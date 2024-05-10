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Впервые за семь лет: Грузия прошла в финал "Евровидения - 2024"

Впервые за семь лет: Грузия прошла в финал "Евровидения - 2024"

Sputnik Грузия

На финальном конкурсе Евровидение - 2024 выступят 26 стран 10.05.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Представительнице Грузии на международном песенном конкурсе "Евровидение - 2024" Нуце Бузаладзе удалось пройти в финал впервые за последние семь лет. Нуца выступила на втором полуфинале 9 мая, где перед зрителями также выступили представители 16 стран. По решению зрительского голосования вместе с Грузией в финал прошли еще девять стран: Латвия, Австрия, Нидерланды, Норвегия, Израиль, Греция, Эстония, Швейцария и Армения. По правилам этого года, переход из полуфинала в финал решают только зрители, а жюри в голосовании не участвует. Международный песенный конкурс "Евровидение - 2024" проходит в Мальмё (Швеция) благодаря победе Лорин с песней Tattoo на конкурсе в предыдущем году. Финал конкурса состоится в субботу, 11 мая. На финальном конкурсе Евровидения-2024 выступят 26 стран. Авторы песни Нуцы Бузаладзе FireFighter – македонский продюсер Дарко Димитров и исполнительница Ада Сатка. Эту композицию они написали специально для Нуцы. Вместе с Бузаладзе в видеоклипе участвуют грузинские и итальянские танцоры. Певица Нуца Бузаладзе имеет большой опыт участия в конкурсах как грузинских, так и зарубежных. Нуца начала петь в пять лет в ансамбле "Мартве". В 2020-2021 годах она стала финалистом российского конкурса "Ну-ка, все вместе". Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", победителем которого стала в 2014 году. Однако самым громким событием стало участие во всемирно известном проекте American Idol. Грузинка стала первой иностранкой, вошедшей в топ-12 лучших участников проекта. Бузаладзе даже удалось спеть в дуэте с австралийской поп-дивой Кайли Миноуг. Нуца также участвовала в шоу-проектах "Танцы со звездами", "Один в один" (Грузия), "Голос" (Турция) и других. В 2023 году Грузию на международном конкурсе "Евровидение" представляла Иру Хечанова. Однако стране в шестой раз подряд не удалось пройти в финал конкурса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, культура, латвия, австрия, нидерланды, нуца бузаладзе