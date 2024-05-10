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Экс-посол Грузии во Франции оскорбил Грузию – глава МИД

Экс-посол Грузии во Франции оскорбил Грузию – глава МИД

Sputnik Грузия

Главный дипломат Грузии осудил решение грузинского посла во Франции 10.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-10T15:37+0400

2024-05-10T15:37+0400

2024-05-10T16:11+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Бывший посол Грузии во Франции Гоча Джавахишвили оскорбил Грузию и дипломатическое ведомство, в котором он работал, заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили. Посол Грузии во Франции Гоча Джавахишвили заявил, что покидает занимаемую должность из-за сложностей в отношениях с партнерами, возникших на фоне принятия проекта закона "О прозрачности иностранного влияния". По его словам, Джавахишвили, представляя страну в одном из ведущих европейских государств, должен лучше всего понять, какие усилия приложила Грузия в этот период для обеспечения европейского будущего Грузии. "Эта страна обязательно станет достойным и полноправным членом европейской семьи", – сказал Дарчиашвили. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, источником 20% годового дохода которых поступает из-за рубежа, и заполнение ежегодной декларации. Ограничений для их деятельности нет. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Ряд международных партнеров Грузии в США и ЕС заявили, что дальнейший прогресс Грузии на пути к членству в ЕС оказался под угрозой из-за желания правящей партии "Грузинская мечта" принять закон "О прозрачности иностранного влияния". Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, франция, тбилиси, сша, илья дарчиашвили, законопроект об иноагентах