https://sputnik-georgia.ru/20240513/es-poka-ne-rassmatrivaet-sanktsii-protiv-gruzii-iz-za-zakonoproekta-ob-inoagentakh---ek-287888303.html

ЕС пока не рассматривает санкции против Грузии из-за законопроекта об "иноагентах" – ЕК

ЕС пока не рассматривает санкции против Грузии из-за законопроекта об "иноагентах" – ЕК

Sputnik Грузия

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза выразил надежду, что "Грузия вернется на путь европейской интеграции" 13.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-13T17:31+0400

2024-05-13T17:31+0400

2024-05-13T18:06+0400

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законопроект об иноагентах

акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. В ЕС пока не рассматривают санкции против Грузии в связи с протестами вокруг закона об "иноагентах", сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. Власти Грузии инициировали законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.При этом представитель внешнеполитической службы Евросоюза выразил надежду, что "Грузия вернется на путь европейской интеграции".Акции протеста против спорного законопроекта проходят в Тбилиси с 15 апреля. 30 апреля и 1 мая, в дни его рассмотрения во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Юркомитет парламента Грузии в третьем чтении принял законопроект об "иноагентах" >>Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, брюссель, евросоюз, санкции, еврокомиссия, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах