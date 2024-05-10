https://sputnik-georgia.ru/20240510/dvoe-zaderzhannykh-uchastnikov-aktsiy-v-tbilisi-budut-zhdat-v-tyurme-kontsa-sledstviya-287833522.html
Двое задержанных участников акций в Тбилиси будут ждать в тюрьме конца следствия
Двое задержанных участников акций в Тбилиси будут ждать в тюрьме конца следствия
Sputnik Грузия
Согласно заявлению прокурора, один из обвиняемых признал вину и заявил, что он получил деньги за содеянное 10.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-10T10:52+0400
2024-05-10T10:52+0400
2024-05-10T10:52+0400
грузия
происшествия
новости
политика
тбилисский городской суд
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение двум задержанным за нападение на полицейского и повреждение чужой вещи, прокурор заявил о новых обстоятельствах дела. Согласно заявлению прокурора Роина Хинтибидзе, один из обвиняемых признал вину и заявил, что он получил деньги. По словам прокурора, у стороны обвинения достаточно доказательств. "В этом деле представлено множество доказательств. В том числе представлены видеозаписи, которые сняты компаниями и затребованы от многих копаний. В видеозаписях ясно видно, как оба обвиняемых осуществляют действия", – сказал Хинтибидзе. Еще по четырем задержанным решение о мере пресечения будет вынесено судом позже. О шести задержанных МВД сообщило 9 мая. Всех их обвиняют в нападении на полицейских и повреждении чужой вещи. В тот же день один из задержанных повредил автомобиль, находящийся на балансе департамента патрульной полиции. Двое из задержанных во время акции 1-2 мая повредили камеры видеонаблюдения Центра управления общественной безопасностью 112. Один из задержанных повредил ворота парламента во время акции 1 мая возле законодательного органа, также бросил камень в сотрудников МВД во дворе парламента, в результате чего пожарный-спасатель Службы по управлению чрезвычайными ситуациями получил повреждение. Также на акции протеста 1 мая один из участников повредил камеру наружного наблюдения, установленную на здании Специальной службы государственной охраны. С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. Другие дела Помимо дела о нападении на полицейских и повреждении вещи на акциях протеста МВД расследует и другие дела в связи с насильственными действиями граждан на акциях протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" . В частности расследование ведется по статьям: "Захват или блокирование стратегических объектов или объектов особого значения", " Организация группового насилия, руководство им или участие в нем", а также "Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок или связанных с явным неподчинением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, а равно активное участие в таких действиях". В связи с указанными уголовными делами МВД проводит активные следственные действия, включая изучение всех призывов, публичных выступлений и обращений, а также видеоматериалов, содержащих признаки уголовных правонарушений. Скандальный законопроект Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти Грузии настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они требует отозвать обратно законопроект. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ. Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, политика, тбилисский городской суд, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, происшествия, новости, политика, тбилисский городской суд, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Двое задержанных участников акций в Тбилиси будут ждать в тюрьме конца следствия
Согласно заявлению прокурора, один из обвиняемых признал вину и заявил, что он получил деньги за содеянное
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение двум задержанным за нападение на полицейского и повреждение чужой вещи, прокурор заявил о новых обстоятельствах дела.
Согласно заявлению прокурора Роина Хинтибидзе, один из обвиняемых признал вину и заявил, что он получил деньги.
"Один из обвиняемых признал даже свою вину. Он указал на тех лиц, которые, возможно, ему поручили осуществление определенных действий. Некие лица за эти действия заплатили ему деньги и поэтому он осуществил действия. По этому факту идет расследование", – сказал Хинтибидзе в эфире Первого канала.
По словам прокурора, у стороны обвинения достаточно доказательств.
"В этом деле представлено множество доказательств. В том числе представлены видеозаписи, которые сняты компаниями и затребованы от многих копаний. В видеозаписях ясно видно, как оба обвиняемых осуществляют действия", – сказал Хинтибидзе.
Еще по четырем задержанным решение о мере пресечения будет вынесено судом позже.
О шести задержанных МВД сообщило 9 мая. Всех их обвиняют в нападении на полицейских и повреждении чужой вещи.
В частности, по данным следствия, 16 апреля во время акции один из задержанных бросил тупой предмет в сторону правоохранителей, в результате чего сотрудник департамента по особым поручениям получил ранение в область глаза.
В тот же день один из задержанных повредил автомобиль, находящийся на балансе департамента патрульной полиции. Двое из задержанных во время акции 1-2 мая повредили камеры видеонаблюдения Центра управления общественной безопасностью 112.
Один из задержанных повредил ворота парламента во время акции 1 мая возле законодательного органа, также бросил камень в сотрудников МВД во дворе парламента, в результате чего пожарный-спасатель Службы по управлению чрезвычайными ситуациями получил повреждение.
Также на акции протеста 1 мая один из участников повредил камеру наружного наблюдения, установленную на здании Специальной службы государственной охраны.
В результате насильственных нападений, совершенных протестующими, семь сотрудников МВД получили повреждения, одному из них сделали операцию и он продолжает лечение.
С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.
Помимо дела о нападении на полицейских и повреждении вещи на акциях протеста МВД расследует и другие дела в связи с насильственными действиями граждан на акциях протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" .
В частности расследование ведется по статьям: "Захват или блокирование стратегических объектов или объектов особого значения", " Организация группового насилия, руководство им или участие в нем", а также "Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок или связанных с явным неподчинением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, а равно активное участие в таких действиях".
В связи с указанными уголовными делами МВД проводит активные следственные действия, включая изучение всех призывов, публичных выступлений и обращений, а также видеоматериалов, содержащих признаки уголовных правонарушений.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти Грузии настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.
Противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они требует отозвать обратно законопроект. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ.
Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.