https://sputnik-georgia.ru/20240510/dvoe-zaderzhannykh-uchastnikov-aktsiy-v-tbilisi-budut-zhdat-v-tyurme-kontsa-sledstviya-287833522.html

Двое задержанных участников акций в Тбилиси будут ждать в тюрьме конца следствия

Двое задержанных участников акций в Тбилиси будут ждать в тюрьме конца следствия

Sputnik Грузия

Согласно заявлению прокурора, один из обвиняемых признал вину и заявил, что он получил деньги за содеянное 10.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-10T10:52+0400

2024-05-10T10:52+0400

2024-05-10T10:52+0400

грузия

происшествия

новости

политика

тбилисский городской суд

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение двум задержанным за нападение на полицейского и повреждение чужой вещи, прокурор заявил о новых обстоятельствах дела. Согласно заявлению прокурора Роина Хинтибидзе, один из обвиняемых признал вину и заявил, что он получил деньги. По словам прокурора, у стороны обвинения достаточно доказательств. "В этом деле представлено множество доказательств. В том числе представлены видеозаписи, которые сняты компаниями и затребованы от многих копаний. В видеозаписях ясно видно, как оба обвиняемых осуществляют действия", – сказал Хинтибидзе. Еще по четырем задержанным решение о мере пресечения будет вынесено судом позже. О шести задержанных МВД сообщило 9 мая. Всех их обвиняют в нападении на полицейских и повреждении чужой вещи. В тот же день один из задержанных повредил автомобиль, находящийся на балансе департамента патрульной полиции. Двое из задержанных во время акции 1-2 мая повредили камеры видеонаблюдения Центра управления общественной безопасностью 112. Один из задержанных повредил ворота парламента во время акции 1 мая возле законодательного органа, также бросил камень в сотрудников МВД во дворе парламента, в результате чего пожарный-спасатель Службы по управлению чрезвычайными ситуациями получил повреждение. Также на акции протеста 1 мая один из участников повредил камеру наружного наблюдения, установленную на здании Специальной службы государственной охраны. С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. Другие дела Помимо дела о нападении на полицейских и повреждении вещи на акциях протеста МВД расследует и другие дела в связи с насильственными действиями граждан на акциях протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" . В частности расследование ведется по статьям: "Захват или блокирование стратегических объектов или объектов особого значения", " Организация группового насилия, руководство им или участие в нем", а также "Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок или связанных с явным неподчинением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, а равно активное участие в таких действиях". В связи с указанными уголовными делами МВД проводит активные следственные действия, включая изучение всех призывов, публичных выступлений и обращений, а также видеоматериалов, содержащих признаки уголовных правонарушений. Скандальный законопроект Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти Грузии настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они требует отозвать обратно законопроект. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ. Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, политика, тбилисский городской суд, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах