https://sputnik-georgia.ru/20240510/v-ramkakh-rassledovaniya-dela-o-vzlome-saytov-gosstruktur-u-blogera-doma-nashli-oruzhie-287833776.html
В рамках расследования дела о взломе сайтов госструктур у блогера дома нашли оружие
В рамках расследования дела о взломе сайтов госструктур у блогера дома нашли оружие
Sputnik Грузия
МВД в квартире блогера были обнаружены около 10 единиц огнестрельного оружия, патроны и магазины, а также другое снаряжение 10.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-10T01:38+0400
2024-05-10T01:38+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Полиция в ходе обыска по делу о кибератаке на сайты парламента и министерства юстиции Грузии во время обыска у блогера Учи Абашидзе, обнаружила оружие и боеприпасы, говорится в сообщении МВД. По данным ведомства, полиция проводила обыски по делу о посягательстве на компьютерные данные или компьютерную систему субъекта критической информационной системы в Тбилиси и Батуми. Одной из квартир, где проводился обыск, была квартира Учи Абашидзе. Как видно на видео, МВД в квартире блогера были обнаружены около 10 единиц огнестрельного оружия, патроны и магазины, а также другое снаряжение. Расследование по делу в отношении Абашидзе продолжается как по делу о хранении оружия, так и по делу о взломе сайтов министерства юстиции и парламента. Между тем, адвокаты блогера говорят о нарушении правил обыска, отмечая, что к Абашидзе на обыск не пустили адвокатов, как это полагается по закону. Представители оппозиции и НПО связывают арест блогера с его участием в акциях против закона "О прозрачности иностранного влияния". Несколько десятков молодых людей даже попытались перекрыть проспект Чавчавадзе недалеко от дома Абашидзе. Их действия были пресечены полицией, которая очистила проезжую часть от протестующих и задержала до 10 человек. МВД Грузии пока не комментировала случившееся на акции протеста. Сов семи задержанными на акции протеста и самим Учей Абашидзе встречаются представители аппарата Народного защитника.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, мвд грузии, блогер, оружие
грузия, новости, происшествия, мвд грузии, блогер, оружие
В рамках расследования дела о взломе сайтов госструктур у блогера дома нашли оружие
01:38 10.05.2024 (обновлено: 02:22 10.05.2024)
МВД в квартире блогера были обнаружены около 10 единиц огнестрельного оружия, патроны и магазины, а также другое снаряжение
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Полиция в ходе обыска по делу о кибератаке на сайты парламента и министерства юстиции Грузии во время обыска у блогера Учи Абашидзе, обнаружила оружие и боеприпасы, говорится в сообщении МВД.
По данным ведомства, полиция проводила обыски по делу о посягательстве на компьютерные данные или компьютерную систему субъекта критической информационной системы в Тбилиси и Батуми.
Одной из квартир, где проводился обыск, была квартира Учи Абашидзе. Как видно на видео, МВД в квартире блогера были обнаружены около 10 единиц огнестрельного оружия, патроны и магазины, а также другое снаряжение.
"Правоохранители задержали обвиняемого 1984 года рождения за преступление, предусмотренное статьей 236 Уголовного кодекса, которая касается противоправного приобретения и хранения огнестрельного оружия и боеприпасов", - говорится в заявлении МВД..
Расследование по делу в отношении Абашидзе продолжается как по делу о хранении оружия, так и по делу о взломе сайтов министерства юстиции и парламента.
Между тем, адвокаты блогера говорят о нарушении правил обыска, отмечая, что к Абашидзе на обыск не пустили адвокатов, как это полагается по закону.
Представители оппозиции и НПО связывают арест блогера с его участием в акциях против закона "О прозрачности иностранного влияния". Несколько десятков молодых людей даже попытались перекрыть проспект Чавчавадзе недалеко от дома Абашидзе. Их действия были пресечены полицией, которая очистила проезжую часть от протестующих и задержала до 10 человек.
МВД Грузии пока не комментировала случившееся на акции протеста. Сов семи задержанными на акции протеста и самим Учей Абашидзе встречаются представители аппарата Народного защитника.