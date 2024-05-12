https://sputnik-georgia.ru/20240512/gruzinskaya-mechta-budet-govorit-s-temi-kto-pishet-veto-dlya-prezidenta---premer-287872844.html
"Грузинская мечта" будет говорить с теми, кто пишет вето для президента – премьер
"Грузинская мечта" будет говорить с теми, кто пишет вето для президента – премьер
Sputnik Грузия
Если будут представлены конкретные, правовые, обоснованные замечания, то правящая партия открыта для обсуждения, заявил премьер 12.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-12T20:32+0400
2024-05-12T20:32+0400
2024-05-12T21:26+0400
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ираклий кобахидзе
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" после утверждения законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" готова начать обсуждение с теми субъектами, которые напишут для президента Грузии мотивированные замечания к вето на закон, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге. Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии в третьем чтении в понедельник, 13 мая, вернется к рассмотрению законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", ставшего источником непрекращающихся акций протеста. Во втором чтении скандальный законопроект, обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную декларацию, был принят 1 мая. Что касается законопроекта, то, по словам премьера, если будут представлены конкретные, правовые, обоснованные замечания, то правящая партия открыта для обсуждения. Как отметил Кобахидзе, по законопроекту не поступило ни одного конкретного, обоснованного замечания. С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. Противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они требует отозвать обратно законопроект. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ. Власти Грузии назвали условия изменения закона об "иноагентах": когда это произойдет?>>Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, саломе зурабишвили
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, саломе зурабишвили
"Грузинская мечта" будет говорить с теми, кто пишет вето для президента – премьер
20:32 12.05.2024 (обновлено: 21:26 12.05.2024)
Если будут представлены конкретные, правовые, обоснованные замечания, то правящая партия открыта для обсуждения, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" после утверждения законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" готова начать обсуждение с теми субъектами, которые напишут для президента Грузии мотивированные замечания к вето на закон, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге.
Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии в третьем чтении в понедельник, 13 мая, вернется к рассмотрению законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", ставшего источником непрекращающихся акций протеста. Во втором чтении скандальный законопроект, обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную декларацию, был принят 1 мая.
"Все мы знаем, что президент не сама пишет свои вето, их пишут либо НПО, либо извне, это одно и то же. Для нас главное – договориться с теми субъектами, которые должны написать вето для Саломе Зурабишвили, и мы уже говорили об этом", – заявил премьер.
Что касается законопроекта, то, по словам премьера, если будут представлены конкретные, правовые, обоснованные замечания, то правящая партия открыта для обсуждения.
Как отметил Кобахидзе, по законопроекту не поступило ни одного конкретного, обоснованного замечания.
"У меня лично был разговор с представителями Евросоюза, ОБСЕ по поводу того, что мы абсолютно открыты к этим рассуждениям и обсуждению, если есть конкретные, правовые, обоснованные замечания относительно представленного законопроекта, мы абсолютно открыты к обсуждению", – подчеркнул премьер.
С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.
Противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они требует отозвать обратно законопроект. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.