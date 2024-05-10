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Сколько граждан Грузии выдворили из ЕС с начала 2024 года
Сколько граждан Грузии выдворили из ЕС с начала 2024 года
Sputnik Грузия
Депортация граждан Грузии происходит на основании оформленного грузинской стороной с ЕС соглашения "О реадмисии проживающих без разрешения лиц" 10.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-10T09:01+0400
2024-05-10T09:01+0400
2024-05-10T09:04+0400
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безвизовый режим грузии с ес под угрозой?
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ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Страны Евросоюза в первом квартале 2024 года приняли решение о депортации на родину 1 015 грузинских граждан, трех из которых Грузия отказалась принимать в рамках соглашения о реадмиссии, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. Из выдворенных на родину 628 мужчин и 159 женщин. Больше всего граждан Грузии решили вернуть на родину власти Германии (611 человек), затем идут Франция (165), Греция (32), Швейцария (34), Польша (29), Италия (23) и Испания (16). C марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней в течение 180 дней) в целях туризма, деловых и гостевых визитов. Депортация граждан Грузии происходит на основании оформленного грузинской стороной соглашения "О реадмисии проживающих без разрешения лиц". Власти Грузии не раз призывали граждан соблюдать правила пребывания в странах Евросоюза, так как их нарушение может поставить под угрозу безвизовый режим. В стране принят ряд мер для того, чтобы не допустить нелегальной миграции в другие страны. В частности, ужесточена процедура смены фамилии, введено уголовное наказание за содействие незаконной миграции. Кроме того, власти ужесточили законодательство в отношении нарушителей требований безвизового режима со странами Евросоюза. Все расходы, связанные с реадмиссией граждан Грузии, возлагаются на них самих. Новшество от ЕС Между тем Еврокомиссия уже начала работать над ужесточением механизма приостановки безвизового движения. Постоянные представители стран-членов Европейского Союза 13 марта согласовали проект регламента, который усилит механизм приостановления безвизового режима для третьих стран. Согласно обновленному механизму, ЕС будет иметь следующие новые основания для приостановления безвизового режима: Послы ЕС также решили предусмотреть возможность приостановления безвизового режима в случае "значительного и резкого ухудшения внешних отношений" с третьей страной, в частности, если это касается прав человека и основополагающих свобод. В проекте регламента также определены пороговые показатели для запуска механизма приостановления действия безвизового режима с третьими странами. Например, если количество случаев отказа во въезде или превышения срока пребывания составляет 30%. Далее регламент будет согласовываться на переговорах между Советом ЕС и Европейским парламентом, и после одобрения обоими институтами вступит в силу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, еврокомиссия, совет ес, безвизовый режим грузии с ес под угрозой?
грузия, новости, политика, еврокомиссия, совет ес, безвизовый режим грузии с ес под угрозой?
Сколько граждан Грузии выдворили из ЕС с начала 2024 года
09:01 10.05.2024 (обновлено: 09:04 10.05.2024)
Депортация граждан Грузии происходит на основании оформленного грузинской стороной с ЕС соглашения "О реадмисии проживающих без разрешения лиц"
ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Страны Евросоюза в первом квартале 2024 года приняли решение о депортации на родину 1 015 грузинских граждан, трех из которых Грузия отказалась принимать в рамках соглашения о реадмиссии, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.
Из выдворенных на родину 628 мужчин и 159 женщин.
Больше всего граждан Грузии решили вернуть на родину власти Германии (611 человек), затем идут Франция (165), Греция (32), Швейцария (34), Польша (29), Италия (23) и Испания (16).
Между тем, согласно данным МВД, власти Грузии отказали трем депортированным в возвращении на родину в рамках соглашения о реадмиссии. Их собирались депортировать из Германии, Румынии и Греции.
C марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней в течение 180 дней) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.
Депортация граждан Грузии происходит на основании оформленного грузинской стороной соглашения "О реадмисии проживающих без разрешения лиц".
Власти Грузии не раз призывали граждан соблюдать правила пребывания в странах Евросоюза, так как их нарушение может поставить под угрозу безвизовый режим.
В стране принят ряд мер для того, чтобы не допустить нелегальной миграции в другие страны. В частности, ужесточена процедура смены фамилии, введено уголовное наказание за содействие незаконной миграции.
Кроме того, власти ужесточили законодательство в отношении нарушителей требований безвизового режима со странами Евросоюза. Все расходы, связанные с реадмиссией граждан Грузии, возлагаются на них самих.
Между тем Еврокомиссия уже начала работать над ужесточением механизма приостановки безвизового движения.
Постоянные представители стран-членов Европейского Союза 13 марта согласовали проект регламента, который усилит механизм приостановления безвизового режима для третьих стран.
Согласно обновленному механизму, ЕС будет иметь следующие новые основания для приостановления безвизового режима:
несоответствие третьей страны визовой политике Евросоюза, если это может привести к наплыву людей в ЕС (например, из-за географической близости);
существование в третьей стране схемы предоставления гражданства в обмен на инвестиции без какой-либо реальной связи с этой страной;
гибридные угрозы и недостатки в законодательстве или процедурах, связанных с безопасностью документов.
Послы ЕС также решили предусмотреть возможность приостановления безвизового режима в случае "значительного и резкого ухудшения внешних отношений" с третьей страной, в частности, если это касается прав человека и основополагающих свобод.
В проекте регламента также определены пороговые показатели для запуска механизма приостановления действия безвизового режима с третьими странами. Например, если количество случаев отказа во въезде или превышения срока пребывания составляет 30%.
Далее регламент будет согласовываться на переговорах между Советом ЕС и Европейским парламентом, и после одобрения обоими институтами вступит в силу.