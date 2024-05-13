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МИД Молдовы подтвердил задержание гражданина страны в ходе протестов в Грузии
МИД Молдовы подтвердил задержание гражданина страны в ходе протестов в Грузии
Sputnik Грузия
МИД Молдовы сообщил, что находится в контакте с грузинскими властями и готовы предпринять все необходимые действия 13.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-13T15:46+0400
2024-05-13T15:46+0400
2024-05-13T15:57+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мая – Sputnik. Министерство иностранных дел Молдовы подтвердило информацию о задержании в Грузии гражданина республики в ходе акций протеста, сообщила пресс-служба ведомства. Акция протеста в центре Тбилиси из-за законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в воскресенье началась в 22:00. Около 05:00 на месте появились сотни представителей разных подразделений МВД, которые после безуспешных призывов к митингующим освободить территорию у входов в парламент, оттеснили демонстрантов. МВД Грузии сообщило, что в ходе акции протеста задержаны 20 человек, в том числе гражданин России и два гражданина США. О гражданине Молдове грузинские правоохранители пока не сообщали.Акции протеста против спорного законопроекта проходят в Тбилиси с 15 апреля. 30 апреля и 1 мая, в дни его рассмотрения во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Юркомитет парламента Грузии в третьем чтении принял законопроект об "иноагентах" >>Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, молдова, сша, парламент грузии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, новости, политика, молдова, сша, парламент грузии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
МИД Молдовы подтвердил задержание гражданина страны в ходе протестов в Грузии
15:46 13.05.2024 (обновлено: 15:57 13.05.2024)
МИД Молдовы сообщил, что находится в контакте с грузинскими властями и готовы предпринять все необходимые действия
ТБИЛИСИ, 13 мая – Sputnik. Министерство иностранных дел Молдовы подтвердило информацию о задержании в Грузии гражданина республики в ходе акций протеста, сообщила пресс-служба ведомства.
Акция протеста в центре Тбилиси из-за законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в воскресенье началась в 22:00. Около 05:00 на месте появились сотни представителей разных подразделений МВД, которые после безуспешных призывов к митингующим освободить территорию у входов в парламент, оттеснили демонстрантов. МВД Грузии сообщило, что в ходе акции протеста задержаны 20 человек, в том числе гражданин России и два гражданина США. О гражданине Молдове грузинские правоохранители пока не сообщали.
"МИД получил подтверждающую информацию, во время протестов в Грузии был задержан гражданин Молдовы. Мы находимся в контакте с грузинскими властями и готовы предпринять все необходимые действия", – говорится в распространенном для СМИ заявлении ведомства.
Акции протеста против спорного законопроекта проходят в Тбилиси с 15 апреля. 30 апреля и 1 мая, в дни его рассмотрения во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.