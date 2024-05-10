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Изъятое у военного блогера оружие не только для страйкбола – МВД Грузии

Изъятое у военного блогера оружие не только для страйкбола – МВД Грузии

Sputnik Грузия

Полицией в квартире блогера были обнаружены около 10 единиц огнестрельного оружия, патроны и магазины, а также другое снаряжение 10.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-10T16:33+0400

2024-05-10T16:33+0400

2024-05-10T18:06+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Все оружие и боеприпасы, изъятые у военного блогера Учи Абашидзе, отправлено на экспертизу, среди изъятого есть боевые патроны, говорится в комментарии МВД Грузии. Абашидзе был задержан ночью на 10 мая после того, как полиция в ходе обыска по делу о кибератаке на сайт парламента и министерства юстиции Грузии во время обыска у блогера Учи Абашидзе обнаружила оружие и боеприпасы МВД Грузии отмечает, что среди изъятого оружия есть и оружие для страйкбола, но все детали установит экспертиза. По данным МВД, полиция проводила обыски по делу о посягательстве на компьютерные данные или компьютерную систему субъекта критической информационной системы в Тбилиси и Батуми. Одним из мест, где проводился обыск, была квартира Учи Абашидзе. Как видно на видео МВД, в квартире блогера были обнаружены около 10 единиц огнестрельного оружия, патроны и магазины, а также другое снаряжение. Расследование по делу в отношении Абашидзе продолжается как по делу о хранении оружия, так и по делу о взломе сайтов министерства юстиции и парламента. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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