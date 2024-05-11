https://sputnik-georgia.ru/20240511/chto-proiskhodit-s-nedvizhimostyu-v-tbilisi--novoe-issledovanie-287846695.html

Что происходит с недвижимостью в Тбилиси – новое исследование

Что происходит с недвижимостью в Тбилиси – новое исследование

Sputnik Грузия

Как отмечают исследователи, на сегодняшний день уже наполовину реализованы квартиры в домах, которые были начаты в 2023-2024 годах 11.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-11T11:25+0400

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2024-05-11T11:25+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Число продаж квартир в Тбилиси в марте снизилось, а вот цены на них выросли по сравнению с показателем марта 2023 года, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart. Согласно исследованию, число продаж на рынке жилищного фонда в марте 2024 года снизилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 2,9 тысячи квартир. При этом стоимость квартир в марте 2024 года выросла на 15,1% за год на новое жилье и на 2,7% на старый жилой фонд. Что происходит с ценами на квартиры в Тбилиси? Последние данные >>Основную часть продаж жилищного фонда составляют сделки с квартирами в таких районах, как Диди Дигоми, Сабуртало и Глдани. А вот в районах Ваке, Чугурети и Мтацминда продажи самые низкие. Как отмечают исследователи, на сегодняшний день уже наполовину реализованы квартиры в домах, которые были начаты в 2023-2024 годах. На фоне снижения количества транзакций объем рынка в марте уменьшился за год на 8,4% и составил 229,4 миллиона долларов. По данным аналитиков, стоимость арендной платы за жилую недвижимость в Тбилиси в марте составила 9,9 доллара за квадратный метр, сохранив тенденции к снижению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, недвижимость, недвижимость в тбилиси