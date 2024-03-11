https://sputnik-georgia.ru/20240311/kakie-sily-trebuyut-vnedreniya-v-gruzii-sistemy-vetting-kontrolya--otvet-deputata-286779026.html

Какие силы требуют внедрения в Грузии системы веттинг-контроля – ответ депутата

Какие силы требуют внедрения в Грузии системы веттинг-контроля – ответ депутата

Sputnik Грузия

Во времена пребывания у власти экс-президента Михаиала Саакашвили, суд был формальным органом власти, заявил депутат 11.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-11T13:58+0400

2024-03-11T13:58+0400

2024-03-11T13:58+0400

грузия

политика

новости

зураб адеишвили

михаил саакашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

судебная реформа

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Сектор неправительственных организаций (НПО), который сегодня требует введения веттинг-контроля и видит кланы в суде, хочет найти черную кошку в темной комнате, заявил первый заместитель председателя комитета по юридическим вопросам Давид Матикашвили. Оппозиция во время обсуждения судебной реформы предложила внедрение системы т. н. веттинг-контроля, который предполагал проверку данных судей представителями НПО и посольств стран-партнеров. По словам депутата, во времена пребывания у власти экс-президента Михаиала Саакашвили, суд был формальным органом власти, где выполнялись указания прокуратуры и занимающего пост Генпрокурора Грузии Зураба Адеишвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>"Суд был формальным органом, где выполнялась воля, которая от прокуратуры, то есть Зураба Адеишвили и Михаила Саакашвили, заходила в судебную систему. Если сказать мягче, то он выполнял функцию нотариуса", – сказал Матикашвили. Никакого веттинг-контроля в судебной системе – премьер Грузии оппозиции >>По его словам, было довольно тяжело смотреть на то, как человек с таким прошлым как у Адеишвили, с пятью судимостями в Грузии, создатель садистского режима в качестве почетного гостя присутствовал в парламенте Германии. Грузинские СМИ распространили кадры, на которых Адеишвили в составе делегации Украины находится в немецком парламенте. Появление осужденного в Грузии бывшего генерального прокурора в бундестаге является проявлением непартнерского отношения к Грузии и способствует усилению антиевропейских настроений в стране, отметили в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". А судьи кто? Вопрос назначения судей – одна из самых обсуждаемых тем в Грузии. Оппозиция не раз обвиняла власти в "клановом управлении" судами, заявляя, что закрытость системы назначения судей позволяет "кланам" назначать угодных им судей. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" эту версию категорически отрицают, утверждая, что судебная система в Грузии полностью независима. Не на что ориентироваться – депутат "Грузинской мечты" о замечаниях по судебной реформе >>Между тем судебная система в Грузии – одна из наиболее критикуемых сфер со стороны международных организаций и партнеров страны как раз в основном из-за системы назначения судей и работы Высшего совета юстиции как органа, решающего эти вопросы. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия. Обеспечение полностью свободного и непредвзятого суда является одним из главных призывов западных партнеров страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, зураб адеишвили, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, судебная реформа