Впервые масштабный финтех-фестиваль пройдет в Грузии
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси - район Ваке, строительство новых высотных домов
© photo: Sputnik / Stringer
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Данный фестиваль стал одним из решающих факторов, позволивших Сингапуру стать региональным центром, заявил Сопненду Моханти
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Грузия впервые примет крупнейший финтех-фестиваль в 2025 году, что станет важным шагом для развития индустрии финансовых технологий в стране, заявил руководитель отдела финтеха монетарного управления Сингапура (MAS) Сопненду Моханти в эфире медиаплатформы BMG.
Моханти находился в Грузии в рамках 57-й Ежегодной встречи Азиатского банка развития, которая прошла в Тбилиси 2-5 мая.
"Я рад, что в следующем году Грузия примет финтех-фестиваль. Почему этот фестиваль так важен? Именно эта конференция стала одним из решающих факторов, позволивших Сингапуру стать региональным центром... Проведение этого фестиваля в Грузии привлечет внимание к вашей стране и представит ее как финтех-центр в Среднем коридоре", – заявил Моханти.
"Средний коридор" – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии.
По информации Моханти, фестиваль в одном месте объединяет сообщество, работающее в финтех-индустрии, и объединяет такие темы, как инновации в этой области, подходы и политики регулирования.
Также, по его словам, Грузия может стать центром финансовых технологий в регионе, так как в этом плане имеет огромный потенциал.
"Финтех-экосистема Грузии имеет большой потенциал для развития. Вы – маленькая страна, расположенная посреди большого экономического, Среднего коридора, и именно это расположение определяет вашу важную роль в направлении финтех. Думаю, что Грузия действительно может выполнять роль финтех-хаба в регионе", – сказал он.
По словам Моханти, интегрировать финтех можно во многие сферы, например, логистику и торговлю.
"В Грузии также много людей с технологическими навыками. Кроме того, я вижу, что правительство Грузии вполне открыто для активного внедрения финтех-технологий в различных секторах", - отметил он.
Кроме того, Нацбанк Грузии на прошлой неделе уже подписал меморандум о взаимопонимании с сингапурской организацией Elevand, в рамках которого стороны договорились обмениваться знаниями и опытом в индустрии финансовых технологий.
Признавая потенциал Грузии в Среднем коридоре, в рамках меморандума, стороны обсуждают возможность взаимного сотрудничества для поддержки Грузии как регионального центра финансовых технологий. Именно с этой целью организация согласна поддерживать инициативы, направленные на продвижение грузинской финтех-экосистемы.
В 2023 году делегация Нацбанка Грузии впервые приняла участие на крупнейшем международном фестивале Singapore FinTech Festival 2023.
Сингапурский финтех фестиваль проводится ежегодно и является крупнейшей отраслевой выставкой в мире. Выставка позволяет заинтересованным в сфере финансовых технологий сторонам – инвесторам, предпринимателям, экспертам и регуляторам – установить друг с другом деловые отношения, обменяться мнениями и опытом, привлечь инвесторов и т. д.