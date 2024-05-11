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Заявки на строительство порта Анаклия подали три международные компании
Заявки на строительство порта Анаклия подали три международные компании
Sputnik Грузия
Процесс отбора частного партнера государства для реализации проекта нового глубоководного порта в Анаклия завершится в мае 11.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-11T14:47+0400
2024-05-11T14:47+0400
2024-05-11T14:47+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Заявки в рамках международного тендера на выполнение морских проектных и строительных работ порта Анаклия подали три компании, заявил глава тендерной комиссии, заместитель министра экономики Гурам Гурамишвили. Власти Грузии решили возобновить строительство порта Анаклия с условием, что государству будет принадлежать 51%. Процесс отбора частного партнера государства для реализации проекта нового глубоководного порта в Анаклия завершится в мае, а победитель будет отобран до 2024 года. В планах начать строительство основной морской инфраструктуры в текущем году. Тендер объявлен согласно закупочным процедурам Всемирного банка, а тендерная документация отправлена "большой четверке компаний" (Boskalis, DEME, Jan De Nul, Van Oord). По информации Минэкономики, эти компании имеют богатый опыт в проектировании и производстве морских работ. Отмечается, что большая часть морских работ порта приходится на углубление дна и этим компаниям принадлежит 80% мирового дноуглубительного флота. Объявлен тендер на строительство первого глубоководного порта в Грузии>>Целесообразность отправки тендерной документации на закупку работ европейским компаниям ("большой четверке") была выявлена в результате консультации с международной консалтинговой компанией HAEDES B.V. Указанная компания была нанята госкомпанией ООО "Морской порт Анаклия" с целью своевременного, надежного и качественного выполнения работ, подготовки техзаданий, а также отбора и оценки поступивших предложений. В тендере победит компания, чье предложение будет соответствовать требованиям отбора и получит наивысший общий балл (балл технического предложения плюс балл финансового предложения). Все о проекте Анаклия После того, как власти Грузии объявили о возобновлении проекта строительства первого глубоководного порта в стране в курортном поселке Анаклия, в марте 2023 года была основана госкомпания ООО "Морской порт Анаклия". По информации Минэкономики, обновление документации и отдельные работы, необходимые порту, будут проводиться параллельно с выбором частного партнера. ООО "Морскому порту Анаклия" в качестве вклада в капитал был передан земельный участок, необходимый для первой фазы строительных работ. Премьер-министр Грузии назвал сроки начала строительства порта Анаклия>>Капитал компании "Морской порт Анаклия" составляет 3 миллиона лари. Она принадлежит государственному ООО "Компания по управлению активами и развитию". Директором является Зураб Сичинава. Значение нового порта Решение о строительстве глубоководного порта в Анаклия было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен был соединить Восток и Запад еще в 2016 году. В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров. Сколько власти Грузии потратят на порт Анаклия в 2024 году>> Именно поэтому строительство глубоководного порта Анаклия очень важно для страны. Как заявляли ранее власти, после реализации первой фазы за год порт сможет принять 900 тысяч контейнеров. Неудачная первая попытка Строительство нового глубоководного порта в Анаклия началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены. Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. Когда порт Анаклия сможет принять первый груз – мнение вице-премьера>>Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства. "Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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всемирный банк, tbc holding, поти, анаклия, экономика, грузия, новости, батумский порт, порт анаклия, потийский порт, батумский морской порт
всемирный банк, tbc holding, поти, анаклия, экономика, грузия, новости, батумский порт, порт анаклия, потийский порт, батумский морской порт
Заявки на строительство порта Анаклия подали три международные компании
Процесс отбора частного партнера государства для реализации проекта нового глубоководного порта в Анаклия завершится в мае
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Заявки в рамках международного тендера на выполнение морских проектных и строительных работ порта Анаклия подали три компании, заявил глава тендерной комиссии, заместитель министра экономики Гурам Гурамишвили.
Власти Грузии решили возобновить строительство порта Анаклия с условием, что государству будет принадлежать 51%. Процесс отбора частного партнера государства для реализации проекта нового глубоководного порта в Анаклия завершится в мае, а победитель будет отобран до 2024 года. В планах начать строительство основной морской инфраструктуры в текущем году.
"Сегодня завершился прием предложений по объявленному тендеру на строительство глубоководного порта Анаклия. В тендере, объявленном на морские работы, предложения представили три компании, которые были открыты для общественности. В ближайшее время комиссия обсудит с консультантом определение победителя", – сказал Гурамишвили.
Тендер объявлен согласно закупочным процедурам Всемирного банка, а тендерная документация отправлена "большой четверке компаний" (Boskalis, DEME, Jan De Nul, Van Oord).
По информации Минэкономики, эти компании имеют богатый опыт в проектировании и производстве морских работ. Отмечается, что большая часть морских работ порта приходится на углубление дна и этим компаниям принадлежит 80% мирового дноуглубительного флота.
Целесообразность отправки тендерной документации на закупку работ европейским компаниям ("большой четверке") была выявлена в результате консультации с международной консалтинговой компанией HAEDES B.V. Указанная компания была нанята госкомпанией ООО "Морской порт Анаклия" с целью своевременного, надежного и качественного выполнения работ, подготовки техзаданий, а также отбора и оценки поступивших предложений.
Приглашенные участники должны были представить тендерные предложения по техническому и финансовому направлению.
В тендере победит компания, чье предложение будет соответствовать требованиям отбора и получит наивысший общий балл (балл технического предложения плюс балл финансового предложения).
После того, как власти Грузии объявили о возобновлении проекта строительства первого глубоководного порта в стране в курортном поселке Анаклия, в марте 2023 года была основана госкомпания ООО "Морской порт Анаклия".
Новая компания уже провела подготовительные работы по строительству морской инфраструктуры (дноуглубительные работы, волнорез) – обновлена/создана основная проектная документация, нанята консалтинговая компания, которая участвовала в подготовке тендерной документации и в настоящее время участвует в проведении в объявленном международном тендере, по итогам которого будет определен победитель и начнется процесс строительства морской части глубоководного порта Анаклия.
По информации Минэкономики, обновление документации и отдельные работы, необходимые порту, будут проводиться параллельно с выбором частного партнера. ООО "Морскому порту Анаклия" в качестве вклада в капитал был передан земельный участок, необходимый для первой фазы строительных работ.
Капитал компании "Морской порт Анаклия" составляет 3 миллиона лари. Она принадлежит государственному ООО "Компания по управлению активами и развитию". Директором является Зураб Сичинава.
Решение о строительстве глубоководного порта в Анаклия было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен был соединить Восток и Запад еще в 2016 году.
В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров.
Именно поэтому строительство глубоководного порта Анаклия очень важно для страны. Как заявляли ранее власти, после реализации первой фазы за год порт сможет принять 900 тысяч контейнеров.
Строительство нового глубоководного порта в Анаклия началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены. Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году.
Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства.
"Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB.
Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.