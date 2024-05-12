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На что тратят деньги иностранцы в Грузии

На что тратят деньги иностранцы в Грузии

Sputnik Грузия

За первый квартал траты иностранца за одну поездку в Грузию составили в среднем 1 869 лари 12.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-12T12:38+0400

2024-05-12T12:38+0400

2024-05-12T12:38+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Иностранцы в первом квартале 2024 года потратили в Грузии в общей сложности примерно 2,2 миллиарда лари, что на 6,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". Согласно данным ведомства, большая часть этой суммы была направлена на проживание, а также на питание и выпивку. За отчетный период траты иностранца за одну поездку в Грузию составили в среднем 1 869 лари. С какой целью приезжают иностранцы Грузию посетили 1,3 миллиона путешественников в первом квартале 2024 года, что на 7,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом число визитов лицами старше 15 лет составило 1,2 миллиона, что на 8,6% больше, чем за первый квартал 2023 года. Основными целями визитов в Грузию были отдых, посещение родственников и знакомых, а также транзит через территорию Грузии в другие страны. Больше всего туристов посетило в первом квартале Тбилиси и Аджарию. В среднем иностранцы проводили в Грузии 5,5 ночи. Больше всего визитеров было совершено из Турции – 187,1 тысячи, что составляет 19,5% от общего числа визитеров. Далее следуют Россия (доля 19,2%) и Армения (14,5%). Иностранцы из Турции совершили 254,6 тысячи визитов, России – 215,5 тысячи, Армении – 191,8 тысячи визитов. Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов при количестве международных путешественников 1,7 миллиона. В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов. Что касается 2022 года, доход от туристов составил более 3,5 миллиарда долларов. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников. В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3% по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"