https://sputnik-georgia.ru/20240510/solidarnost-vo-imya-mira-zakon-ob-inoagentakh-v-gruzii-pomozhet-izbezhat-gosperevorota-287843617.html

"Солидарность во имя мира": закон об "иноагентах" в Грузии поможет избежать госпереворота

"Солидарность во имя мира": закон об "иноагентах" в Грузии поможет избежать госпереворота

Sputnik Грузия

Законопроект своевременен и очень актуален для укрепления суверенитета страны, считает лидер партии 10.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-10T18:58+0400

2024-05-10T18:58+0400

2024-05-10T19:32+0400

грузия

политика

новости

законопроект об иноагентах

акция против закона об иноагентах

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/0a/287842684_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4f22e2488912e24b5de439a73cd8d9bd.jpg

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Принятие законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии своевременен, так как поможет избежать незаконного поступления крупной суммы денег из-за рубежа в целях совершения госпереворота в стране, заявил на брифинге политический секретарь партии "Солидарность во имя мира" Темур Пипия. С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. По словам Пипия, в Грузии до предела накалена ситуация, и закон об "иноагентах" послужил поводом для очередной попытки дестабилизации обстановки. Политик уверяет, что законопроект отличается от "российского" в первую очередь тем, что он не распространяется на физические лица, а во-вторых, не предусматривает уголовную ответственность. Кроме того, по его словам, законопроект ограничивает незаконное проникновение в Грузию не только европейских или американских денег, но и российских, что приветствуется со стороны партии "Солидарность во имя мира". Также в ходе выступления Пипия отметил и усилия оппозиции использовать молодежь в своих целях. "Прозападные, либеральные, антигрузинские политические силы и многочисленные НПО идут на провокации, используя живым щитом студенческую молодежь и подрастающее поколение. Партия "Солидарность во имя Мира" категорически осуждает целенаправленное включение подрастающего поколения в политические процессы и использование детей в политических целях", – заявил он. По словам Пипия, последние дни противостояния показывают, что "реваншистские силы" пойдут на любые жертвы, сами организуя фатальные случаи, по примеру Киевских событий 2014 года. Политик отметил, что возвращение к власти крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и его сателлитов, радикальных сил, чревато масштабными репрессиями и разрушением Грузии как государства и общества. Партия "Солидарность во имя Мира" обращается к народу Грузии сплотиться против угрозы профашистского реванша во имя сохранения тысячелетней культуры, православной веры, традиций и самой грузинской идентичности, подразумевающей уникальной многонациональности и многоконфессиональности. Кроме того, партия призвала парламентское большинство обеспечить принятие в третьем и окончательном чтении закона об "иноагентах", а правоохранительные органы действовать в соответствии закона и твердо защитить конституционный порядок. Служба государственной безопасности Грузии сообщила о подготовке провокаций, направленных на развитие насильственных сценариев во время акций протеста против законопроекта об "иноагентах", организованных финансируемыми из-за рубежа политическими лидерами и неправительственными организациями. Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты, выступающие против законопроекта, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля митингуют у парламента в Тбилиси. Не принимать законопроект т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств. Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах