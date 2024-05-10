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Депутат правящей партии Грузии заявил об угрозах своему ребенку
Депутат правящей партии Грузии заявил об угрозах своему ребенку
Sputnik Грузия
Депутат заявил, что сам выберет заказчика из лидеров протеста, если ему не приведут угрожавшего 10.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-10T18:21+0400
2024-05-10T18:21+0400
2024-05-10T19:25+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Депутат парламента от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Дмитрий Самхрадзе заявил об угрозах жизни своему ребенку. Он обвинил в угрозах часть лидеров протестов против закона "Об иноагентах", в том числе Нино Ломджария, Зуру Джапаридзе, Эку Гигаури и Нику Гварамия. По его словам, его ребенку угрожали ликвидацией. Депутат заявил, что сам выберет заказчика из лидеров протеста, если ему не приведут угрожавшего. Ранее об угрозах несогласным с протестами против закона "О прозрачности иностранного влияния" и членам их семей заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Депутат обвинил в угрозах своему ребенку партию "Гирчи – больше свободы". Он отметил, что ему информацию предоставил один из членов этой партии. "Грузинская мечта" на фоне массовых протестов против т. н. закона об "иноагентах" решила создать сайт с базой данных о тех, кто уличен в насилии, угрозах и шантаже, а также публично поддерживают подобное. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, раз уж эти люди не стыдятся публично шантажировать, оказывать давление и заниматься буллингом тех, кто их не поддерживает, пусть общество знает, кто они такие. Между тем, в оппозиции заявляют о физической расправе над сторонниками и организаторами протестов. По утверждению пострадавших, все нападавшие были в масках и с дубинками. В сети распространились кадры нанесенных побоев ди-джею Георгию Шенгелия, организатору протеста Лаши Гвиниадзе, члену Нацдвижения Дмитрию Чиковани, брату лидера партии "Гирчи – больше свободы" Зуры Джапаридзе Гие Джапаридзе, политику Георгию Ониани, члену партии "Ахали" Нодару Чачанидзе, члену партии "Гирчи" Борису Челе Куруа, участнику протестов Георгию Мумладзе, учителю Ладо Апхазава. Кроме того, о нападении на свою семью заявил сотрудник администрации президента Сандро Шенгелия. Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури заявил уже о начале расследования дел о нападении. На данный момент следствие идентифицировало лишь одного нападавшего на Ладо Апхазава. Ему предъявили обвинение в насилии и отпустили под залог в размере 4 тысячи лари. С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. СГБ Грузии накануне сообщила о подготовке провокаций, направленных на развитие насильственных сценариев во время акций протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", организованных финансируемыми из-за рубежа политическими лидерами и неправительственными организациями. Организаторы акций надеются, что протесты приведут к человеческим жертвам, заявили в СГБ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, тбилиси, шалва папуашвили, ладо апхазава, вахтанг гомелаури, сгб, грузинская мечта - демократическая грузия
Депутат правящей партии Грузии заявил об угрозах своему ребенку
18:21 10.05.2024 (обновлено: 19:25 10.05.2024)
Депутат заявил, что сам выберет заказчика из лидеров протеста, если ему не приведут угрожавшего
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Депутат парламента от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Дмитрий Самхрадзе заявил об угрозах жизни своему ребенку.
Он обвинил в угрозах часть лидеров протестов против закона "Об иноагентах", в том числе Нино Ломджария, Зуру Джапаридзе, Эку Гигаури и Нику Гварамия.
По его словам, его ребенку угрожали ликвидацией.
Депутат заявил, что сам выберет заказчика из лидеров протеста, если ему не приведут угрожавшего.
Ранее об угрозах несогласным с протестами против закона "О прозрачности иностранного влияния" и членам их семей заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.
Депутат обвинил в угрозах своему ребенку партию "Гирчи – больше свободы". Он отметил, что ему информацию предоставил один из членов этой партии.
"Когда в общих "чатах" оппозиции были написаны номера телефонов депутатов и членов их семей, "Гирчи" было поручено запугать Дито Самхарадзе и членов его семьи", – заявил Самхарадзе со ссылкой на свой источник.
"Грузинская мечта" на фоне массовых протестов против т. н. закона об "иноагентах" решила создать сайт с базой данных о тех, кто уличен в насилии, угрозах и шантаже, а также публично поддерживают подобное. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, раз уж эти люди не стыдятся публично шантажировать, оказывать давление и заниматься буллингом тех, кто их не поддерживает, пусть общество знает, кто они такие.
Между тем, в оппозиции заявляют о физической расправе над сторонниками и организаторами протестов. По утверждению пострадавших, все нападавшие были в масках и с дубинками.
В сети распространились кадры нанесенных побоев ди-джею Георгию Шенгелия, организатору протеста Лаши Гвиниадзе, члену Нацдвижения Дмитрию Чиковани, брату лидера партии "Гирчи – больше свободы" Зуры Джапаридзе Гие Джапаридзе, политику Георгию Ониани, члену партии "Ахали" Нодару Чачанидзе, члену партии "Гирчи" Борису Челе Куруа, участнику протестов Георгию Мумладзе, учителю Ладо Апхазава. Кроме того, о нападении на свою семью заявил сотрудник администрации президента Сандро Шенгелия.
Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури заявил уже о начале расследования дел о нападении.
"Мы начали расследование по всем фактам. Мы ведем расследование. Посмотрим, что было, как произошло, кто напал", – сказал Гомелаури.
На данный момент следствие идентифицировало лишь одного нападавшего на Ладо Апхазава. Ему предъявили обвинение в насилии и отпустили под залог в размере 4 тысячи лари.
С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.
СГБ Грузии накануне сообщила о подготовке провокаций, направленных на развитие насильственных сценариев во время акций протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", организованных финансируемыми из-за рубежа политическими лидерами и неправительственными организациями. Организаторы акций надеются, что протесты приведут к человеческим жертвам, заявили в СГБ.