https://sputnik-georgia.ru/20240510/pogoda-v-gruzii-ukhudshitsya--prognoz-sinoptikov-287844086.html

Погода в Грузии ухудшится – прогноз синоптиков

Погода в Грузии ухудшится – прогноз синоптиков

Sputnik Грузия

Ожидаемые обильные осадки на реках Грузии могут вызвать значительное повышение уровня воды, предупреждают синоптики 10.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-10T20:18+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Дожди, град и грозы обрушатся на Грузию 12-13 мая, синоптики прогнозируют ухудшение погоды, сообщило Национальное агентство окружающей среды. По информации синоптиков, в этот период в стране ожидаются кратковременные дожди и грозы, местами сильные, а также град и усиление ветра. Ожидаемые обильные осадки на реках Грузии могут вызвать значительное повышение уровня воды, наводнения на малых реках, а также возникновение и активизацию оползневых процессов в холмистой и горной местности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии