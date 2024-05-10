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Сколько граждан Грузии выдворили из ЕС с начала 2024 года

Сколько граждан Грузии выдворили из ЕС с начала 2024 года

Sputnik Грузия

Депортация граждан Грузии происходит на основании оформленного грузинской стороной с ЕС соглашения "О реадмисии проживающих без разрешения лиц" 10.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-10T09:01+0400

2024-05-10T09:01+0400

2024-05-10T09:04+0400

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безвизовый режим грузии с ес под угрозой?

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ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Страны Евросоюза в первом квартале 2024 года приняли решение о депортации на родину 1 015 грузинских граждан, трех из которых Грузия отказалась принимать в рамках соглашения о реадмиссии, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. Из выдворенных на родину 628 мужчин и 159 женщин. Больше всего граждан Грузии решили вернуть на родину власти Германии (611 человек), затем идут Франция (165), Греция (32), Швейцария (34), Польша (29), Италия (23) и Испания (16). C марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней в течение 180 дней) в целях туризма, деловых и гостевых визитов. Депортация граждан Грузии происходит на основании оформленного грузинской стороной соглашения "О реадмисии проживающих без разрешения лиц". Власти Грузии не раз призывали граждан соблюдать правила пребывания в странах Евросоюза, так как их нарушение может поставить под угрозу безвизовый режим. В стране принят ряд мер для того, чтобы не допустить нелегальной миграции в другие страны. В частности, ужесточена процедура смены фамилии, введено уголовное наказание за содействие незаконной миграции. Кроме того, власти ужесточили законодательство в отношении нарушителей требований безвизового режима со странами Евросоюза. Все расходы, связанные с реадмиссией граждан Грузии, возлагаются на них самих. Новшество от ЕС Между тем Еврокомиссия уже начала работать над ужесточением механизма приостановки безвизового движения. Постоянные представители стран-членов Европейского Союза 13 марта согласовали проект регламента, который усилит механизм приостановления безвизового режима для третьих стран. Согласно обновленному механизму, ЕС будет иметь следующие новые основания для приостановления безвизового режима: Послы ЕС также решили предусмотреть возможность приостановления безвизового режима в случае "значительного и резкого ухудшения внешних отношений" с третьей страной, в частности, если это касается прав человека и основополагающих свобод. В проекте регламента также определены пороговые показатели для запуска механизма приостановления действия безвизового режима с третьими странами. Например, если количество случаев отказа во въезде или превышения срока пребывания составляет 30%. Далее регламент будет согласовываться на переговорах между Советом ЕС и Европейским парламентом, и после одобрения обоими институтами вступит в силу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, еврокомиссия, совет ес, безвизовый режим грузии с ес под угрозой?