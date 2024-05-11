https://sputnik-georgia.ru/20240511/vlasti-gruzii-nazvali-usloviya-izmeneniya-zakona-ob-inoagentakh-kogda-eto-proizoydet-287850855.html

Власти Грузии назвали условия изменения закона об "иноагентах": когда это произойдет?

Власти Грузии назвали условия изменения закона об "иноагентах": когда это произойдет?

Sputnik Грузия

Парламент в ближайшие две недели должен утвердить самый скандальный законопроект в Грузии 11.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-11T12:44+0400

2024-05-11T12:44+0400

2024-05-11T12:51+0400

грузинская мечта - демократическая грузия

венецианская комиссия

саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

политика

новости

грузия

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Правящая партия Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" готова изменить закон "О прозрачности иностранного влияния" после того, как президент наложит на него вето, однако в случае конструктивных предложений от Евросоюза, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Парламент Грузии в ближайшие две недели в третьем окончательном чтении должен утвердить самый скандальный законопроект в Грузии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заранее заявила, что воспользуется правом вето и вернет его парламенту. Ряд международных партнеров Грузии в США и ЕС еще на этапе принятия проекта в первом чтении заявили, что дальнейший прогресс Грузии на пути к членству в ЕС оказался под угрозой из-за желания правящей партии "Грузинская мечта" принять закон "О прозрачности иностранного влияния". Открытое письмо к искренней молодежи – основные тезисы обращения премьера Грузии>>При этом премьер отметил, что партнеры будут вынуждены таким образом в рамках процедуры вето представить свои замечания в виде законпроекта. По словам премьер-министра, власти Грузии открыты к сотрудничеству с западными партнерами по законопроекту. "Мы абсолютно открыты к сотрудничеству, к дисскусии, консультациям. Единственное, что важно, – это справедливое, достойное отношение друг к другу. Когда речь идет конкретно об этом законе, мы просим одного: вместо общих заявлений мы хотим услышать конкретные замечания в связи с законом", – сказал Кобахидзе. Трудности в отношениях Грузии и ЕС будут преодолены – премьер-министр>>По его словам, он говорил об этом с президентом Европейского совета Шарль Мишелем и генеральным директором Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Гертом Ян Копманом. Как утверждает Кобахидзе, последние тенденции говорят о том, что западные партнеры готовы к конструктивной дискуссии. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, источником 20% годового дохода которых поступает из-за рубежа, и заполнение ежегодной декларации. Ограничений для их деятельности нет. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. "Солидарность во имя мира": закон об "иноагентах" в Грузии поможет избежать госпереворота>>Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Между тем Венецианская комиссия в ближайшее время опубликует заключение по законопроекту. С просьбой к Венецианской комиссии подготовить заключение в ускоренном порядке о соответствии законопроекта стандартам Совета Европы обратился президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Русопулос. Причиной обращения стала обеспокоенность содокладчиков ПАСЕ по Грузии Клода Керна и Эдит Эстрелла по поводу повторного внесения законопроекта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузинская мечта - демократическая грузия, венецианская комиссия, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, политика, новости, грузия, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах