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МИД Молдовы подтвердил задержание гражданина страны в ходе протестов в Грузии

МИД Молдовы подтвердил задержание гражданина страны в ходе протестов в Грузии

Sputnik Грузия

МИД Молдовы сообщил, что находится в контакте с грузинскими властями и готовы предпринять все необходимые действия 13.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-13T15:46+0400

2024-05-13T15:46+0400

2024-05-13T15:57+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мая – Sputnik. Министерство иностранных дел Молдовы подтвердило информацию о задержании в Грузии гражданина республики в ходе акций протеста, сообщила пресс-служба ведомства. Акция протеста в центре Тбилиси из-за законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в воскресенье началась в 22:00. Около 05:00 на месте появились сотни представителей разных подразделений МВД, которые после безуспешных призывов к митингующим освободить территорию у входов в парламент, оттеснили демонстрантов. МВД Грузии сообщило, что в ходе акции протеста задержаны 20 человек, в том числе гражданин России и два гражданина США. О гражданине Молдове грузинские правоохранители пока не сообщали.Акции протеста против спорного законопроекта проходят в Тбилиси с 15 апреля. 30 апреля и 1 мая, в дни его рассмотрения во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Юркомитет парламента Грузии в третьем чтении принял законопроект об "иноагентах" >>Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, молдова, сша, парламент грузии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах