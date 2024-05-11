https://sputnik-georgia.ru/20240511/zayavki-na-stroitelstvo-porta-anakliya-podali-tri-mezhdunarodnye-kompanii-287850371.html

Заявки на строительство порта Анаклия подали три международные компании

Заявки на строительство порта Анаклия подали три международные компании

Sputnik Грузия

Процесс отбора частного партнера государства для реализации проекта нового глубоководного порта в Анаклия завершится в мае 11.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-11T14:47+0400

2024-05-11T14:47+0400

2024-05-11T14:47+0400

всемирный банк

tbc holding

поти

анаклия

экономика

грузия

новости

батумский порт

порт анаклия

потийский порт

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24750/60/247506099_0:53:1000:616_1920x0_80_0_0_53ee3952f52306c71912b4018e1d548e.jpg

ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Заявки в рамках международного тендера на выполнение морских проектных и строительных работ порта Анаклия подали три компании, заявил глава тендерной комиссии, заместитель министра экономики Гурам Гурамишвили. Власти Грузии решили возобновить строительство порта Анаклия с условием, что государству будет принадлежать 51%. Процесс отбора частного партнера государства для реализации проекта нового глубоководного порта в Анаклия завершится в мае, а победитель будет отобран до 2024 года. В планах начать строительство основной морской инфраструктуры в текущем году. Тендер объявлен согласно закупочным процедурам Всемирного банка, а тендерная документация отправлена "большой четверке компаний" (Boskalis, DEME, Jan De Nul, Van Oord). По информации Минэкономики, эти компании имеют богатый опыт в проектировании и производстве морских работ. Отмечается, что большая часть морских работ порта приходится на углубление дна и этим компаниям принадлежит 80% мирового дноуглубительного флота. Объявлен тендер на строительство первого глубоководного порта в Грузии>>Целесообразность отправки тендерной документации на закупку работ европейским компаниям ("большой четверке") была выявлена в результате консультации с международной консалтинговой компанией HAEDES B.V. Указанная компания была нанята госкомпанией ООО "Морской порт Анаклия" с целью своевременного, надежного и качественного выполнения работ, подготовки техзаданий, а также отбора и оценки поступивших предложений. В тендере победит компания, чье предложение будет соответствовать требованиям отбора и получит наивысший общий балл (балл технического предложения плюс балл финансового предложения). Все о проекте Анаклия После того, как власти Грузии объявили о возобновлении проекта строительства первого глубоководного порта в стране в курортном поселке Анаклия, в марте 2023 года была основана госкомпания ООО "Морской порт Анаклия". По информации Минэкономики, обновление документации и отдельные работы, необходимые порту, будут проводиться параллельно с выбором частного партнера. ООО "Морскому порту Анаклия" в качестве вклада в капитал был передан земельный участок, необходимый для первой фазы строительных работ. Премьер-министр Грузии назвал сроки начала строительства порта Анаклия>>Капитал компании "Морской порт Анаклия" составляет 3 миллиона лари. Она принадлежит государственному ООО "Компания по управлению активами и развитию". Директором является Зураб Сичинава. Значение нового порта Решение о строительстве глубоководного порта в Анаклия было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен был соединить Восток и Запад еще в 2016 году. В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров. Сколько власти Грузии потратят на порт Анаклия в 2024 году>> Именно поэтому строительство глубоководного порта Анаклия очень важно для страны. Как заявляли ранее власти, после реализации первой фазы за год порт сможет принять 900 тысяч контейнеров. Неудачная первая попытка Строительство нового глубоководного порта в Анаклия началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены. Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. Когда порт Анаклия сможет принять первый груз – мнение вице-премьера>>Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства. "Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

поти

анаклия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

всемирный банк, tbc holding, поти, анаклия, экономика, грузия, новости, батумский порт, порт анаклия, потийский порт, батумский морской порт