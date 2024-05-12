https://sputnik-georgia.ru/20240512/tayno-snimal-na-kameru-klientov-zheny---prokuratura-gruzii-obvinyaet-izvestnogo-blogera-287863748.html

Тайно снимал интимные видео жены с клиентами – обвинения против блогера и решение суда

Тайно снимал интимные видео жены с клиентами – обвинения против блогера и решение суда

Sputnik Грузия

В период с 2019 по 2024 год были записаны тысячи видео- и аудиоматериалов, запечатлевших интим сотен различных лиц 12.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-12T13:30+0400

2024-05-12T13:30+0400

2024-05-12T15:11+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения для блогера Учи Абашидзе и и его жены Мариам Иашвили, обвиняемых в незаконном получении и хранении фактов тайны личной жизни, заключение под стражу, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуре.Расследование, проведенное МВД Грузии, установило, что Уча Абашидзе и его супруга Мариам Иашвили с целью незаконного получения тайны личной жизни различных лиц, в частности, видео- и аудиозаписей интимных связей, тайно устанавливали устройства в жилой квартире, принадлежащей обвиняемой. Здесь постоянно велась незаконная запись интима с различными лицами. Кроме того, контактные данные Мариам Иашвили для получения сексуальных услуг были размещены на различных соответствующих интернет-сайтах. После того, как с конкретным лицом была достигнута договоренность и оно являлось в квартиру Иашвили, обвиняемые в тайне от указанного лица с помощью специально установленных устройств систематически незаконно получали и хранили аудио- и видеозаписи интимной связи. Таким образом, в период с 2019 по 2024 год были записаны тысячи видео- и аудиоматериалов, запечатлевших интим сотен различных лиц. МВД Грузии: оружие, изъятое у блогера Учи Абашидзе, боевое >>Кроме того, Уча Абашидзе, по информации ведомства, незаконно хранил в доме боеприпасы – 30 патронов специального военного назначения. Обоим задержанным предъявлены обвинения в "Посягательстве на личную или семейную тайну, информацию, отражающую личную жизнь, или персональные данные". Уче Абашидзе также было предъявлено обвинение по третьей части статьи "Незаконное приобретение и хранение боеприпасов". Жена блогера Учи Абашидзе тоже задержана: в чем ее обвиняют?>>Преступление предусматривает лишение свободы сроком от четырех до семи лет. Тбилисский городской суд принял решение отправить обвиняемых в тюрьму в качестве меры пресечения на время следствия. Уча Абашидзе был задержан 9 мая, а его супруга спустя два дня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, генеральная прокуратура грузии, блогер