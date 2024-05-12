https://sputnik-georgia.ru/20240512/eto-stil-natsdvizheniya---spiker-parlamenta-gruzii-ob-obvineniyakh-blogeru-287864610.html

Это стиль "Нацдвижения" – спикер парламента Грузии об обвинениях блогеру

Это стиль "Нацдвижения" – спикер парламента Грузии об обвинениях блогеру

Sputnik Грузия

Важно, чтобы МВД изучило, кто за этим стоит в виде заказчиков, ведь это, конечно, не личная идея, заявил спикер 12.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-12T15:32+0400

2024-05-12T15:32+0400

2024-05-12T15:53+0400

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шалва папуашвили

единое национальное движение

блогер

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Использование тайных записей интимной жизни для шантажа людей – это почерк бывшей правящей партии "Единое национальное движение", заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Прокуратура предъявила обвинение блогеру Уче Абашидзе и его жене Мариам Иашвили в незаконном получении и хранении видео интимного содержания. Съемка проводилась в квартире Иашвили, а в ряде видео запечатлена она сама. Оба обвиняемых являются активными участниками акций против принятия закона об "иноагентах". При обыске в доме Абашидзе изъяли также незаконное оружие и боеприпасы. По его словам, при правлении "Национального движения" они создали базу видеофайлов, которыми шантажировали людей. Как отметил Папуашвили, за Учей Абашидзе стоят заказчики и это далеко не личная инициатива отдельного человека. "Поскольку они сейчас не у власти, они сейчас собирают такие файлы своими щупальцами по личной инициативе. Важно, чтобы МВД изучило, кто за этим стоит в виде заказчиков, ведь это, конечно, не личная идея, рожденная в голове одного человека, тайно собирать кадры чужой интимной жизни, но есть здесь однозначно какая-то цель в стиле спецслужб, для того, чтобы шантажировать людей", – подчеркнул спикер. Как отметил Папуашвили, среди шантажируемых лиц есть и известные в обществе люди, а то, что на интимных видео заснята жена Абашидзе, просто "жутко". Как предположил председатель парламента, отдельные люди знали с чем имеют дело и раскрытие какого преступления последует за задержанием Абашидзе. Участвовавший в акциях протеста против закона об "иноагентах" Абашидзе был задержан в ночь на 10 мая после того, как полиция в ходе обыска по делу о кибератаке на сайт парламента и министерства юстиции Грузии у блогера Учи Абашидзе обнаружила оружие и боеприпасы, которые, как утверждали адвокаты, были предназначены для страйкбола. Акции протеста против спорного законопроекта проходят в Тбилиси с 15 апреля. 30 апреля и 1 мая, в дни его рассмотрения во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. Тайно снимал интимные видео жены с клиентами – обвинения против блогера и решение суда >>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, единое национальное движение, блогер, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах