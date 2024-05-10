https://sputnik-georgia.ru/20240510/sertifikaty-gruzinskikh-moryakov-priznany-chetyrmya-stranami-chernogo-morya-287834189.html

Сертификаты грузинских моряков признаны четырьмя странами Черного моря

Сертификаты грузинских моряков признаны четырьмя странами Черного моря

Sputnik Грузия

Болгария стала 75 страной в мире, которая признала грузинские сертификаты 10.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-10T15:39+0400

2024-05-10T15:39+0400

2024-05-10T15:39+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Грузия и Болгария подписали меморандум о взаимном признании сертификатов моряков, занимающихся прибрежным плаванием. Таким образом, сертификаты грузинских моряков признаны уже четырьмя странами Черного моря, сообщили в министерстве экономики и устойчивого развития Грузии. Сертификаты грузинских моряков, занимающихся прибрежным плаванием, уже признаются четырьмя черноморскими странами: Турцией, Румынией, Украиной и Болгарией, что увеличивает возможности и масштабы трудоустройства грузинских моряков в Черноморском регионе. Болгария стала 75 страной в мире, которая признала грузинские сертификаты. Подписание меморандума состоялось в рамках рабочего визита замглавы Минэкономики Грузии Гурама Гурамишвили в Болгарию. По словам Гурамишвили, признание сертификатов очень важно для поддержки грузинских моряков, занимающихся прибрежным плаванием. Перед подписанием меморандума грузинская делегация во главе с заместителем министра провела встречу в Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Болгария, на которой стороны обсудили реализуемые проекты в морской сфере между двумя странами и возможности углубления будущего сотрудничества. Как было отмечено на встрече, обеим странам важно активно сотрудничать в направлении морского образования, подготовки и сертификации, а также в плане развития прямых морских перевозок, в том числе паромных, в Черноморском регионе. В рамках рабочего визита в Софию Гурамишвили обсудил приоритетные вопросы двух стран, в том числе в сфере сухопутного, морского и железнодорожного транспорта в ходе встречи со своим болгарским коллегой, замминистра транспорта и коммуникаций Болгарии.Власти Грузии активно работают над улучшением образования моряков, чтобы им было легче трудоустроиться. В Грузии на сегодняшний день функционируют пять учебных заведений, которые готовят профессионалов, чья работа напрямую связана с морем. Морское образование делится на три этапа, и каждые два года Агентство морского транспорта проверяет учебные программы на соответствие международным стандартам. При этом сами моряки раз в пять лет обязаны пройти обязательный курс переподготовки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, черное море, черноморский регион, агентство морского транспорта, моряки, болгария