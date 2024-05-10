https://sputnik-georgia.ru/20240510/otkrytoe-pismo-k-iskrennoy-molodezhi---osnovnye-tezisy-obrascheniya-premera-gruzii-287840544.html
Открытое письмо к искренней молодежи – основные тезисы обращения премьера Грузии
Открытое письмо к искренней молодежи – основные тезисы обращения премьера Грузии
Sputnik Грузия
За большинством участников акций против закона об "иноагентах" стоят лидеры "радикальной оппозиций", финансируемые зарубежными донорами, считает премьер 10.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-10T14:56+0400
2024-05-10T14:56+0400
2024-05-10T16:05+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Грузинское государство позаботится обо всех искренних молодых людях, включая тех, кто сегодня введен в заблуждение, говорится в открытом письме премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, адресованное к молодежи, участвующей в акциях против проекта закона "О прозрачности иностранного влияния". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Акции протеста проходят в Тбилиси с 15 апреля. Противники требует отозвать обратно законопроект и утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ. С начала обсуждения законопроекта в Тбилиси проходят акции протеста, в которых, по словам премьера, стабильно принимают участие до 10 тысяч человек. Как отметил Кобахидзе, телеканалы, принадлежащие крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", делают акцент на молодой возраст значительной части этих людей, а также на их искренность и раскручивают слаженное послание о том, что власти не прислушиваются к искренней молодежи. Это, по словам премьера, молодежные организации партии "Нацдвижения", партии "Ахали", которую в марте 2024 года создали основатель оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия и экс-председатель "Нацдвижения" Ника Мелия. А также партии экс-премьера Грузии "За Грузию" Георгия Гахария и лидера оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе. Эти партии представители правящей силы называют коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая, вопреки интересам Грузии и народа, пытается расшатать ситуацию, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. По словам Кобахидзе, указанные организации объединяют десятки агрессивно настроенных молодых людей. Как отметил премьер, на акциях активно выступают агрессивные молодежные организации, финансируемые "на черные и непрозрачные деньги" разыскиваемого грузинскими властями экс-министра обороны Грузии Давид Кезерашвили и иностранных доноров. Это организации "Сирцхвилиа", "Клуб Франклина", "Академия будущего", "Студенты за европейское будущее", "Движение за свободу", "Джиути", "Талга", "Набиджи", "Цертили", "Дафиони", которые, по словам премьера, регулярно собирают до 200 активистов и вместе с непосредственным партийным активом составляют ядро агрессивной молодежи. По словам премьера, ему часто в соцсети встречаются посты одного из таких искренних молодых людей. По словам Кобахидзе, этот молодой человек был одним из первых, кто в 2020 году отправился на организованную "Нацдвижением" акцию, которая завершилось вторжением в Центральную избирательную комиссию, после того, как узнал от оппозиционного телеканала "Мтавари архи" о том, что ЦИК "с опозданием" обнародовал результаты выборов. Часть грузинских НПО и оппозиционных политиков заявляли, что ЦИК с опозданием опубликовал результаты выборов, тем самым поставив под сомнение их легитимность.Глава правительства вспомнил ситуацию, когда в начале декабря 2020 года НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED) оказалась в центре скандала. После подсчета голосов подсчет голосов на парламентских выборах 31 октября 2020 год ЦИК заявил, что правящая "Грузинская мечта" получила 48,22% голосов в части пропорциональных выборов (по партийным спискам), а по данным ISFED – 45,8%. Оппозиция сразу заявила, что расхождение в цифрах указывает на фальсификацию выборов.По словам премьера, этот искренний молодой человек был возмущен, когда результаты ЦИК не совпали с результатами параллельного подсчета голосов НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED). С ноября 2021 года по конец февраля 2022 года, по словам премьера, активность этого молодого человека в соцсети была связана исключительно с голодовкой осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и его освобождением. Он писал, что сейчас не время разбираться в прошлом Саакашвили, и что мы должны думать только о спасении его жизни. В феврале 2022 года этот молодой человек был одним из первых, кто вышел на акции и потребовали введения санкций против России. А затем этот молодой человек потребовал направить добровольцев воевать на Украину с официального согласия правительства Грузии. По словам премьера, молодой человек был возмущен, когда президент Украины Владимир Зеленский 1 марта 2022 года отозвал из Грузии посла, а на демарш Зеленского даже написал в соцсети – "Мне стыдно, что я грузин". Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве посла Украины в Грузии из-за из-за того, что Грузия препятствует отправке добровольцев на Украину и за "неморальную позицию по отношению к санкциям".По словам премьера, этот молодой человек первый вышел на акцию, когда Грузии не предоставили статус кандидата на вступление в Евросоюзе в июне 2022 года. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.У этого молодого человека не появились вопросы даже тогда, когда через несколько месяцев Европейская комиссия опубликовала оценку и стало ясно, что Грузия с большим преимуществом опередила Молдову и Боснию, отметил Кобахидзе. Как отметил Кобахидзе, в декабре прошлого года этот молодой человек не пришел на акцию, где власти и послы ЕС вместе отметили предоставление Грузии статус кандидата. На фоне всего этого, по словам Кобахидзе, на повестке дня стоит вопрос: за кем должны следовать власти – за этим искренним молодым человеком со средним интеллектом и его единомышленниками, или за теми молодыми, среднего возраста и пожилыми согражданами, которые правильно анализируют события за последние три года, не подались ни на единую искусственную провокацию и помогли государству сохранить свою стойкость. По словам премьера, месяц назад было проведено исследование, которое показала, что в марте правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" поддерживали 61,3% избирателей. При этом, по информации Кобахидзе, среди избирателей с высоким уровнем интеллекта поддержка правящей партии составила 73,8%, а среди избирателей со средним уровнем интеллекта – только 45,6%. Эффект Даннинга-Крюгера – это когнитивное искажение, при котором люди убеждены, что хорошо разбираются в той или иной сфере, хотя их знания объективно поверхностны. Из-за этого психологического феномена они часто приходят к ошибочным выводам и делают неудачный выбор.Принимая все это во внимание, по словам премьера, он уверен, что власти должны действовать не в соответствии с требованиями искреннего молодого человека, а в соответствии с диктатом 200 тысяч молодых людей, людей среднего и пожилого возраста, которые пришли на митинг "Грузинской мечты" 29 апреля. Что касается искренности, то по словам Кобахидзе, она имеет цену только тогда, когда подкреплена знаниями и интеллектом. При этом, глава грузинского правительства искренно попросил всех искренних молодых людей, которые находятся на неверном пути, критически взглянуть на свои прошлые шаги, чтобы не совершать подобных ошибок в будущем. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта об "иноагентах", который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты, выступающие против законопроекта, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля митингуют у парламента в Тбилиси. Не принимать законопроект т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств. Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, украина, тбилиси, молдова, михаил саакашвили, единое национальное движение, владимир зеленский, грузия - евросоюз, евросоюз, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, украина, тбилиси, молдова, михаил саакашвили, единое национальное движение, владимир зеленский, грузия - евросоюз, евросоюз, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Грузинское государство позаботится обо всех искренних молодых людях, включая тех, кто сегодня введен в заблуждение, говорится в открытом письме премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, адресованное к молодежи, участвующей в акциях против проекта закона "О прозрачности иностранного влияния".
Акции протеста проходят в Тбилиси с 15 апреля. Противники требует отозвать обратно законопроект и утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ.
"Я обещаю вам, что грузинское государство позаботится обо всех искренних молодых людях, включая тех, кто сегодня введен в заблуждение и не осознает, скольких бед удалось избежать большинству грузинского общества и избранной ими власти", – говорится в открытом письме Кобахидзе.
С начала обсуждения законопроекта в Тбилиси проходят акции протеста, в которых, по словам премьера, стабильно принимают участие до 10 тысяч человек. Как отметил Кобахидзе, телеканалы, принадлежащие крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", делают акцент на молодой возраст значительной части этих людей, а также на их искренность и раскручивают слаженное послание о том, что власти не прислушиваются к искренней молодежи.
"Я не буду много говорить о том, что значительная часть молодых людей, которые постоянно участвуют в акциях, являются совершенно неискренними молодыми "националами", – отметил Кобахидзе.
Это, по словам премьера, молодежные организации партии "Нацдвижения", партии "Ахали", которую в марте 2024 года создали основатель оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия и экс-председатель "Нацдвижения" Ника Мелия. А также партии экс-премьера Грузии "За Грузию" Георгия Гахария и лидера оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе.
Эти партии представители правящей силы называют коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая, вопреки интересам Грузии и народа, пытается расшатать ситуацию, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
По словам Кобахидзе, указанные организации объединяют десятки агрессивно настроенных молодых людей.
Как отметил премьер, на акциях активно выступают агрессивные молодежные организации, финансируемые "на черные и непрозрачные деньги" разыскиваемого грузинскими властями экс-министра обороны Грузии Давид Кезерашвили и иностранных доноров.
Это организации "Сирцхвилиа", "Клуб Франклина", "Академия будущего", "Студенты за европейское будущее", "Движение за свободу", "Джиути", "Талга", "Набиджи", "Цертили", "Дафиони", которые, по словам премьера, регулярно собирают до 200 активистов и вместе с непосредственным партийным активом составляют ядро агрессивной молодежи.
"Вместе с этими неискренними молодыми людьми, конечно, в акциях участвуют и искренние молодые люди, которые верят, что стоя на акции, они делают доброе и важное дело", – отметил Кобахидзе.
По словам премьера, ему часто в соцсети встречаются посты одного из таких искренних молодых людей.
"Этому молодому человеку сегодня 25-27 лет. С 2020 года он активно поддерживал обе попытки революции и, вероятно, не пропустил ни одной акции оппозиции", – написал премьер.
По словам Кобахидзе, этот молодой человек был одним из первых, кто в 2020 году отправился на организованную "Нацдвижением" акцию, которая завершилось вторжением в Центральную избирательную комиссию, после того, как узнал от оппозиционного телеканала "Мтавари архи" о том, что ЦИК "с опозданием" обнародовал результаты выборов.
Часть грузинских НПО и оппозиционных политиков заявляли, что ЦИК с опозданием опубликовал результаты выборов, тем самым поставив под сомнение их легитимность.
"Хотя он сам не пытался вторгнуться в ЦИК, он подкрепил все это своим присутствием на акции", – отметил Кобахидзе.
Глава правительства вспомнил ситуацию, когда в начале декабря 2020 года НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED) оказалась в центре скандала.
После подсчета голосов подсчет голосов на парламентских выборах 31 октября 2020 год ЦИК заявил, что правящая "Грузинская мечта" получила 48,22% голосов в части пропорциональных выборов (по партийным спискам), а по данным ISFED – 45,8%. Оппозиция сразу заявила, что расхождение в цифрах указывает на фальсификацию выборов.
По словам премьера, этот искренний молодой человек был возмущен, когда результаты ЦИК не совпали с результатами параллельного подсчета голосов НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED).
"Однако возмущения не было, когда эта НПО признала с опозданием на пять недель, что ее параллельный подсчет не совпал с результатами ЦИК, а не наоборот", – добавил Кобахидзе.
С ноября 2021 года по конец февраля 2022 года, по словам премьера, активность этого молодого человека в соцсети была связана исключительно с голодовкой осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и его освобождением. Он писал, что сейчас не время разбираться в прошлом Саакашвили, и что мы должны думать только о спасении его жизни.
"Этот искренний молодой человек впоследствии не высказал ни малейшего огорчения, когда спустя два года Саакашвили решил, что больше не умирает, и в принципе перестал симулировать", – отметил Кобахидзе.
В феврале 2022 года этот молодой человек был одним из первых, кто вышел на акции и потребовали введения санкций против России. А затем этот молодой человек потребовал направить добровольцев воевать на Украину с официального согласия правительства Грузии.
По словам премьера, молодой человек был возмущен, когда президент Украины Владимир Зеленский 1 марта 2022 года отозвал из Грузии посла, а на демарш Зеленского даже написал в соцсети – "Мне стыдно, что я грузин".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве посла Украины в Грузии из-за из-за того, что Грузия препятствует отправке добровольцев на Украину и за "неморальную позицию по отношению к санкциям".
"Он даже не задумывался, не было ли все это связано с прямыми призывами Подоляка (советник главы офиса президента Украины – ред.) и Данилова (экс-секретарь Совета национальное безопасности и обороны – ред.) открыть второй фронт в Грузии. Ничего не говорю о том, что он не выразил даже малейшего протеста по поводу этих заявлений Подоляка и Данилова", – отметил Кобахидзе.
По словам премьера, этот молодой человек первый вышел на акцию, когда Грузии не предоставили статус кандидата на вступление в Евросоюзе в июне 2022 года.
"Он возложил ответственность за все на власти и не задался вопросом, почему Грузии не дали статус, а дали Молдове, которая является членом СНГ, не присоединилась к санкциям в отношении России, и если чем-то и выделяется, так это коррупция и неисправность государственных институтов", – написал Кобахидзе.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.
У этого молодого человека не появились вопросы даже тогда, когда через несколько месяцев Европейская комиссия опубликовала оценку и стало ясно, что Грузия с большим преимуществом опередила Молдову и Боснию, отметил Кобахидзе.
"В промежутках этот искренний молодой человек поделился рядом заявлений в стиле "националов" о том, что Грузия никогда не получит статус кандидата при нынешней власти. Но до сегодняшнего дня не удалял эти посты, несмотря на то, что страна уже получила статус кандидата на условиях "Грузинской мечты", – говорится в письме.
Как отметил Кобахидзе, в декабре прошлого года этот молодой человек не пришел на акцию, где власти и послы ЕС вместе отметили предоставление Грузии статус кандидата.
"Короче говоря, несмотря на столько ошибок, этот искренний молодой человек и сегодня стоит на акции. Он не читал ни грузинского, и тем более ни российского законодательства, но верит, что грузинское законодательство – это российское законодательство", – отметил премьер.
На фоне всего этого, по словам Кобахидзе, на повестке дня стоит вопрос: за кем должны следовать власти – за этим искренним молодым человеком со средним интеллектом и его единомышленниками, или за теми молодыми, среднего возраста и пожилыми согражданами, которые правильно анализируют события за последние три года, не подались ни на единую искусственную провокацию и помогли государству сохранить свою стойкость.
По словам премьера, месяц назад было проведено исследование, которое показала, что в марте правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" поддерживали 61,3% избирателей. При этом, по информации Кобахидзе, среди избирателей с высоким уровнем интеллекта поддержка правящей партии составила 73,8%, а среди избирателей со средним уровнем интеллекта – только 45,6%.
"В целом, наиболее опасным для государства является доминирование людей со средним интеллектом и знаниями, что также подтверждается теорией Даннинга-Крюгера. Согласно этой теории, человек со средним интеллектом и знаниями характеризуется наивысшей степенью уверенности в себе", – отметил премьер.
Эффект Даннинга-Крюгера – это когнитивное искажение, при котором люди убеждены, что хорошо разбираются в той или иной сфере, хотя их знания объективно поверхностны. Из-за этого психологического феномена они часто приходят к ошибочным выводам и делают неудачный выбор.
Принимая все это во внимание, по словам премьера, он уверен, что власти должны действовать не в соответствии с требованиями искреннего молодого человека, а в соответствии с диктатом 200 тысяч молодых людей, людей среднего и пожилого возраста, которые пришли на митинг "Грузинской мечты" 29 апреля.
"Мы будем действовать по воле более чем 60% грузинских избирателей, которые твердо и осознанно поддерживают прозрачность НПО и, соответственно, мирное будущее Грузии", – отметил Кобахидзе.
Что касается искренности, то по словам Кобахидзе, она имеет цену только тогда, когда подкреплена знаниями и интеллектом. При этом, глава грузинского правительства искренно попросил всех искренних молодых людей, которые находятся на неверном пути, критически взглянуть на свои прошлые шаги, чтобы не совершать подобных ошибок в будущем.
"Я прошу всех искренних молодых людей хорошо осознать, насколько важно с достоинством идти к Европе, потому что только с достоинством можно вступить в Евросоюз. К 2030 году Грузия достойно станет членом Евросоюза, как независимое и суверенное государство", – подчеркнул Кобахидзе.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта об "иноагентах", который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты, выступающие против законопроекта, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля митингуют у парламента в Тбилиси.
Не принимать законопроект т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств.
Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.