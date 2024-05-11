https://sputnik-georgia.ru/20240511/zhena-blogera-uchi-abashidze-tozhe-zaderzhana-v-chem-ee-obvinyayut-287853369.html

Жена блогера Учи Абашидзе тоже задержана: в чем ее обвиняют?

Жена блогера Учи Абашидзе тоже задержана: в чем ее обвиняют?

Sputnik Грузия

Следствие по делу семьи Абашидзе ведется по статьям "Посягательство на тайну личной жизни" и "Незаконное хранение оружия" 11.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-11T16:49+0400

2024-05-11T16:49+0400

2024-05-11T17:03+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Сотрудники полиции задержали супругу военного блогера Учи Абашидзе Мариам Иашвили за незаконное получение и хранение кадров интимного характера. Изъятое у военного блогера оружие не только для страйкбола – МВД Грузии>>Как утверждает следствие, в квартире Иашвили была установлена видеокамера, которая записывала интимную связь Иашвили с разными лицами. Камеры были вмонтированы в различных углах комнаты, в предметах и технике. Данные Иашвили были размещены на сайте предложений секс-услуг. Как утверждает следствие, Иашвили без ведома клиентов записывала их связь и хранила эти видеозаписи. В рамках дела полиция изъяла телефоны, компьютеры, фотоаппарат, флеш-карты, винчестеры, дроны, видеокамеры, средство для аудиозаписи, усилитель звука и оптику. Следствие по делу семьи Абашидзе ведется по статьям "Посягательство на тайну личной жизни" и "Незаконное хранение оружия". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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