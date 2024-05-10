"Солидарность во имя мира": закон об "иноагентах" в Грузии поможет избежать госпереворота
18:58 10.05.2024 (обновлено: 19:32 10.05.2024)
© courtesy of Party "Solidarity for Peace"Партия "Солидарность во имя мира'
© courtesy of Party "Solidarity for Peace"
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Законопроект своевременен и очень актуален для укрепления суверенитета страны, считает лидер партии
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Принятие законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии своевременен, так как поможет избежать незаконного поступления крупной суммы денег из-за рубежа в целях совершения госпереворота в стране, заявил на брифинге политический секретарь партии "Солидарность во имя мира" Темур Пипия.
С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.
"Законопроект своевременен и очень актуален для укрепления суверенитета страны, поскольку, в случае его принятия, он предотвратит поступление крупных финансовых средств, незаконно полученных из-за границы для насильственных, антиконституционных переворотов", – заявил Пипия.
По словам Пипия, в Грузии до предела накалена ситуация, и закон об "иноагентах" послужил поводом для очередной попытки дестабилизации обстановки. Политик уверяет, что законопроект отличается от "российского" в первую очередь тем, что он не распространяется на физические лица, а во-вторых, не предусматривает уголовную ответственность.
Кроме того, по его словам, законопроект ограничивает незаконное проникновение в Грузию не только европейских или американских денег, но и российских, что приветствуется со стороны партии "Солидарность во имя мира".
Также в ходе выступления Пипия отметил и усилия оппозиции использовать молодежь в своих целях.
© courtesy of Party "Solidarity for Peace"Партия "Солидарность во имя мира'
Партия "Солидарность во имя мира'
© courtesy of Party "Solidarity for Peace"
"Прозападные, либеральные, антигрузинские политические силы и многочисленные НПО идут на провокации, используя живым щитом студенческую молодежь и подрастающее поколение. Партия "Солидарность во имя Мира" категорически осуждает целенаправленное включение подрастающего поколения в политические процессы и использование детей в политических целях", – заявил он.
По словам Пипия, последние дни противостояния показывают, что "реваншистские силы" пойдут на любые жертвы, сами организуя фатальные случаи, по примеру Киевских событий 2014 года.
Политик отметил, что возвращение к власти крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и его сателлитов, радикальных сил, чревато масштабными репрессиями и разрушением Грузии как государства и общества.
Партия "Солидарность во имя Мира" обращается к народу Грузии сплотиться против угрозы профашистского реванша во имя сохранения тысячелетней культуры, православной веры, традиций и самой грузинской идентичности, подразумевающей уникальной многонациональности и многоконфессиональности.
© courtesy of Party "Solidarity for Peace"Партия "Солидарность во имя мира'
Партия "Солидарность во имя мира'
© courtesy of Party "Solidarity for Peace"
Кроме того, партия призвала парламентское большинство обеспечить принятие в третьем и окончательном чтении закона об "иноагентах", а правоохранительные органы действовать в соответствии закона и твердо защитить конституционный порядок.
Служба государственной безопасности Грузии сообщила о подготовке провокаций, направленных на развитие насильственных сценариев во время акций протеста против законопроекта об "иноагентах", организованных финансируемыми из-за рубежа политическими лидерами и неправительственными организациями.
Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты, выступающие против законопроекта, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля митингуют у парламента в Тбилиси.
Не принимать законопроект т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств.
Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.