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Сертификаты грузинских моряков признаны четырьмя странами Черного моря
Сертификаты грузинских моряков признаны четырьмя странами Черного моря
Sputnik Грузия
Болгария стала 75 страной в мире, которая признала грузинские сертификаты 10.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-10T15:39+0400
2024-05-10T15:39+0400
2024-05-10T15:39+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Грузия и Болгария подписали меморандум о взаимном признании сертификатов моряков, занимающихся прибрежным плаванием. Таким образом, сертификаты грузинских моряков признаны уже четырьмя странами Черного моря, сообщили в министерстве экономики и устойчивого развития Грузии. Сертификаты грузинских моряков, занимающихся прибрежным плаванием, уже признаются четырьмя черноморскими странами: Турцией, Румынией, Украиной и Болгарией, что увеличивает возможности и масштабы трудоустройства грузинских моряков в Черноморском регионе. Болгария стала 75 страной в мире, которая признала грузинские сертификаты. Подписание меморандума состоялось в рамках рабочего визита замглавы Минэкономики Грузии Гурама Гурамишвили в Болгарию. По словам Гурамишвили, признание сертификатов очень важно для поддержки грузинских моряков, занимающихся прибрежным плаванием. Перед подписанием меморандума грузинская делегация во главе с заместителем министра провела встречу в Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Болгария, на которой стороны обсудили реализуемые проекты в морской сфере между двумя странами и возможности углубления будущего сотрудничества. Как было отмечено на встрече, обеим странам важно активно сотрудничать в направлении морского образования, подготовки и сертификации, а также в плане развития прямых морских перевозок, в том числе паромных, в Черноморском регионе. В рамках рабочего визита в Софию Гурамишвили обсудил приоритетные вопросы двух стран, в том числе в сфере сухопутного, морского и железнодорожного транспорта в ходе встречи со своим болгарским коллегой, замминистра транспорта и коммуникаций Болгарии.Власти Грузии активно работают над улучшением образования моряков, чтобы им было легче трудоустроиться. В Грузии на сегодняшний день функционируют пять учебных заведений, которые готовят профессионалов, чья работа напрямую связана с морем. Морское образование делится на три этапа, и каждые два года Агентство морского транспорта проверяет учебные программы на соответствие международным стандартам. При этом сами моряки раз в пять лет обязаны пройти обязательный курс переподготовки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, черное море, черноморский регион, агентство морского транспорта, моряки, болгария
грузия, новости, общество, черное море, черноморский регион, агентство морского транспорта, моряки, болгария
Сертификаты грузинских моряков признаны четырьмя странами Черного моря
Болгария стала 75 страной в мире, которая признала грузинские сертификаты
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Грузия и Болгария подписали меморандум о взаимном признании сертификатов моряков, занимающихся прибрежным плаванием. Таким образом, сертификаты грузинских моряков признаны уже четырьмя странами Черного моря, сообщили в министерстве экономики и устойчивого развития Грузии.
Сертификаты грузинских моряков, занимающихся прибрежным плаванием, уже признаются четырьмя черноморскими странами: Турцией, Румынией, Украиной и Болгарией, что увеличивает возможности и масштабы трудоустройства грузинских моряков в Черноморском регионе. Болгария стала 75 страной в мире, которая признала грузинские сертификаты.
Меморандум о признании сертификатов моряков был подписан в столице Болгарии Софии директором Агентства морского транспорта Грузии Алексием Ахвледиани и исполнительным директором морской администрации исполнительного агентства Болгарии Венциславом Ивановым.
Подписание меморандума состоялось в рамках рабочего визита замглавы Минэкономики Грузии Гурама Гурамишвили в Болгарию.
По словам Гурамишвили, признание сертификатов очень важно для поддержки грузинских моряков, занимающихся прибрежным плаванием.
Перед подписанием меморандума грузинская делегация во главе с заместителем министра провела встречу в Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Болгария, на которой стороны обсудили реализуемые проекты в морской сфере между двумя странами и возможности углубления будущего сотрудничества.
Как было отмечено на встрече, обеим странам важно активно сотрудничать в направлении морского образования, подготовки и сертификации, а также в плане развития прямых морских перевозок, в том числе паромных, в Черноморском регионе.
В рамках рабочего визита в Софию Гурамишвили обсудил приоритетные вопросы двух стран, в том числе в сфере сухопутного, морского и железнодорожного транспорта в ходе встречи со своим болгарским коллегой, замминистра транспорта и коммуникаций Болгарии.
"Связность на Черном море очень важна для Грузии – наша страна имеет морскую границу с Болгарией, а интенсификация грузоперевозок и улучшение связности является важным фактором для развития Среднего коридора. Об этих и других важных вопросах мы говорили на встрече с моим болгарским коллегой и наметили конкретные меры, включающие как инфраструктурную, так и процедурную составляющую", – заявил Гурамишвили.
Власти Грузии активно работают над улучшением образования моряков, чтобы им было легче трудоустроиться. В Грузии на сегодняшний день функционируют пять учебных заведений, которые готовят профессионалов, чья работа напрямую связана с морем.
Морское образование делится на три этапа, и каждые два года Агентство морского транспорта проверяет учебные программы на соответствие международным стандартам. При этом сами моряки раз в пять лет обязаны пройти обязательный курс переподготовки.