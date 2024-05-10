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Погода в Грузии ухудшится – прогноз синоптиков
Погода в Грузии ухудшится – прогноз синоптиков
Sputnik Грузия
Ожидаемые обильные осадки на реках Грузии могут вызвать значительное повышение уровня воды, предупреждают синоптики 10.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-10T20:18+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Дожди, град и грозы обрушатся на Грузию 12-13 мая, синоптики прогнозируют ухудшение погоды, сообщило Национальное агентство окружающей среды. По информации синоптиков, в этот период в стране ожидаются кратковременные дожди и грозы, местами сильные, а также град и усиление ветра. Ожидаемые обильные осадки на реках Грузии могут вызвать значительное повышение уровня воды, наводнения на малых реках, а также возникновение и активизацию оползневых процессов в холмистой и горной местности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Погода в Грузии ухудшится – прогноз синоптиков
Ожидаемые обильные осадки на реках Грузии могут вызвать значительное повышение уровня воды, предупреждают синоптики
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Дожди, град и грозы обрушатся на Грузию 12-13 мая, синоптики прогнозируют ухудшение погоды, сообщило Национальное агентство окружающей среды.
По информации синоптиков, в этот период в стране ожидаются кратковременные дожди и грозы, местами сильные, а также град и усиление ветра.
Ожидаемые обильные осадки на реках Грузии могут вызвать значительное повышение уровня воды, наводнения на малых реках, а также возникновение и активизацию оползневых процессов в холмистой и горной местности.