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Жена блогера Учи Абашидзе тоже задержана: в чем ее обвиняют?
Жена блогера Учи Абашидзе тоже задержана: в чем ее обвиняют?
Sputnik Грузия
Следствие по делу семьи Абашидзе ведется по статьям "Посягательство на тайну личной жизни" и "Незаконное хранение оружия" 11.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-11T16:49+0400
2024-05-11T16:49+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Сотрудники полиции задержали супругу военного блогера Учи Абашидзе Мариам Иашвили за незаконное получение и хранение кадров интимного характера. Изъятое у военного блогера оружие не только для страйкбола – МВД Грузии>>Как утверждает следствие, в квартире Иашвили была установлена видеокамера, которая записывала интимную связь Иашвили с разными лицами. Камеры были вмонтированы в различных углах комнаты, в предметах и технике. Данные Иашвили были размещены на сайте предложений секс-услуг. Как утверждает следствие, Иашвили без ведома клиентов записывала их связь и хранила эти видеозаписи. В рамках дела полиция изъяла телефоны, компьютеры, фотоаппарат, флеш-карты, винчестеры, дроны, видеокамеры, средство для аудиозаписи, усилитель звука и оптику. Следствие по делу семьи Абашидзе ведется по статьям "Посягательство на тайну личной жизни" и "Незаконное хранение оружия". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, преступность в грузии
Жена блогера Учи Абашидзе тоже задержана: в чем ее обвиняют?
16:49 11.05.2024 (обновлено: 17:03 11.05.2024)
Следствие по делу семьи Абашидзе ведется по статьям "Посягательство на тайну личной жизни" и "Незаконное хранение оружия"
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Сотрудники полиции задержали супругу военного блогера Учи Абашидзе Мариам Иашвили за незаконное получение и хранение кадров интимного характера.
Как утверждает следствие, в квартире Иашвили была установлена видеокамера, которая записывала интимную связь Иашвили с разными лицами. Камеры были вмонтированы в различных углах комнаты, в предметах и технике.
Данные Иашвили были размещены на сайте предложений секс-услуг. Как утверждает следствие, Иашвили без ведома клиентов записывала их связь и хранила эти видеозаписи.
По данным следствия, муж был в курсе действий жены, и обвиняемые таким образом собрали и хранили на компьютере интимные кадры сотни людей. На кадрах фигурируют как граждане Грузии, так и иностранцы, а также общественно известные лица.
В рамках дела полиция изъяла телефоны, компьютеры, фотоаппарат, флеш-карты, винчестеры, дроны, видеокамеры, средство для аудиозаписи, усилитель звука и оптику.
Следствие по делу семьи Абашидзе ведется по статьям "Посягательство на тайну личной жизни" и "Незаконное хранение оружия".