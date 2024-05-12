https://sputnik-georgia.ru/20240512/eto-stil-natsdvizheniya---spiker-parlamenta-gruzii-ob-obvineniyakh-blogeru-287864610.html
Это стиль "Нацдвижения" – спикер парламента Грузии об обвинениях блогеру
Это стиль "Нацдвижения" – спикер парламента Грузии об обвинениях блогеру
Sputnik Грузия
Важно, чтобы МВД изучило, кто за этим стоит в виде заказчиков, ведь это, конечно, не личная идея, заявил спикер 12.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-12T15:32+0400
2024-05-12T15:32+0400
2024-05-12T15:53+0400
грузия
политика
новости
шалва папуашвили
единое национальное движение
блогер
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/1d/266306408_0:118:1318:859_1920x0_80_0_0_1c6e39e9618760aed06ee5b3492c3341.jpg
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Использование тайных записей интимной жизни для шантажа людей – это почерк бывшей правящей партии "Единое национальное движение", заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Прокуратура предъявила обвинение блогеру Уче Абашидзе и его жене Мариам Иашвили в незаконном получении и хранении видео интимного содержания. Съемка проводилась в квартире Иашвили, а в ряде видео запечатлена она сама. Оба обвиняемых являются активными участниками акций против принятия закона об "иноагентах". При обыске в доме Абашидзе изъяли также незаконное оружие и боеприпасы. По его словам, при правлении "Национального движения" они создали базу видеофайлов, которыми шантажировали людей. Как отметил Папуашвили, за Учей Абашидзе стоят заказчики и это далеко не личная инициатива отдельного человека. "Поскольку они сейчас не у власти, они сейчас собирают такие файлы своими щупальцами по личной инициативе. Важно, чтобы МВД изучило, кто за этим стоит в виде заказчиков, ведь это, конечно, не личная идея, рожденная в голове одного человека, тайно собирать кадры чужой интимной жизни, но есть здесь однозначно какая-то цель в стиле спецслужб, для того, чтобы шантажировать людей", – подчеркнул спикер. Как отметил Папуашвили, среди шантажируемых лиц есть и известные в обществе люди, а то, что на интимных видео заснята жена Абашидзе, просто "жутко". Как предположил председатель парламента, отдельные люди знали с чем имеют дело и раскрытие какого преступления последует за задержанием Абашидзе. Участвовавший в акциях протеста против закона об "иноагентах" Абашидзе был задержан в ночь на 10 мая после того, как полиция в ходе обыска по делу о кибератаке на сайт парламента и министерства юстиции Грузии у блогера Учи Абашидзе обнаружила оружие и боеприпасы, которые, как утверждали адвокаты, были предназначены для страйкбола. Акции протеста против спорного законопроекта проходят в Тбилиси с 15 апреля. 30 апреля и 1 мая, в дни его рассмотрения во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. Тайно снимал интимные видео жены с клиентами – обвинения против блогера и решение суда >>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/1d/266306408_0:65:1318:1054_1920x0_80_0_0_a0fdbb62f2d10ad9bc2e2c9db31bcd80.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, шалва папуашвили, единое национальное движение, блогер, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, политика, новости, шалва папуашвили, единое национальное движение, блогер, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Это стиль "Нацдвижения" – спикер парламента Грузии об обвинениях блогеру
15:32 12.05.2024 (обновлено: 15:53 12.05.2024)
Важно, чтобы МВД изучило, кто за этим стоит в виде заказчиков, ведь это, конечно, не личная идея, заявил спикер
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Использование тайных записей интимной жизни для шантажа людей – это почерк бывшей правящей партии "Единое национальное движение", заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Прокуратура предъявила обвинение блогеру Уче Абашидзе и его жене Мариам Иашвили в незаконном получении и хранении видео интимного содержания. Съемка проводилась в квартире Иашвили, а в ряде видео запечатлена она сама. Оба обвиняемых являются активными участниками акций против принятия закона об "иноагентах". При обыске в доме Абашидзе изъяли также незаконное оружие и боеприпасы.
"То, что мы увидели, это стиль "Национального движения". Тайные записи интимной жизни, которые, видимо, использовались для шантажа, это именно тот почерк "Национального движения", который у них был до 2012 года", – заявил Папуашвили.
По его словам, при правлении "Национального движения" они создали базу видеофайлов, которыми шантажировали людей.
Как отметил Папуашвили, за Учей Абашидзе стоят заказчики и это далеко не личная инициатива отдельного человека.
"Поскольку они сейчас не у власти, они сейчас собирают такие файлы своими щупальцами по личной инициативе. Важно, чтобы МВД изучило, кто за этим стоит в виде заказчиков, ведь это, конечно, не личная идея, рожденная в голове одного человека, тайно собирать кадры чужой интимной жизни, но есть здесь однозначно какая-то цель в стиле спецслужб, для того, чтобы шантажировать людей", – подчеркнул спикер.
Как отметил Папуашвили, среди шантажируемых лиц есть и известные в обществе люди, а то, что на интимных видео заснята жена Абашидзе, просто "жутко".
"Важен еще один вопрос: во время ареста мы видели, как стихийно организовались люди, которые сегодня являются лидерами так называемого гражданского общества, а сам Уча Абашидзе был объявлен одним из лидеров этого гражданского протеста. Мы видели, как они пытались помешать полиции арестовать его", – подчеркнул Папуашвили.
Как предположил председатель парламента, отдельные люди знали с чем имеют дело и раскрытие какого преступления последует за задержанием Абашидзе.
Участвовавший в акциях протеста против закона об "иноагентах" Абашидзе был задержан в ночь на 10 мая после того, как полиция в ходе обыска по делу о кибератаке на сайт парламента и министерства юстиции Грузии у блогера Учи Абашидзе обнаружила оружие и боеприпасы, которые, как утверждали адвокаты, были предназначены для страйкбола.
Акции протеста против спорного законопроекта проходят в Тбилиси с 15 апреля. 30 апреля и 1 мая, в дни его рассмотрения во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.