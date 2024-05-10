Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240510/vpervye-masshtabnyy-fintekh-festival-proydet-v-gruzii-287839506.html
Впервые масштабный финтех-фестиваль пройдет в Грузии
Впервые масштабный финтех-фестиваль пройдет в Грузии
Sputnik Грузия
Данный фестиваль стал одним из решающих факторов, позволивших Сингапуру стать региональным центром, заявил Сопненду Моханти 10.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-10T13:15+0400
2024-05-10T13:15+0400
грузия
новости
экономика
сингапур
тбилиси
анонсы
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0d/268486600_0:0:2947:1659_1920x0_80_0_0_dadfa5cc54edafea5f05f48c12d60e07.jpg
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Грузия впервые примет крупнейший финтех-фестиваль в 2025 году, что станет важным шагом для развития индустрии финансовых технологий в стране, заявил руководитель отдела финтеха монетарного управления Сингапура (MAS) Сопненду Моханти в эфире медиаплатформы BMG. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Моханти находился в Грузии в рамках 57-й Ежегодной встречи Азиатского банка развития, которая прошла в Тбилиси 2-5 мая. "Средний коридор" – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии.По информации Моханти, фестиваль в одном месте объединяет сообщество, работающее в финтех-индустрии, и объединяет такие темы, как инновации в этой области, подходы и политики регулирования. Также, по его словам, Грузия может стать центром финансовых технологий в регионе, так как в этом плане имеет огромный потенциал. По словам Моханти, интегрировать финтех можно во многие сферы, например, логистику и торговлю. Кроме того, Нацбанк Грузии на прошлой неделе уже подписал меморандум о взаимопонимании с сингапурской организацией Elevand, в рамках которого стороны договорились обмениваться знаниями и опытом в индустрии финансовых технологий. Признавая потенциал Грузии в Среднем коридоре, в рамках меморандума, стороны обсуждают возможность взаимного сотрудничества для поддержки Грузии как регионального центра финансовых технологий. Именно с этой целью организация согласна поддерживать инициативы, направленные на продвижение грузинской финтех-экосистемы. В 2023 году делегация Нацбанка Грузии впервые приняла участие на крупнейшем международном фестивале Singapore FinTech Festival 2023. Сингапурский финтех фестиваль проводится ежегодно и является крупнейшей отраслевой выставкой в мире. Выставка позволяет заинтересованным в сфере финансовых технологий сторонам – инвесторам, предпринимателям, экспертам и регуляторам – установить друг с другом деловые отношения, обменяться мнениями и опытом, привлечь инвесторов и т. д. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
сингапур
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0d/268486600_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_469683c35245dac25057ee3cd94c1962.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, экономика, сингапур, тбилиси, анонсы
грузия, новости, экономика, сингапур, тбилиси, анонсы

Впервые масштабный финтех-фестиваль пройдет в Грузии

13:15 10.05.2024
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси - район Ваке, строительство новых высотных домов
Вид на город Тбилиси - район Ваке, строительство новых высотных домов - Sputnik Грузия, 1920, 10.05.2024
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Данный фестиваль стал одним из решающих факторов, позволивших Сингапуру стать региональным центром, заявил Сопненду Моханти
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Грузия впервые примет крупнейший финтех-фестиваль в 2025 году, что станет важным шагом для развития индустрии финансовых технологий в стране, заявил руководитель отдела финтеха монетарного управления Сингапура (MAS) Сопненду Моханти в эфире медиаплатформы BMG.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Моханти находился в Грузии в рамках 57-й Ежегодной встречи Азиатского банка развития, которая прошла в Тбилиси 2-5 мая.

"Я рад, что в следующем году Грузия примет финтех-фестиваль. Почему этот фестиваль так важен? Именно эта конференция стала одним из решающих факторов, позволивших Сингапуру стать региональным центром... Проведение этого фестиваля в Грузии привлечет внимание к вашей стране и представит ее как финтех-центр в Среднем коридоре", – заявил Моханти.

"Средний коридор" – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии.
По информации Моханти, фестиваль в одном месте объединяет сообщество, работающее в финтех-индустрии, и объединяет такие темы, как инновации в этой области, подходы и политики регулирования.
Также, по его словам, Грузия может стать центром финансовых технологий в регионе, так как в этом плане имеет огромный потенциал.

"Финтех-экосистема Грузии имеет большой потенциал для развития. Вы – маленькая страна, расположенная посреди большого экономического, Среднего коридора, и именно это расположение определяет вашу важную роль в направлении финтех. Думаю, что Грузия действительно может выполнять роль финтех-хаба в регионе", – сказал он.

По словам Моханти, интегрировать финтех можно во многие сферы, например, логистику и торговлю.
"В Грузии также много людей с технологическими навыками. Кроме того, я вижу, что правительство Грузии вполне открыто для активного внедрения финтех-технологий в различных секторах", - отметил он.
Кроме того, Нацбанк Грузии на прошлой неделе уже подписал меморандум о взаимопонимании с сингапурской организацией Elevand, в рамках которого стороны договорились обмениваться знаниями и опытом в индустрии финансовых технологий.
Признавая потенциал Грузии в Среднем коридоре, в рамках меморандума, стороны обсуждают возможность взаимного сотрудничества для поддержки Грузии как регионального центра финансовых технологий. Именно с этой целью организация согласна поддерживать инициативы, направленные на продвижение грузинской финтех-экосистемы.
В 2023 году делегация Нацбанка Грузии впервые приняла участие на крупнейшем международном фестивале Singapore FinTech Festival 2023.
Сингапурский финтех фестиваль проводится ежегодно и является крупнейшей отраслевой выставкой в мире. Выставка позволяет заинтересованным в сфере финансовых технологий сторонам – инвесторам, предпринимателям, экспертам и регуляторам – установить друг с другом деловые отношения, обменяться мнениями и опытом, привлечь инвесторов и т. д.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0