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Впервые масштабный финтех-фестиваль пройдет в Грузии

Впервые масштабный финтех-фестиваль пройдет в Грузии

Sputnik Грузия

Данный фестиваль стал одним из решающих факторов, позволивших Сингапуру стать региональным центром, заявил Сопненду Моханти 10.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-10T13:15+0400

2024-05-10T13:15+0400

2024-05-10T13:15+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Грузия впервые примет крупнейший финтех-фестиваль в 2025 году, что станет важным шагом для развития индустрии финансовых технологий в стране, заявил руководитель отдела финтеха монетарного управления Сингапура (MAS) Сопненду Моханти в эфире медиаплатформы BMG. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Моханти находился в Грузии в рамках 57-й Ежегодной встречи Азиатского банка развития, которая прошла в Тбилиси 2-5 мая. "Средний коридор" – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии.По информации Моханти, фестиваль в одном месте объединяет сообщество, работающее в финтех-индустрии, и объединяет такие темы, как инновации в этой области, подходы и политики регулирования. Также, по его словам, Грузия может стать центром финансовых технологий в регионе, так как в этом плане имеет огромный потенциал. По словам Моханти, интегрировать финтех можно во многие сферы, например, логистику и торговлю. Кроме того, Нацбанк Грузии на прошлой неделе уже подписал меморандум о взаимопонимании с сингапурской организацией Elevand, в рамках которого стороны договорились обмениваться знаниями и опытом в индустрии финансовых технологий. Признавая потенциал Грузии в Среднем коридоре, в рамках меморандума, стороны обсуждают возможность взаимного сотрудничества для поддержки Грузии как регионального центра финансовых технологий. Именно с этой целью организация согласна поддерживать инициативы, направленные на продвижение грузинской финтех-экосистемы. В 2023 году делегация Нацбанка Грузии впервые приняла участие на крупнейшем международном фестивале Singapore FinTech Festival 2023. Сингапурский финтех фестиваль проводится ежегодно и является крупнейшей отраслевой выставкой в мире. Выставка позволяет заинтересованным в сфере финансовых технологий сторонам – инвесторам, предпринимателям, экспертам и регуляторам – установить друг с другом деловые отношения, обменяться мнениями и опытом, привлечь инвесторов и т. д. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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