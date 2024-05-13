https://sputnik-georgia.ru/20240513/yurkomitet-parlamenta-gruzii-v-tretem-chtenii-prinyal-zakonoproekt-ob-inoagentakh-287882466.html
Юркомитет парламента Грузии в третьем чтении принял законопроект об "иноагентах"
Юркомитет парламента Грузии в третьем чтении принял законопроект об "иноагентах"
Sputnik Грузия
У парламента Грузии с вечера воскресенья не прекращается акция протеста, на месте мобилизованы силы МВД 13.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-13T09:27+0400
2024-05-13T09:27+0400
2024-05-13T09:56+0400
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законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Юридический комитет парламента Грузии за несколько минут рассмотрел и принял в третьем чтении резонансный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", из-за которого около месяца ежедневно проходят масштабные акции протеста. Заседание прошло на фоне шумной акции протеста за стенами парламента. Митингующие периодически скандируют "рабы" и требуют от депутатов отзыва законопроекта, который они называют "русским законом". В акции участвуют оппозиционеры, представители неправительственных организаций, гражданские активисты и другие противники законопроекта.Оппозиционные депутаты обвинили парламентское большинство в том, что им даже не дали возможности присутствовать на заседании. Глава юридического комитета Анри Оханашвили в свою очередь заявил, что заседание было назначено на 09:00, а оппозиционные депутаты специально не заходили в зал, снимали обстановку в парламенте на камеры телефонов. Пленарное заседание парламента, на котором планируется принятие законопроекта в третьем, окончательном чтении намечено на вторник. Противники этой инициативы заявили, что акция протеста не прекратится и продолжится в том числе завтра. Акция протеста в центре Тбилиси началась в 22:00 в воскресенье. Около 05:00 на месте появились сотни представителей разных подразделений МВД, которые после безуспешных призывов к митингующим освободить территорию у входов в парламент оттеснили демонстрантов.Полиция оттеснила демонстрантов от входов в парламент Грузии>>Незадолго до этого МВД призвало митингующих не блокировать входы в парламент, а также воздерживаться от противозаконных и насильственных действий. В заявлении было отмечено, что организаторы и участники акции публично заявляют, что не дадут депутатам возможность принять участие в запланированном заседании юридического комитета. В настоящее время эпицентром событий является место пересечения улиц Зубалашвили и Чичинадзе, где находится наибольшее количество митингующих. Периодически между участниками акции и полицейскими, которые мобилизованы на улице Зубалашвили, неподалеку от служебного входа в парламент, происходят стычки. Последний раз обстановка на этой территории накалилась после того, как демонстранты вновь стали кидать в силовиков какие-то предметы, а полицейские использовали баллончики с пеной."Глобальная партия войны" и ее главная жертва – премьер Грузии дал пояснения>>Участники акции также находятся на проспекте Руставели перед парламентом и сбоку(, в начале улицы 9 Апреля (бывшая ул. Читадзе). Полиция и спецназ выстроили на улице 9 Апреля кордон и не позволяют митингующим подниматься к воротам на въезде во двор парламента. Еще один кордон спецназа находится на проспекте Руствели около площади Свободы. Там же с вечера воскресенья находятся водометы и пожарные машины. Акции протеста против спорного законопроекта проходят в Тбилиси с 15 апреля. 30 апреля и 1 мая, в дни его рассмотрения во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.Власти Грузии назвали условия изменения закона об "иноагентах": когда это произойдет?>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Илия Второй призвал верующих усилить молитвы за Грузию>>Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, парламент грузии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, новости, политика, тбилиси, парламент грузии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Юркомитет парламента Грузии в третьем чтении принял законопроект об "иноагентах"
09:27 13.05.2024 (обновлено: 09:56 13.05.2024)
У парламента Грузии с вечера воскресенья не прекращается акция протеста, на месте мобилизованы силы МВД
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Юридический комитет парламента Грузии за несколько минут рассмотрел и принял в третьем чтении резонансный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", из-за которого около месяца ежедневно проходят масштабные акции протеста.
Заседание прошло на фоне шумной акции протеста за стенами парламента. Митингующие периодически скандируют "рабы" и требуют от депутатов отзыва законопроекта, который они называют "русским законом". В акции участвуют оппозиционеры, представители неправительственных организаций, гражданские активисты и другие противники законопроекта.
Оппозиционные депутаты обвинили парламентское большинство в том, что им даже не дали возможности присутствовать на заседании. Глава юридического комитета Анри Оханашвили в свою очередь заявил, что заседание было назначено на 09:00, а оппозиционные депутаты специально не заходили в зал, снимали обстановку в парламенте на камеры телефонов.
Пленарное заседание парламента, на котором планируется принятие законопроекта в третьем, окончательном чтении намечено на вторник. Противники этой инициативы заявили, что акция протеста не прекратится и продолжится в том числе завтра.
Акция протеста в центре Тбилиси началась в 22:00 в воскресенье. Около 05:00 на месте появились сотни представителей разных подразделений МВД, которые после безуспешных призывов к митингующим освободить территорию у входов в парламент оттеснили демонстрантов.
Незадолго до этого МВД призвало митингующих не блокировать входы в парламент, а также воздерживаться от противозаконных и насильственных действий. В заявлении было отмечено, что организаторы и участники акции публично заявляют, что не дадут депутатам возможность принять участие в запланированном заседании юридического комитета.
В настоящее время эпицентром событий является место пересечения улиц Зубалашвили и Чичинадзе, где находится наибольшее количество митингующих. Периодически между участниками акции и полицейскими, которые мобилизованы на улице Зубалашвили, неподалеку от служебного входа в парламент, происходят стычки.
Последний раз обстановка на этой территории накалилась после того, как демонстранты вновь стали кидать в силовиков какие-то предметы, а полицейские использовали баллончики с пеной.
Участники акции также находятся на проспекте Руставели перед парламентом и сбоку(, в начале улицы 9 Апреля (бывшая ул. Читадзе). Полиция и спецназ выстроили на улице 9 Апреля кордон и не позволяют митингующим подниматься к воротам на въезде во двор парламента.
Еще один кордон спецназа находится на проспекте Руствели около площади Свободы. Там же с вечера воскресенья находятся водометы и пожарные машины.
Акции протеста против спорного законопроекта проходят в Тбилиси с 15 апреля. 30 апреля и 1 мая, в дни его рассмотрения во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.