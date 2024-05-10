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Открытое письмо к искренней молодежи – основные тезисы обращения премьера Грузии

Открытое письмо к искренней молодежи – основные тезисы обращения премьера Грузии

Sputnik Грузия

За большинством участников акций против закона об "иноагентах" стоят лидеры "радикальной оппозиций", финансируемые зарубежными донорами, считает премьер 10.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-10T14:56+0400

2024-05-10T14:56+0400

2024-05-10T16:05+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Грузинское государство позаботится обо всех искренних молодых людях, включая тех, кто сегодня введен в заблуждение, говорится в открытом письме премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, адресованное к молодежи, участвующей в акциях против проекта закона "О прозрачности иностранного влияния". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Акции протеста проходят в Тбилиси с 15 апреля. Противники требует отозвать обратно законопроект и утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ. С начала обсуждения законопроекта в Тбилиси проходят акции протеста, в которых, по словам премьера, стабильно принимают участие до 10 тысяч человек. Как отметил Кобахидзе, телеканалы, принадлежащие крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", делают акцент на молодой возраст значительной части этих людей, а также на их искренность и раскручивают слаженное послание о том, что власти не прислушиваются к искренней молодежи. Это, по словам премьера, молодежные организации партии "Нацдвижения", партии "Ахали", которую в марте 2024 года создали основатель оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия и экс-председатель "Нацдвижения" Ника Мелия. А также партии экс-премьера Грузии "За Грузию" Георгия Гахария и лидера оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе. Эти партии представители правящей силы называют коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая, вопреки интересам Грузии и народа, пытается расшатать ситуацию, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. По словам Кобахидзе, указанные организации объединяют десятки агрессивно настроенных молодых людей. Как отметил премьер, на акциях активно выступают агрессивные молодежные организации, финансируемые "на черные и непрозрачные деньги" разыскиваемого грузинскими властями экс-министра обороны Грузии Давид Кезерашвили и иностранных доноров. Это организации "Сирцхвилиа", "Клуб Франклина", "Академия будущего", "Студенты за европейское будущее", "Движение за свободу", "Джиути", "Талга", "Набиджи", "Цертили", "Дафиони", которые, по словам премьера, регулярно собирают до 200 активистов и вместе с непосредственным партийным активом составляют ядро агрессивной молодежи. По словам премьера, ему часто в соцсети встречаются посты одного из таких искренних молодых людей. По словам Кобахидзе, этот молодой человек был одним из первых, кто в 2020 году отправился на организованную "Нацдвижением" акцию, которая завершилось вторжением в Центральную избирательную комиссию, после того, как узнал от оппозиционного телеканала "Мтавари архи" о том, что ЦИК "с опозданием" обнародовал результаты выборов. Часть грузинских НПО и оппозиционных политиков заявляли, что ЦИК с опозданием опубликовал результаты выборов, тем самым поставив под сомнение их легитимность.Глава правительства вспомнил ситуацию, когда в начале декабря 2020 года НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED) оказалась в центре скандала. После подсчета голосов подсчет голосов на парламентских выборах 31 октября 2020 год ЦИК заявил, что правящая "Грузинская мечта" получила 48,22% голосов в части пропорциональных выборов (по партийным спискам), а по данным ISFED – 45,8%. Оппозиция сразу заявила, что расхождение в цифрах указывает на фальсификацию выборов.По словам премьера, этот искренний молодой человек был возмущен, когда результаты ЦИК не совпали с результатами параллельного подсчета голосов НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED). С ноября 2021 года по конец февраля 2022 года, по словам премьера, активность этого молодого человека в соцсети была связана исключительно с голодовкой осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и его освобождением. Он писал, что сейчас не время разбираться в прошлом Саакашвили, и что мы должны думать только о спасении его жизни. В феврале 2022 года этот молодой человек был одним из первых, кто вышел на акции и потребовали введения санкций против России. А затем этот молодой человек потребовал направить добровольцев воевать на Украину с официального согласия правительства Грузии. По словам премьера, молодой человек был возмущен, когда президент Украины Владимир Зеленский 1 марта 2022 года отозвал из Грузии посла, а на демарш Зеленского даже написал в соцсети – "Мне стыдно, что я грузин". Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве посла Украины в Грузии из-за из-за того, что Грузия препятствует отправке добровольцев на Украину и за "неморальную позицию по отношению к санкциям".По словам премьера, этот молодой человек первый вышел на акцию, когда Грузии не предоставили статус кандидата на вступление в Евросоюзе в июне 2022 года. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.У этого молодого человека не появились вопросы даже тогда, когда через несколько месяцев Европейская комиссия опубликовала оценку и стало ясно, что Грузия с большим преимуществом опередила Молдову и Боснию, отметил Кобахидзе. Как отметил Кобахидзе, в декабре прошлого года этот молодой человек не пришел на акцию, где власти и послы ЕС вместе отметили предоставление Грузии статус кандидата. На фоне всего этого, по словам Кобахидзе, на повестке дня стоит вопрос: за кем должны следовать власти – за этим искренним молодым человеком со средним интеллектом и его единомышленниками, или за теми молодыми, среднего возраста и пожилыми согражданами, которые правильно анализируют события за последние три года, не подались ни на единую искусственную провокацию и помогли государству сохранить свою стойкость. По словам премьера, месяц назад было проведено исследование, которое показала, что в марте правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" поддерживали 61,3% избирателей. При этом, по информации Кобахидзе, среди избирателей с высоким уровнем интеллекта поддержка правящей партии составила 73,8%, а среди избирателей со средним уровнем интеллекта – только 45,6%. Эффект Даннинга-Крюгера – это когнитивное искажение, при котором люди убеждены, что хорошо разбираются в той или иной сфере, хотя их знания объективно поверхностны. Из-за этого психологического феномена они часто приходят к ошибочным выводам и делают неудачный выбор.Принимая все это во внимание, по словам премьера, он уверен, что власти должны действовать не в соответствии с требованиями искреннего молодого человека, а в соответствии с диктатом 200 тысяч молодых людей, людей среднего и пожилого возраста, которые пришли на митинг "Грузинской мечты" 29 апреля. Что касается искренности, то по словам Кобахидзе, она имеет цену только тогда, когда подкреплена знаниями и интеллектом. При этом, глава грузинского правительства искренно попросил всех искренних молодых людей, которые находятся на неверном пути, критически взглянуть на свои прошлые шаги, чтобы не совершать подобных ошибок в будущем. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта об "иноагентах", который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты, выступающие против законопроекта, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля митингуют у парламента в Тбилиси. Не принимать законопроект т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств. Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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