подготовке провокаций, направленных на развитие насильственных сценариев во время акций протеста против законопроекта об "иноагентах", организованных финансируемыми из-за рубежа политическими лидерами и неправительственными организациями.
Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты, выступающие против законопроекта, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля митингуют у парламента в Тбилиси.
Не принимать законопроект т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств.
Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.