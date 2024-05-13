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ЕС пока не рассматривает санкции против Грузии из-за законопроекта об "иноагентах" – ЕК
ЕС пока не рассматривает санкции против Грузии из-за законопроекта об "иноагентах" – ЕК
Sputnik Грузия
Представитель внешнеполитической службы Евросоюза выразил надежду, что "Грузия вернется на путь европейской интеграции" 13.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-13T17:31+0400
2024-05-13T17:31+0400
2024-05-13T18:06+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. В ЕС пока не рассматривают санкции против Грузии в связи с протестами вокруг закона об "иноагентах", сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. Власти Грузии инициировали законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.При этом представитель внешнеполитической службы Евросоюза выразил надежду, что "Грузия вернется на путь европейской интеграции".Акции протеста против спорного законопроекта проходят в Тбилиси с 15 апреля. 30 апреля и 1 мая, в дни его рассмотрения во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Юркомитет парламента Грузии в третьем чтении принял законопроект об "иноагентах" >>Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, брюссель, евросоюз, санкции, еврокомиссия, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
грузия, политика, новости, брюссель, евросоюз, санкции, еврокомиссия, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
ЕС пока не рассматривает санкции против Грузии из-за законопроекта об "иноагентах" – ЕК
17:31 13.05.2024 (обновлено: 18:06 13.05.2024)
Представитель внешнеполитической службы Евросоюза выразил надежду, что "Грузия вернется на путь европейской интеграции"
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. В ЕС пока не рассматривают санкции против Грузии в связи с протестами вокруг закона об "иноагентах", сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
Власти Грузии инициировали законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
"Речь об этом (о санкциях – ред.) сейчас не идет. В конце концов Грузия является государством-кандидатом в ЕС", – сказал Стано.
При этом представитель внешнеполитической службы Евросоюза выразил надежду, что "Грузия вернется на путь европейской интеграции".
Акции протеста против спорного законопроекта проходят в Тбилиси с 15 апреля. 30 апреля и 1 мая, в дни его рассмотрения во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.