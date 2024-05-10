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Юридический комитет парламента Грузии поддержал новый шаг судебной реформы
Юридический комитет парламента Грузии поддержал новый шаг судебной реформы
Sputnik Грузия
Проведение реформы в судебной системе – одна рекомендаций Евросоюза 10.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-10T17:37+0400
2024-05-10T17:37+0400
2024-05-10T18:06+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Юридический комитет парламента Грузии поддержал очередной шаг судебной реформы, предполагающей введение новых правил избрания судей. Проведение реформы в судебной системе – одна из рекомендаций Евросоюза. В рекомендациях сказано, что все изменения в этом направлении должны полностью соответствовать европейским стандартам и рекомендациям Венецианской комиссии – консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы. Также, согласно законопроекту, относительно порядка назначения судьи районного (городского) или апелляционного суда и избрания кандидата на должность судьи Верховного суда Грузии указано, что члены Совета учитывают решение Квалификационной палаты Верховного суда Грузии при повторной оценке кандидата в результате апелляции и приема повторных представлений в Высший совет юстиции Грузии. Изменения включают в себя вопросы командирования судьи в другой суд. В частности, уточняется содержание оснований для командирования судьи, а также сокращается максимальный срок продления командировки судьи с двух лет до одного года. Кроме того, проект уточняет обязанность Высшего совета юстиции Грузии обосновать свое решение. В частности, в законе четко указано, что Высший совет юстиции Грузии должен обосновать наличие обстоятельств, которые привели к необходимости командирования судьи в другой суд или продлению срока командирования без его согласия. Какие силы требуют внедрения в Грузии системы веттинг-контроля – ответ депутата >>В дополнение к вышесказанному ужесточен запрет на избрание более четырех судей-членов Высшего совета юстиции Грузии в любой трехмесячный период, а упомянутый срок увеличен до шести месяцев. Кроме того, установлено, что парламент Грузии не может избрать на одной сессии Парламента более четырех членов Высшего совета юстиции Грузии. С изменениями уточнено содержание одного из дисциплинарных проступков – публичного выражения мнения судьей в нарушение принципа его политической нейтральности. Высший совет юстиции – координирующий независимый орган судебной системы, целью которого является способствование качественному и эффективному правосудию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, высший совет юстиции, венецианская комиссия, парламент грузии, судебная реформа
грузия, политика, новости, высший совет юстиции, венецианская комиссия, парламент грузии, судебная реформа
Юридический комитет парламента Грузии поддержал новый шаг судебной реформы
17:37 10.05.2024 (обновлено: 18:06 10.05.2024)
Проведение реформы в судебной системе – одна рекомендаций Евросоюза
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Юридический комитет парламента Грузии поддержал очередной шаг судебной реформы, предполагающей введение новых правил избрания судей.
Проведение реформы в судебной системе – одна из рекомендаций Евросоюза. В рекомендациях сказано, что все изменения в этом направлении должны полностью соответствовать европейским стандартам и рекомендациям Венецианской комиссии – консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы.
Согласно пакету поправок в закон "Об общих судах" и исходящие законы, одно из требований, установленных для избрания лица на должность судьи Верховного суда Грузии (наличие не менее пяти лет опыта работы по специальности), заменено требованием не менее 10 лет.
Также, согласно законопроекту, относительно порядка назначения судьи районного (городского) или апелляционного суда и избрания кандидата на должность судьи Верховного суда Грузии указано, что члены Совета учитывают решение Квалификационной палаты Верховного суда Грузии при повторной оценке кандидата в результате апелляции и приема повторных представлений в Высший совет юстиции Грузии.
Изменения включают в себя вопросы командирования судьи в другой суд. В частности, уточняется содержание оснований для командирования судьи, а также сокращается максимальный срок продления командировки судьи с двух лет до одного года.
Кроме того, проект уточняет обязанность Высшего совета юстиции Грузии обосновать свое решение. В частности, в законе четко указано, что Высший совет юстиции Грузии должен обосновать наличие обстоятельств, которые привели к необходимости командирования судьи в другой суд или продлению срока командирования без его согласия.
В дополнение к вышесказанному ужесточен запрет на избрание более четырех судей-членов Высшего совета юстиции Грузии в любой трехмесячный период, а упомянутый срок увеличен до шести месяцев. Кроме того, установлено, что парламент Грузии не может избрать на одной сессии Парламента более четырех членов Высшего совета юстиции Грузии.
С изменениями уточнено содержание одного из дисциплинарных проступков – публичного выражения мнения судьей в нарушение принципа его политической нейтральности.
Высший совет юстиции – координирующий независимый орган судебной системы, целью которого является способствование качественному и эффективному правосудию.