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Тайно снимал интимные видео жены с клиентами – обвинения против блогера и решение суда
Тайно снимал интимные видео жены с клиентами – обвинения против блогера и решение суда
Sputnik Грузия
В период с 2019 по 2024 год были записаны тысячи видео- и аудиоматериалов, запечатлевших интим сотен различных лиц 12.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-12T13:30+0400
2024-05-12T13:30+0400
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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения для блогера Учи Абашидзе и и его жены Мариам Иашвили, обвиняемых в незаконном получении и хранении фактов тайны личной жизни, заключение под стражу, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуре.Расследование, проведенное МВД Грузии, установило, что Уча Абашидзе и его супруга Мариам Иашвили с целью незаконного получения тайны личной жизни различных лиц, в частности, видео- и аудиозаписей интимных связей, тайно устанавливали устройства в жилой квартире, принадлежащей обвиняемой. Здесь постоянно велась незаконная запись интима с различными лицами. Кроме того, контактные данные Мариам Иашвили для получения сексуальных услуг были размещены на различных соответствующих интернет-сайтах. После того, как с конкретным лицом была достигнута договоренность и оно являлось в квартиру Иашвили, обвиняемые в тайне от указанного лица с помощью специально установленных устройств систематически незаконно получали и хранили аудио- и видеозаписи интимной связи. Таким образом, в период с 2019 по 2024 год были записаны тысячи видео- и аудиоматериалов, запечатлевших интим сотен различных лиц. МВД Грузии: оружие, изъятое у блогера Учи Абашидзе, боевое >>Кроме того, Уча Абашидзе, по информации ведомства, незаконно хранил в доме боеприпасы – 30 патронов специального военного назначения. Обоим задержанным предъявлены обвинения в "Посягательстве на личную или семейную тайну, информацию, отражающую личную жизнь, или персональные данные". Уче Абашидзе также было предъявлено обвинение по третьей части статьи "Незаконное приобретение и хранение боеприпасов". Жена блогера Учи Абашидзе тоже задержана: в чем ее обвиняют?>>Преступление предусматривает лишение свободы сроком от четырех до семи лет. Тбилисский городской суд принял решение отправить обвиняемых в тюрьму в качестве меры пресечения на время следствия. Уча Абашидзе был задержан 9 мая, а его супруга спустя два дня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, генеральная прокуратура грузии, блогер
грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, генеральная прокуратура грузии, блогер
Тайно снимал интимные видео жены с клиентами – обвинения против блогера и решение суда
13:30 12.05.2024 (обновлено: 15:11 12.05.2024)
В период с 2019 по 2024 год были записаны тысячи видео- и аудиоматериалов, запечатлевших интим сотен различных лиц
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения для блогера Учи Абашидзе и и его жены Мариам Иашвили, обвиняемых в незаконном получении и хранении фактов тайны личной жизни, заключение под стражу, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуре.
Расследование, проведенное МВД Грузии, установило, что Уча Абашидзе и его супруга Мариам Иашвили с целью незаконного получения тайны личной жизни различных лиц, в частности, видео- и аудиозаписей интимных связей, тайно устанавливали устройства в жилой квартире, принадлежащей обвиняемой. Здесь постоянно велась незаконная запись интима с различными лицами.
"Десятки записывающих устройств были установлены в комнатах квартиры, в том числе в спальне, а также тайно размещались в различных бытовых приборах и предметах", – говорится в заявлении прокуратуры.
Кроме того, контактные данные Мариам Иашвили для получения сексуальных услуг были размещены на различных соответствующих интернет-сайтах.
После того, как с конкретным лицом была достигнута договоренность и оно являлось в квартиру Иашвили, обвиняемые в тайне от указанного лица с помощью специально установленных устройств систематически незаконно получали и хранили аудио- и видеозаписи интимной связи.
Таким образом, в период с 2019 по 2024 год были записаны тысячи видео- и аудиоматериалов, запечатлевших интим сотен различных лиц.
Кроме того, Уча Абашидзе, по информации ведомства, незаконно хранил в доме боеприпасы – 30 патронов специального военного назначения.
Обоим задержанным предъявлены обвинения в "Посягательстве на личную или семейную тайну, информацию, отражающую личную жизнь, или персональные данные".
Уче Абашидзе также было предъявлено обвинение по третьей части статьи "Незаконное приобретение и хранение боеприпасов".
Преступление предусматривает лишение свободы сроком от четырех до семи лет.
Тбилисский городской суд принял решение отправить обвиняемых в тюрьму в качестве меры пресечения на время следствия.
Уча Абашидзе был задержан 9 мая, а его супруга спустя два дня.