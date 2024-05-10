https://sputnik-georgia.ru/20240510/yuridicheskiy-komitet-parlamenta-gruzii-podderzhal-novyy-shag-sudebnoy-reformy-287843166.html

Юридический комитет парламента Грузии поддержал новый шаг судебной реформы

Юридический комитет парламента Грузии поддержал новый шаг судебной реформы

Sputnik Грузия

Проведение реформы в судебной системе – одна рекомендаций Евросоюза 10.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-10T17:37+0400

2024-05-10T17:37+0400

2024-05-10T18:06+0400

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судебная реформа

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Юридический комитет парламента Грузии поддержал очередной шаг судебной реформы, предполагающей введение новых правил избрания судей. Проведение реформы в судебной системе – одна из рекомендаций Евросоюза. В рекомендациях сказано, что все изменения в этом направлении должны полностью соответствовать европейским стандартам и рекомендациям Венецианской комиссии – консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы. Также, согласно законопроекту, относительно порядка назначения судьи районного (городского) или апелляционного суда и избрания кандидата на должность судьи Верховного суда Грузии указано, что члены Совета учитывают решение Квалификационной палаты Верховного суда Грузии при повторной оценке кандидата в результате апелляции и приема повторных представлений в Высший совет юстиции Грузии. Изменения включают в себя вопросы командирования судьи в другой суд. В частности, уточняется содержание оснований для командирования судьи, а также сокращается максимальный срок продления командировки судьи с двух лет до одного года. Кроме того, проект уточняет обязанность Высшего совета юстиции Грузии обосновать свое решение. В частности, в законе четко указано, что Высший совет юстиции Грузии должен обосновать наличие обстоятельств, которые привели к необходимости командирования судьи в другой суд или продлению срока командирования без его согласия. Какие силы требуют внедрения в Грузии системы веттинг-контроля – ответ депутата >>В дополнение к вышесказанному ужесточен запрет на избрание более четырех судей-членов Высшего совета юстиции Грузии в любой трехмесячный период, а упомянутый срок увеличен до шести месяцев. Кроме того, установлено, что парламент Грузии не может избрать на одной сессии Парламента более четырех членов Высшего совета юстиции Грузии. С изменениями уточнено содержание одного из дисциплинарных проступков – публичного выражения мнения судьей в нарушение принципа его политической нейтральности. Высший совет юстиции – координирующий независимый орган судебной системы, целью которого является способствование качественному и эффективному правосудию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, высший совет юстиции, венецианская комиссия, парламент грузии, судебная реформа